Videojuegos: Estos son los lanzamientos del 28 de septiembre al 2 de octubre

Estos son los lanzamientos del 28 de septiembre al 2 de octubre - #Gaming

Aunque la atención del mundo gamer se haya puesto en la preventa de las consolas de la nueva generación en estas últimas semanas, los lanzamientos del 2020 continúan llegando de a montones y los primeros días de octubre no son la excepción.

Los primeros títulos de la semana arribarán hoy mismo, lunes 28 de septiembre. Uno de ellos es Genshin Impact, un juego de rol y acción de mundo abierto que despertó polémica por su anuncio hace ya un año. El videojuego está protagonizado por una variedad de personajes en estilo animé, pero los entornos, las criaturas y los objetivos tienen un alarmante parecido a The Legend of Zelda: Breath of the Wild . Lo más raro es que no es el primer juego de estas últimas semanas en tener grandes similitudes con el hito de Nintendo. El juego llegará a PlayStation 4, PC y dispositivos móviles con iOS y Android.

El segundo videojuego del 28 de septiembre es Panzer Dragoon: Remake, que ya debutó en Nintendo Switch hace varios meses, pero que ahora se encuentra disponible en PlayStation 4 . Se trata de la nueva versión del juego de 1995, que presenta gráficos y mecánicas renovadas para adaptar la popular franquicia a las plataformas actuales.

Otro videojuego que se pone al día es Spelunky 2. La esperada secuela del juego de aventuras, minería y plataformas debutó en PlayStation 4 hace pocas semanas, pero este martes 29 de septiembre expandirá su base de fans y llegará a PC para que los usuarios conozcan los nuevos vehículos y mecánicas incorporadas.

Warsaw es un videojuego que se lanzó en PC durante 2019, pero que llegará finalmente a consolas esta semana. El título de Pixelated Milk retrata un periodo muy particular de 63 días durante la Segunda Guerra Mundial en la capital de Polonia. Se trata de un videojuego de rol táctico con mucha información precisa sobre dicho momento histórico . Warsaw tendrá un lanzamiento escalonado en consolas. El 29 de septiembre llegará a PlayStation 4, el 1 de octubre, a Nintendo Switch, y finalmente el 2 de octubre arribará en Xbox One.

Nintendo le dará una vuelta de tuerca a la fórmula de los battle royale con Super Mario Bros. 35, otro de los títulos que llega a Switch para celebrar los 35 años del fontanero . El juego propone partidas del clásico Super Mario Bros. con 35 jugadores en simultáneo. Los usuarios irán avanzando y venciendo enemigos, los que serán enviados a partidas de sus contrincantes para entorpecer su camino. Al final de la partida, uno solo será el vencedor. El juego se lanzará el 1 de octubre y estará disponible únicamente hasta marzo de 2021 para usuarios que cuenten con el servicio Nintendo Switch Online.

Ys Origin es la entrega número 11 de la franquicia Ys. El título original se lanzó en 2006 y fue luego adaptado a distintas plataformas en estos últimos años, pero este 1 de octubre llegará finalmente a Nintendo Switch de la mano del estudio DotEmu, responsables de Streets of Rage 4.

Octubre seguirá pisando fuerte en sus primeros días, porque el viernes 2 arriban dos videojuegos muy esperados. Por un lado, Crash Bandicoot 4: It’s About Time debutará en PlayStation 4 y Xbox One. Con una gran cantidad de niveles nuevos, el estudio responsable decidió refrescar la fórmula incorporando más personajes jugables, cada uno con características particulares, así como también nuevos modos de juego y varios desafíos .

Por último, Star Wars: Squadrons también llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el viernes 2 de octubre . Después de varios años sin un título de naves, la franquicia se pone al día con un juego que promete tener una campaña sólida para un solo jugador, pero un foco mucho más completo en los modos online multijugador.

Seguí Leyendo:

“Worlds 2020”: Conocé los detalles del Mundial de LOL y cómo le fue a los equipos latinoamericanos en las últimas ediciones

El sitio oficial de PlayStation Argentina confirmó la fecha de llegada de su nueva consola al mercado local

Tokyo Game Show 2020: SEGA anunció el nuevo Virtua Fighter y la fecha de lanzamiento de Football Manager 2021