“Worlds 2020”: Conocé los detalles del Mundial de LOL y cómo le fue a los equipos latinoamericanos en las últimas ediciones

Finalmente inició el The World Championship, el Mundial de League of Legends, uno de los eventos más esperados del año en lo que respecta a los deportes electrónicos. El evento se realiza todos los años y reúne a los equipos más destacados de todo el planeta, que lucharán por alzar la Copa del Invocador. En esa ocasión, se realiza en China bajo estrictas medidas de seguridad debido a las contingencias del COVID-19. Hay 22 escuadras de diferentes partes del mundo y Latinoamérica hispanohablante cuenta con Rainbow7 como único representante.

La organización nacida en México buscará conseguir lo que, hasta el momento, ningún equipo de la región pudo: avanzar a Group Stage , donde esperan los equipos más importantes. Para eso deberá superar la fase de Play-In. Se encuentra en el Grupo B, junto a LGD Gaming de China, PSG Talon de la PSC (Hong Kong, Taiwan y el Sudeste Asiático), Unicorns of Love de la Comunidad de Estados Independientes (CIS) y V3 Esports de Japón.

Esta será la décima edición de Worlds, pero los equipos latinoamericanos recién pudieron soñar con participar en 2013 . En aquel año se disputó la International Wildcard Tournament, que reunía a las mejores escuadras de las regiones emergentes por un lugar en la máxima cita. El representante de Latam se decidió a través de una final que reunió Lyon Gaming (que más tarde se convertiría en Rainbow7), campeón del Norte, y a Team LoL Cave, campeón del Sur. La misma disputó en el microestado Blackberry de la Ciudad de México, en lo que fue un evento histórico que marcó un antes y un después en el panorama competitivo de Latam.

Lyon se impuso 2-1 y logró su clasificación a la Wildcard, un clasificatorio anexo al Mundial que se disputó en Alemania. El Rey del Norte finalizó quinto en su grupo, tras caer ante Team Immunity de Oceanía, Dark Passage de Turquía y GamingGear.eu de la Comunidad de Estados Independientes. Solo pudo vencer a paiN Gaming de Brasil, pero no le alcanzó y se quedó con las manos vacías.

Lyon Gaming:

Top: Porky

Jungla: h4ckerv2

Mid: Uri

ADC: Seiya

Supp: Nerzhul

“Fue el único torneo en el que sentí nervios en stage por factores de la cabeza. Éramos un equipo de amigos, ni manager teníamos. Eso nos pesó. No tener un orden, staff o coach. Teníamos buen nivel individual, pero éramos muy irregulares. Eso en esos torneos pesa mucho. Nos agarró una mala semana. Casi todos nos ganaron relativamente fácil porque no estábamos dando el 100% nuestro. Nos faltó la seriedad que se necesita para afrontar un torneo así”, recordó el uruguayo Uri “Uri” Schölderle, midlaner de ese equipo.

Además, sobre el impacto que generó en la región resaltó: “Creo que fue inmenso. Fue la primera Wildcard que se jugó y el fuego de los principiantes al ver eso les dio una motivación gigante. Es esa chispa que todos tienen cuando empiezan a competir. Se motivan y quieren llegar y ganar. Hizo que la región se impulse mucho”.

En 2014 las esperanzas se renovaron, y el representante regional fue Pineapple Express Team, que venció a Lyon Gaming en la final de la Parada Competitiva de Argentina. El evento se realizó en el Centro Costa Salguero y contó con miles de espectadores, que vieron a PEX destronar al Rey del Norte. La serie finalizó 2-1, con los Leones rindiéndose cerca del final.

El formato Wildcard fue diferente aquella temporada, ya que dividió a los equipos en dos grupos: uno conformado por escuadras de Oceanía, Turquía y CIS, y otro que contaba solo con PEX y KaBum! e-Sports de Brasil. Fue una nueva edición del “clásico” entre Brasil y el resto de Latam, pero esta vez en Estados Unidos, por un lugar en el Mundial que se llevó a cabo en Corea del Sur.

La serie se disputó al mejor de cinco juegos, y KaBum! se impuso 3-0.

PEX Gaming:

Top: Mantarraya

Jungla: FraGio

Mid: Uri

ADC: Megajp

Soporte: Badmilk

El argentino Enrique “Badmilk” Arbizu, soporte de aquel PEX, contó: “Es una de las cosas mas fuertes que uno trae consigo mismo. Intento pasar a los demás la experiencia sobre el viaje, el torneo, lo especial del momento y de la jugabilidad de la gente de afuera. Es diferente cruzarse con otras regiones, tanto en practica como en el torneo mismo. Creo R7 ahora está en en una situación parecida. Sea cual sea el resultado, traerán consigo mismo, cada uno de los players/staff algo parecido que ayudará mucho al futuro de nuestra región”.

Un año más tarde quien tuvo la gran chance de hacer historia fue Kaos Latin Gamers. La organización chilena se consagró en la final Clausura de la Copa Latinoamérica ante Lyon Gaming y obtuvo su boleto a las Wildcard. Se impuso 2-1 en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, que albergó a más de 3.000 espectadores.

“Se sintió genial ganarle a Lyon. Recuerdo que se sentía muchísimo el público. Yo creo que ahí empezó a escribirse historia de KLG. Ahí se convirtió en un equipo reconocido en toda Latinoamérica”, rememoró el carrilero superior Felipe “Helior” Ayca.

Siete equipos de las regiones emergentes lucharon por dos cupos para Worlds. KLG debió enfrentarse a paiN Gaming de Brasil y a Hard Random de CIS en un doble Round Robin que se llevó a cabo en Chile. Tras tres derrotas y solo una victoria finalizó segundo y no le alcanzó para clasificarse al Mundial de Europa. Si bien el resultado no fue el mejor, Helior lo recuerda con alegría: “Yo creo que ahí quedo demostrado que LATAM podía salir del fondo de la tabla. Fue épico ese partido contra HR. No lo podíamos creer”.

Kaos Latin Gamers:

Top: Helior

Jungla: Juliostito

Mid: Regi

ADC: Whitelotus

Supp: Bear

En 2016 el formato de clasificación cambió, y a la International Wildcard Qualifier viajaron dos representantes de Latam por primera vez en la historia: Lyon por coronarse en la Liga Latinoamérica Norte, y Kaos Latin Gamers Movistar por haber campeonado en la Copa Latinoamérica Sur. Se disputó en Brasil entre ocho equipos de regiones emergentes, y había dos cupos en juego para el Mundial de Estados Unidos.

Se enfrentaron todos contra todos al mejor de una partida, y Lyon arrasó en la fase de grupos. Obtuvo seis victorias, solo una derrota y avanzó como único líder . En tanto, KMV sumó un triunfo, tuvo seis caídas y quedó eliminado en penúltimo lugar.

El primero debió enfrentarse con el cuarto, y el segundo contra el tercero. El Rey del Norte se midió con Albus Nox Luna de CIS, que fue el último en clasificar, en una serie al mejor de cinco partidas. Latam estaba a un cruce de participar por primera vez en un Mundial, pero su rival dio la sorpresa y se impuso por 3-2, acabando con el sueño de la organización oriunda de México.

Lyon Gaming:

Top: Jirall

Jungla: Oddie

Mid: Seiya

ADC: Whitelotus

Supp: Arce

Diego “Arce” Chang, ex soporte de Lyon, comentó: “No nos sentíamos clasificados pero sí confiados. Generalmente cuando Latam va a los internaciones se siente inferior a los demás; como si tuviera que demostrarlo todo. Nosotros nos sentíamos confiados pero porque estábamaos en un buen nivel. Nos sentíamos bien como equipo y creíamos que podíamos ganarle a cualquiera. No era confiados de creídos, sino de que éramos buenos y estábamos en un buen nivel”.

Además, aseguró que hubo un quiebre en la región a partir de aquella participación: “ Por todos los comentarios que escuché, creo que motivamos a muchas personas para seguir un sueño de ser jugadores profesionales. Puede ser considerada la mejor representación latinoamericana. Cualquiera pudo haber ganado, pero la historia quiso que gane Albus Nox Luna. Creo que hubo un antes y después en la representación de Latam. La gente comenzó a confiar más y la región se dio a conocer en el mundo”.

Kaos Latin Gamers Movistar:

Top: element

Jungla: Juliostito

Mid: Plugo

ADC: TheFoxz

Supp: Bear

Para Worlds 2017 Riot Games decidió erradicar las Wildcard y amplió el número de equipos participantes en Worlds. Los equipos de las regiones emergentes ingresarían directamente a la fase de Play-In, en busca de clasificar al Group Stage. Esta etapa forma parte del Mundial, pero difiere del evento principal. Es una ronda preliminar similar a lo que sucede con la Copa Libertadores o la Champions League en el fútbol.

Una vez más, los dos representantes latinoamericanos fueron Kaos Latin Gamers, que se quedó con la Copa Latinoamérica Sur Clausura, y Lyon Gaming, que se adjudicó la Liga Latinoamérica Norte Clausura.

El Play-In reunió a 12 equipos, divididos en cuatro grupos de tres. Lyon formó parte del Grupo A junto a Team WE de China y Gambit Esports de CIS. Tras cuatro juegos sumó dos triunfos, dos caídas y avanzó como segundo de su zona. En tanto, KLG integró el C, con Fnatic de Europa y Young Generation de Vietnam. Solo ganó un juego de cuatro y quedó eliminado prematuramente.

El Rey del Norte avanzó a playoffs del Play-In, donde se enfrentó a Cloud9, que había finalizado primero en el Grupo B. Fue un stomp por parte del equipo Norteamericano, que se impuso 3-0 y acabó con las ilusiones de los latinoamericanos.

Lyon Gaming:

Top: Jirall

Jungla: Oddie

Mid: Seiya

ADC: Whitelotus

Supp: Genthix

El soporte de Lyon, Mariano “Genthix" Polonsky, comentó: “ Nos veíamos jugando bien en equipo, nos teníamos confianza. Pero bueno, no se dio... Siento que aprendimos bastante, pero justo fue en el momento que banearon a Mati (Whitelotus), y el párate hizo que lo que vivimos no haya servido tanto”.

Kaos Latin Gamers:

Top: Mantarraya

Jungla: Tierwulf

Mid: Plugo

ADC: Fix

Supp: Slow

El 2018 fue la última vez que Latam tuvo dos representantes. El Mundial se disputó en Corea del Sur, y contó con la presencia de Gillette Infinity Esports en el Grupo A, junto a Edward Gaming de China y Dire Wolves de Oceanía. Por otro lado, Kaos Latin Gamers fue parte del Grupo D junto a Gambit Esports de CIS y G-Rex de la LMS (Taiwan, Hong Kong y Macao).

KLG perdió sus partidas y quedó afuera, mientras que la escuadra del Infinito sorprendió con una actuación impensada . Cayó en su debut ante EDG de China (la región más fuerte del mundo), y no pudo vencer a Dire Wolves. Finalizó 0-2 el primer día y parecía que su destino estaba sentenciado. Sin embargo logró lo impensado: venció a sus dos rivales y por primera vez en la historia un representante de Latam le sacó un juego a China en el torneo.

Tras las victorias avanzó a playoffs, donde debió enfrentarse a G2 de Europa. Infinity logró quedarse con un mapa y estuvo cerca de dar el batacazo pero no alcanzó. Cayo 3-1 y se despidió del torneo, pero con la frente bien en alto.

Gillette Infinity Esports:

Top: Relic

Jungla: Solidsnake

Mid: Cotopaco

ADC: Renyu

Supp: Arce

Muchos aseguran que fue la mejor participación de la región en Worlds, y su fundador Paul “Monrrow" Venegas lo recuerda con mucho orgullo: ”Ya habíamos jugado torneos internacionales pero jamás se puede comparar a un Mundial. Fue quizás el grupo más difícil de la historia de Latam y aún así teníamos ganas".

Infinity debió revertir una mal performance de la primera jornada, y lo logró de forma heroica: “Llegamos a Corea súper atrasados con todo un tema de visados que estuvo mal gestionado. Prácticamente no pudimos adaptarnos al horario y comida, no teníamos contra quien entrenar y seguíamos sin poder dormir. Salimos el primer día y nos pasaron por encima. Sentíamos la impotencia de no poder dar el 100%. El ánimo estaba por el suelo, en los entrenamientos nos iba mal y no veíamos cómo levantarnos. En el segundo día iniciábamos contra un candidato a campeón mundial. Luego se desató una locura. Fue un día para no olvidar”.

Kaos Latin Gamers:

Top: Nate

Jungla: Tierwulf

Mid: Plugo

ADC: Fix

Supp: Slow

El midlaner chileno Joaquín “Plugo" Pérez, que disputó tres mundiales, aseguró: ” Uno aprende mucho del método de trabajo de otras regiones. Ahí se ve en carne propia lo que ellos hacen; cómo entrenan, y te das cuenta que son personas como uno, que no es nada en especial. Solo hay más profesionalismo y mejores recursos. Eso no quita que siempre se puede trabajar de mejor manera".

Para 2019 las regiones Norte y Sur se unieron en una única Liga Latinoamérica, por lo que el cupo a Worlds se redujo a uno. El representante regional fue Isurus Gaming, que arrasó durante la temporada y fue con la frente en alto a los Play-In de Europa en busca del Sueño Mundialista. Previo al torneo realizaron un bootcamp en Corea del Sur.

El Tiburón compartió el Grupo B junto a Splyce de Europa y a DetonatioN FocusMe de Japón. Se impuso en el primer juego ante los nipones y luego cayó frente a los del Viejo Continente. Debía vencer a los asiáticos para asegurarse un lugar en playoffs, pero la partida no fue nada sencilla. Se extendió hasta los 60 minutos, pudo ser cualquiera, pero la organización nacida en Argentina venció en un final para el infarto.

En el cierre de la zona cayó frente a Splyce, pero le alcanzó para clasificarse y enfrentarse a Honk Kong Attitude. Tenían en sus manos la posibilidad de acceder a group stage por primera vez en la historia de Latam, pero perdió 3-1 la serie y no pudo conseguir la hazaña.

Isurus Gaming:

Top: Buggax

Jungla: Oddie

Mid: Seiya

ADC: Warangelous

Supp: Slow

Juan Cyterspiler, director deportivo del Tiburón, analizó lo que dejó su paso por el Mundial: “Fue una gran experiencia para todos nosotros. Encima fuimos el primer equipo argentino en lograrlo. Si bien no se pudo pasar los Play-In, fue muy positivo todo lo que vivimos. Estar en un plano internacional te abre mucho la cabeza”.

“ Hemos aportado la unidad en Latam. Fue el primer Mundial que jugamos después de la unión de las dos regiones y creemos que eso sumó bastante. Todo el cariño de la gente, más allá del resultado fue increíble. Yo vivo los momentos. Incluso terminé con tres médicos porque me descompensé de los nervios. Uno deja tanto por el club que el cuerpo a veces no soporta tanto. El Sueño Mundialista es el sueño de poder lograr ese diferencial en el plano internacional. Hay cosas más grandes que nuestro propio ego y está bueno poder creer que se pueda. Nosotros vamos a seguir luchando por ese sueño”, cerró.





R7 debutó con el pie izquierdo en la actual cita mundialista, ya que cayó ante PSG Talon en la primera jornada. El conjunto de Hong Kong no pudo contar con tres de sus jugadores titulares por problemas de visado, y aún así superó con holgura al representante latinoamericano.

Leza y Shadow estuvieron a punto de asesinar al soporte Kaiwing y quedarse con la Primera Sangre, pero logró sobrevivir por poco, y la llegada del jungla y el midlaner rival inclinaron la balanza para el lado del PSG, que consiguió los dos asesinatos. El equipo rival escaló bien en todas sus líneas y mantuvo toda la partida bajo su control. A los 33 minutos, y luego de dos exterminios, destruyeron el Nexo del Arcoíris.

El próximo rival de R7 será V3 Esports de Japón, este sábado a las 5:00. Es, a priori, el más débil del grupo, y deberá aprovechar sus posibilidades para continuar con el sueño. Una hora más tarde jugará ante LGD Gaming, que finalizó cuarto en la súper liga de China. El cierre del grupo será el domingo ante Unicorns of Love. Si bien el camino comenzó con un tropiezo, el Arcoíris aún tiene las chances intactas de lograr algo histórico para la región.

El quinto de cada grupo quedará eliminado, mientras que el primero avanzará directo a Group Stage. El tercero y el cuarto se medirán en una serie al mejor de cinco juegos, y el ganador se enfrentará al segundo de la otra zona. El vencedor también avanzará al evento principal.

Rainbow7:

Top: Acce

Jungla: Josedeodo

Mid: Aloned

ADC: Leza

Supp: Shadow

Carlos “Fallen” Calderón se unió a principios del segundo split como position coach, y según testimonios de los propios jugadores, fue clave para que el equipo conquistara la liga. Actualmente se encuentra en China, y en diálogo con Infobae relató: “Se está viviendo algo increíble, pero por protocolos de seguridad y de sanidad no podemos revelar mucho de la vida acá. Nosotros nos mentalizamos desde el día uno de que ahora tenemos el peso de Latam en los hombros, y esperamos dejarlo en alto ante los ojos internacionales”.

El camino de Rainbow7 no será sencillo, pero Fallen confía en su escuadra: "Practicar contra los mejores equipos del mundo te da una visión muy amplia del juego, y hemos mejorado demasiado en dos semanas de entrenamiento . Los equipos acá son muy fuertes pero tenemos confianza que podemos entrar a group stage este año”.

Javier España, Content Manager de Riot Games Latinoamérica, dialogó con Infobae Gaming y explicó cómo viven desde su lado: “Siempre con mucha emoción y expectativa. Convivimos con los equipos todo el tiempo, los vemos crecer como institución en nuestro ecosistema , así como a cada jugador en las Ligas Nacionales y luego la LLA, por lo que para nosotros es un orgullo verlos en el máximo nivel competitivo del mundo”.

“Me ha tocado viajar con nuestros representante en el Mundial cada año, y no sólo disfruto de hacerlo, sino que me pongo tan nervioso como ellos cuando se suben al escenario. Todos en Riot trabajamos para darles toda las herramientas y facilidades para que puedan demostrar sus capacidades, y llega el momento de la verdad. Es una emoción difícil de describir, pero nos sentimos tan involucrados en sus resultados como si nosotros mismos estuviéramos jugando las partidas”, describió.

Este es el octavo año en que un representante de Latam dirá presente en la máxima cita; donde solo los mejores pueden estar. Es el momento de la temporada en que la región deja de lado las diferencias para unirse por un mismo objetivo: dar el siguiente paso a nivel internacional.

- Antes había una rivalidad importante entre el Norte y el Sur. ¿Sentís que World es el momento en que la región está más unida?

- Creo que esa rivalidad siempre va a existir, y está bien. Personalmente me gustaría que sea una rivalidad que nos impulse para adelante y al futuro que estamos construyendo, y no tanto a añorar el pasado. Hemos hecho muchas cosas a lo largo de los años, algunas mejor que otras, pero la unificación de norte y sur en la LLA creo que ha sido un éxito enorme que se refleja en los resultados deportivos, de audiencia y crecimiento enorme de la región. Es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos en todo el continente. Es verdad que en el Mundial se deja un poco de lado el tema, pero tampoco está mal que esté presente si se canaliza bien.

- Pese a la diferencia horaria, ¿que cantidad de views se esperan?

- El horario definitivamente es un reto, y es por eso que también tendremos retransmisiones diarias a las 13:00 de Argentina. Aún así, hemos vivido mundiales en Corea y China en el pasado, y la respuesta en vivo de la gente nos sorprende siempre. Muchos quieren vivir la emoción del deporte en vivo, se siente de otra manera , y si bien no tenemos una expectativa alrededor de un número, sí creemos que este será el Mundial más visto de nuestra historia y estamos trabajando para ello.

- ¿Qué se puede esperar de Worlds a nivel show?

- Si bien no puedo darles detalles, este año el mundo del espectáculo quedará sorprendido por el despliegue técnico del Mundial. Estaremos trabajando con tecnologías que jamás se han visto, y creemos que pueden ser el inicio de algo completamente nuevo. Sin dudas será imperdible, y como cada año intentaremos sorprender al mundo entero.

Worlds 2020 continuará este sábado por la mañana, y podrá verse por los canales de YouTube y Twitch de LoL Esports Latinoamérica.