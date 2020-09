Amazon presentó Luna, su nuevo servicio de streaming de videojuegos

Luego de varios meses de especulaciones, Amazon presentó su nuevo servicio de streaming de videojuegos, Luna, el cual llegará a un competitivo mercado para dar pelea a plataformas como Google Stadia, Project xCloud, PS Now y NVIDIA GeForce Now. Por el momento, estará solo disponible en los Estados Unidos mediante invitación, ya que aún se encuentra en fase desarrollo. Su desembarco será con un precio promocional de 5,99 dólares por mes y no estará incluida dentro de Prime.

La propuesta de Luna pasa por ofrecer al usuario la posibilidad de jugar desde cualquier plataforma. No obstante, según explicaron desde la empresa, en primera instancia estará disponible en PC, Mac, Fire Tv, iPhone y iPad, donde llegará como una webapp. Por su parte, los usuarios de Android, al menos en la fase beta, deberán esperar un poco más.

En cuanto a la biblioteca y videojuegos disponibles, se puede decir que funcionará mediante canales. El usuario podrá tener la opción de suscribirse, por ejemplo, al canal Luna +, el cual será el base del servicio. Por el momento, se sabe que este medio permitirá el acceso a títulos como Metro Exodus, Control, A Plague Tale: Innocence, Grid y el popular juego de Capcom, Resident Evil 7, entre otros .

A su vez, el cliente tendrá la chance de hacer lo mismo con otros canales, los cuales estarán a cargo de distintas desarrolladoras que presentarán su título. Una de las empresas que ya cerró su acuerdo para sumarse a Luna es Ubisoft, un peso pesado de la industria del gaming. Esta seguramente intruduzca alguna de las novedades que pudieron observarse durante el UbiForward pasado.

Cabe remarcar que la experiencia del servicio promete de ser de alto vuelo, tanto en el canal Luna+ como en el de Ubisoft, dado que según indicó la empresa, ambas, en primera instancia, permitirán disfrutar de los títulos en un máximo rendimiento de 10806 a 60fps. El 4K, por su parte, llegará una vez que la plataforma se termine de asentar, dejando atrás su fase beta.

Como era de esperarse, Luna estará sentado en el Amazon Web Service (AWS) y tendrá una conexión directa con Twitch, que forma parte de la compañía desde 2014. La exitosa plataforma de streaming será un aliado estratégico para el servicio, ya que permitirá muy fácilmente poder transmitir las partidas.

Uno de los puntos más interesantes del anuncio del servicio pasó por la presentación del joystick denominado Luna Controller. Este se podrá conectar a través de la nube y será útil para reducir la latencia. No obstante, este dispositivo que saldrá al mercado con un vale de 49,99 dólares, no va a ser necesario en caso de querer utilizar la plataforma. Según informó la empresa, se ofrecerá un soporte para que el jugador pueda elegir su teclado, mouse o cualquier otro control Bluetooh, como pueden ser los de Xbox One o PS4.

En referencia a este lanzamiento, Marc Whitten, vicepresidente de entretenimientos de Amazon, dijo: “Creamos Luna para facilitar el acceso a grandes juegos en dispositivos que los usuarios tienen y aman”. A su vez, recalco que están “emocionados” de trabajar con gamers, streamers y desarolladoras como Ubisoft y Remedy.

Sin dudas, el arribo de Luna al segmento de servicios de streaming de videojuegos pondrá interesante la competencia. Dejando de lado el claro dominio con el que cuentan Sony y Microsoft con PS Now y xCloud, también aparece EA con Project Atlas, Origin con Access, NVIDIA con GeForce Now y, tal vez el más debilitado hasta el momento, Google Stadia. Estos últimos serán los principales competidores, al menos en los primeros pasos de Amazon. Todos estos proyectos denotan que el futuro de la industria se está encaminando, y parece ser que la ruta indica que una de las claves será poder ofrecer grandes títulos sin requerir de una consola de alto rendimiento.

En Argentina y el resto de la región, este tipo de servicios por el momento no están siendo eficaces, dado que requieren de una gran conexión a internet. Seguramente esta dinámica cambie en los próximos años y el mercado local puede abrirse a estas interesantes propuestas de distintas compañías.

Seguí leyendo

Tokyo Game Show 2020: se presentó un nuevo tráiler de la Definitive Edition de Dragon Quest XI S

Tokyo Game Show 2020: se anunció la fecha de lanzamiento del remaster de NieR Replicant

PlayStation 5 y Xbox Series S / X: la importancia del tamaño de las nuevas consolas y comparativas con otros dispositivos