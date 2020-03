GC: En mi caso, no es un juego perfecto, tiene algunas cosas a mejorar, pero la emoción es tan alta, que no me importa. Es Control. Tiene un audio increíble también. Creo que es muy difícil hacer un juego con ese nivel de emoción y que transcurra en su totalidad en un espacio cerrado. Con el mapa constantemente cambiando. Es como una casa embrujada gigante, pero situada en el mundo moderno. El juego se vuelve cada vez más loco y extraño. El combate deja un poco que desear, pero hace lo suficiente. Tenía que irme a dormir o trabajar en Ori, pero no podía dejarlo. Me encantan los juegos de un jugador, no tengo tiempo para meterme en Fortnite. Otro que jugué mucho es Hellblade, que creo que es una maravilla y no puedo esperar a la secuela. Esas experiencias narrativas para un jugador me sirven mucho para ver qué hacen otros compositores.