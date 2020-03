El timing no podría haber sido mejor. Puede sonar a una aseveración extraña siendo que el punto álgido de los Battle Royale fue hace algo más de un año y ahora el entorno se encuentra en remisión, pero justamente ahí es donde Call of Duty (y Activision) tienen todo para ganar. Warzone es el nombre que lleva el nuevo modo de juego para los usuarios de Call of Duty que, a diferencia de Blackout de Black Ops 4, es completamente gratuito: ahí su primer punto a favor.