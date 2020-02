A falta de uno, la franquicia The Walking Dead lanzará dos nuevos videojuegos de Realidad Virtual en 2020. El primero, Saints and Sinners, ya se encuentra disponible desde el pasado 23 de enero . El segundo, Onslaught, llegará de la mano de Survios, el estudio responsable de Creed: Rise to Glory, el juego VR basado en la franquicia de películas protagonizadas por Michael B. Jordan. A diferencia de Saints and Sinners, propone una nueva historia situada en el universo de The Walking Dead con la acción como elemento predominante.