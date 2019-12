Hace tan solo unos días, Riot Games anunció una nueva sección dentro de la empresa que se llamará Riot Forge. Se espera que esta división tenga la misión de expandir el universo de League of Legends de la mano de proyectos que lleven a la franquicia a nuevos géneros y plataformas. Los Game Awards serían un escenario ideal para un anuncio que sin dudas sacudiría el mercado debido al gran éxito que tiene la marca LoL. Otro juego que fue revelado anteriormente, Gears Tactic, podría tener su lugar en el evento. El título, que es un spin off de Gears of War, fue anunciado en la E3 de 2018, pero desde entonces no se tuvieron noticias sobre él. Se sabe que será el primer Gears hecho en foco para los jugadores de PC, aunque también tendrá su versión para Xbox One.