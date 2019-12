El premio más importante de los Games Awards es sin dudas el del juego del año. Los títulos que aparecen en esta categoría traen en sus espaldas una increíble labor, la cual les permitió ser tendencia y éxito de ventas durante cierto periodo. Es así, que la contienda toma color, ya que distintos factores serán determinantes para poder llevarse la condecoración. En los últimos años títulos como God Of War, The Legend of Zelda, Overwatch y The Witcher 3 resultaron ganadores, algo que marca la vara de importancia y calidad que supone debe tener el ganador.