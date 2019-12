Los juegos confirmados son Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII Remastered, Final Fantasy IX, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Final Fantasy XII The Zodiac Age, Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2, Lightning Returns: Final Fantasy XIII y Final Fantasy XV. Además, otra de las franquicias de Square Enix, Kingdom Hearts, también dirá presente en Xbox One a través del Game Pass. Por eso, es más que seguro que la esperada remake, que está en desarrollo hace años, llegará eventualmente a Xbox One y, seguramente, la futura Xbox Scarlett.