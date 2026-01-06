Más allá del bombo del CES: por qué los robots domésticos necesitan el manual de los autos autónomos

El auge de la inteligencia artificial impulsa la revolución de los robots domésticos, pero la privacidad y la seguridad siguen siendo retos claves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de la CES 2026 y ante las expectativas de que el primer robot doméstico asequible impulse una carrera tecnológica este año, quienes asistan a la conferencia en Las Vegas encontrarán demostraciones de robots y grandes promesas repetidas desde los años 60. El auge de la inteligencia artificial ha impulsado el entusiasmo por los robots domésticos y, en rigor, una revolución doméstica de la IA ya comenzó.

A pesar de la adopción de Roombas, termostatos inteligentes y sistemas de seguridad basados en IA como los timbres Ring, persisten obstáculos relevantes: la disponibilidad de datos, la privacidad y la aceptación social, antes de alcanzar asistentes de la era Jetson que no solo doblen la ropa o cuiden de menores y adultos mayores, sino que además sean confiables para hacerlo.

Mientras los automóviles ganan autonomía, parece inminente la llegada de los robots domésticos. Si los sensores, la IA, el hardware y otros componentes ya son suficientemente potentes y seguros para la carretera, surge la pregunta de por qué no pueden encargarse de las tareas del hogar.

Desde la infancia, estuve rodeado de ordenadores, comenzando con un Commodore 64. Ahora, como profesor de IA y robótica y fundador de una startup de inteligencia artificial, investigo cómo los sistemas informáticos interactúan con el mundo. Aunque el sector avanzó considerablemente, persisten obstáculos tecnológicos que la industria debe superar para lograr robots humanoides totalmente autónomos.

El mito de la autonomía

El mayor desafío de los robots domésticos es lograr la aceptación social y la confianza de los usuarios a través de normas claras y garantías de privacidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del entusiasmo y los avances en programación de IA, más del 46% de las empresas no logran convertir sus demostraciones en productos útiles en la vida real, en parte por la falta de datos y experiencia necesaria para completar el entrenamiento de la IA. En el ámbito de la robótica

doméstica, los usuarios pioneros asumen gran parte de esa carga de formación —y son quienes pagan por ello—, lo que plantea cuestiones de privacidad y seguridad.

Como los sistemas autónomos en carretera, los robots domésticos deben funcionar de manera segura y eficiente el 99,999% del tiempo, ya que un solo error puede acarrear consecuencias graves como dejar un fuego encendido, una pastilla olvidada o una caída en la ducha. Además de entrenarse con enormes volúmenes de datos capturados por cámaras y sensores, los robots domésticos deben estar listos para percibir, razonar y actuar ante escenarios inesperados.

Esta capacidad de adaptación ha sido un obstáculo para los autos autónomos (se esperaba su disponibilidad para 2020). Aunque los datos sintéticos y las simulaciones ayudan a cubrir vacíos, equipos como Fleet Response de Waymo mantienen a humanos informados para ayudar a la IA a tomar decisiones rápidas cuando enfrenta situaciones confusas.

Dentro de los hogares, los robots se enfrentarán a escenarios aún más impredecibles: el diseño físico único de cada vivienda y los llamados patrones de vida de sus habitantes. Por más formación previa, entrenar y configurar estos sistemas para el entorno doméstico implica enviar a la nube datos personales detallados sobre hábitos como horarios de comida o dinámicas familiares.

En este contexto de preocupación por la privacidad, con las cámaras de puertas y la reacción contra los gigantes tecnológicos que utilizan datos de usuarios para sus modelos, los robots actuales exponen datos personales a observadores y posibles actores malintencionados.

Tomar el camino del éxito automovilístico: resolver un problema a la vez

La CES 2026 proyecta la llegada de robots domésticos asequibles, con asistentes automatizados como principal atractivo tecnológico del evento en Las Vegas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfrentar el desafío de la privacidad es uno de los retos centrales de la industria. Mientras se buscan soluciones, los desarr

olladores y usuarios interesados en robots domésticos funcionales pueden aprender de la experiencia automotriz.

Hace una década, los automóviles contaban solo con control de crucero básico; hoy existen sistemas como el control de crucero adaptativo y el seguimiento de carril. Los coches autónomos, en realidad, combinan varios sistemas de IA. Sin embargo, en el entorno doméstico no se han integrado progresos equivalentes. Tras más de 20 años desde la llegada de las Roombas, la mayoría de los dispositivos inteligentes —asistentes Alexa, timbres Ring y chatbots— aún no interactúan físicamente ni se desplazan por los espacios.

El frigorífico más avanzado puede avisar sobre la falta de leche e incluso realizar pedidos para que los autoricemos, pero ningún robot desempaca la compra, plancha o cuelga la ropa, tareas prometidas hace décadas.

¿Subir? La aceptación social es esencial para la adopción de nuevas tecnologías

Aunque muchos preferirían delegar tareas domésticas —e incluso el cuidado de los hijos— a un robot de confianza, el sector debe garantizar seguridad, fiabilidad y respeto por la privacidad. Los innovadores también enfrentan el reto de generar confianza en el usuario.

Hoy consideramos los ascensores algo cotidiano, pero cuando surgieron en el siglo XIX fueron radicales: permitían a los humanos entrar en una caja, escuchar el sonido de los engranajes y aparecer en otro piso, lo que resultaba inquietante pese a las mejoras de seguridad. Por este motivo, los operadores humanos permanecieron a bordo durante años.

Expertos advierten que, aunque los robots domésticos son más seguros y avanzados, la fiabilidad absoluta es esencial para evitar accidentes graves en las casas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque ahora son símbolo de prestigio, en su origen la presencia de operadores fue clave para ganar aceptación y establecer nuevas normas sociales.

Del mismo modo, aunque la reacción ante la IA se intensificó tras el auge de ChatGPT, la tecnología lleva años operando silenciosamente en servicios como la detección de fraude con tarjetas de crédito. Las compañías implementaron algoritmos protectores sin hacer publicidad y mantuvieron la intervención humana en los casos sospechosos, evitando así la reacción negativa de los usuarios.

En el hogar, otra persona no es la solución, lo que nos lleva al reto mayor: además de resolver problemas menores que requieren menos datos y computación, la industria de la robótica doméstica debe abordar la cuestión de cómo adquirir y proteger los datos que permitirán formar y guiar a estos colaboradores de confianza.

Tal vez no falten 50 años para alcanzar el escenario de los Supersónicos, pero el trayecto será más largo y complejo de lo que sugieren las demostraciones de robots caseros en el CES. Al recorrer los pasillos esta semana, conviene observar también al limpiavidrios, camarero o quitanieves: menos espectaculares, pero útiles. La inspiración está en la promesa de esos robots en movimiento, incluso mientras enfrentamos los desafíos que quedan por resolver.

