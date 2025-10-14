Cristiano Ronaldo es el primer multimillonario del fútbol

El contrato de Ronaldo con Al-Nassr supera los USD 400 millones libres de impuestos, impulsando su fortuna a cifras récord (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Cristiano Ronaldo ha sido durante mucho tiempo uno de los máximos goleadores del fútbol, ​​deslumbrando a millones de aficionados de los mejores clubes europeos, como el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus. Ahora, ha alcanzado otro hito: convertirse en el primer multimillonario de la historia del deporte.

Impulsado por patrocinios lucrativos, inversiones inteligentes y un salario récord, el patrimonio neto de Ronaldo ha superado los USD 1.400 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Su última renovación de contrato con el club saudí Al-Nassr supuestamente supera los USD 400 millones, todo ello libre de impuestos.

Pero la vida actual de Ronaldo, llena de riqueza y fama, dista mucho de sus humildes orígenes. Ha hablado abiertamente sobre su vida en la pobreza, mientras crecía en la isla de Madeira, Portugal.

“Cuando era niño, de 11 o 12 años, no teníamos dinero”, recordó a ITV en 2019. Siendo el menor de cuatro hermanos y con un padre alcohólico, su familia tenía tantas dificultades económicas que su madre quiso abortarlo. Él y sus hermanos solían esperar fuera de un McDonald’s local a altas horas de la noche, con la esperanza de que los empleados les dieran a escondidas las Big Macs que les sobraban.

El hombre de 40 años dijo que nunca olvidará esos momentos, incluso décadas después de esperar con hambre afuera de un restaurante de comida rápida, ahora sentado en la cima de su imperio global de mil millones de dólares.

Los patrocinios de grandes nombres para Ronaldo: 18 millones de dólares al año solo de Nike

El portugués pasó de una infancia en la pobreza en Madeira a liderar el ranking de deportistas más ricos del mundo (REUTERS/Pedro Nunes)

Fuera de la cancha, el reconocimiento mundial de Ronaldo lo ha convertido en uno de los deportistas más prometedores de la historia. Con más de 665 millones de seguidores en Instagram —la mayor cantidad de cualquier persona en la plataforma—, las marcas están haciendo fila para colaborar con él.

Según informes, Ronaldo gana casi USD 18 millones anuales gracias a un contrato de una década con Nike, mientras que otras campañas de patrocinio con empresas como Armani y Castrol han añadido más de USD 175 millones a su patrimonio neto, según Bloomberg. Grandes marcas como Binance, Tag Heuer, Samsung, Unilever y Louis Vuitton también se han asociado con la superestrella del fútbol.

También posee su propia marca, CR7, que incluye fragancias personalizadas, ropa interior, calzado e incluso agua mineral embotellada. Ronaldo también invierte en una cadena hotelera, gimnasios y un grupo de medios de comunicación, pero, según Bloomberg, siguen siendo pequeños generadores de riqueza.

Como parte de su acuerdo con Al-Nassr, Ronaldo habría recibido una participación del 15% en el club de fútbol, ​​una tendencia de propiedad del equipo que ha sido adoptada por sus compañeros estrellas David Beckham y, eventualmente, Lionel Messi, quienes están afiliados al Inter Miami CF.

Cristiano Ronaldo es uno de los pocos deportistas multimillonarios, junto a Roger Federer y Michael Jordan

Junto a Federer y Jordan, Ronaldo integra el exclusivo grupo de deportistas multimillonarios, aunque su fortuna proviene principalmente de sus contratos como jugador (REUTERS/Go Nakamura)

Entre 2002 y 2023, Ronaldo ganó más de USD 550 millones solo en salarios de jugadores, lo que lo coloca en una rara categoría entre los atletas que han alcanzado el estatus de multimillonario. Esto lo sitúa junto a la leyenda del tenis Roger Federer y a menos de una docena de personas que han superado la barrera de los mil millones de dólares.

Sin embargo, a diferencia de muchos de sus colegas, la fortuna de Ronaldo se ha basado principalmente en sus contratos como jugador, más que en sus inversiones externas. Federer, por ejemplo, se convirtió en multimillonario a principios de este año, a pesar de haber ganado poco más de USD 130 millones en premios tras más de dos décadas en las canchas. Su verdadera fortuna provino de una participación del 3% en la empresa suiza de calzado On, que adquirió en 2019. A medida que la popularidad de la marca se disparaba, también lo hacía la fortuna de Federer; solo su participación ronda los USD 500 millones.

De igual manera, Michael Jordan, conocido como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, ganó alrededor de USD 90 millones durante su carrera en la cancha. Sin embargo, según Forbes, ha alcanzado una fortuna de unos USD 3.800 millones gracias a acuerdos a largo plazo con empresas como Nike y Gatorade. También es copropietario de un equipo de NASCAR y posee una participación minoritaria en la franquicia de los Charlotte Hornets de la NBA.

