El multimillonario Barry Sternlicht prevé una quiebra bancaria por semana debido a los “frágiles” préstamos inmobiliarios

Barry Sternlicht expresa su preocupación por la estabilidad de los bancos regionales frente al alza de los tipos de interés. (REUTERS/David Swanson)

Barry Sternlicht, cofundador, presidente y consejero delegado del gigante inmobiliario Starwood Capital Group, valorado en USD 115.000 millones, está preocupado por los más de 4.000 bancos regionales y comunitarios de Estados Unidos. Con el sector inmobiliario luchando contra el aumento de los tipos de interés, la desocupación y la inflación, sus prestamistas preferidos podrían sufrir, según el multimillonario inversor.

“Creo que la gente está buscando esas grietas, y las vamos a ver aparecer ahora. Va a ver cómo quiebra un banco regional cada día, o no cada semana, quizá dos a la semana”, declaró el martes a CNBC.

A pesar de la predicción de Sternlicht, solo un banco estadounidense ha quebrado en lo que va de año: Republic First Bank, un prestamista regional que operaba en Filadelfia, Nueva York y Nueva Jersey. El banco se hundió y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) le confiscó unos USD 6.000 millones en activos y USD 4.000 millones en depósitos, tras enfrentarse a problemas con la subida de los tipos de interés entre sus considerables activos inmobiliarios comerciales.

Sternlicht lleva más de dos años advirtiendo de los problemas pendientes debido a la subida de los tipos de interés en los sectores inmobiliario y bancario, así como en el conjunto de la economía. En septiembre de 2022, apenas unos meses después de que la Reserva Federal empezara a subir los tipos para luchar contra la inflación, dijo que los funcionarios estaban utilizando “datos antiguos sobre la inflación”, especialmente relacionados con la vivienda, para atacar innecesariamente a la economía. Un mes más tarde, Sternlicht dio continuidad a esa crítica argumentando que toda la economía se estaba “rompiendo en seco” debido a los crecientes costes de los préstamos, y que una recesión era prácticamente inevitable.

Pero con los EE.UU. demostrando su resistencia a los tipos de interés más altos y la inflación en el verano de 2023, Sternlicht admitió que sus llamadas recesión fueron prematuras, diciendo que “no entendía la fuerza del consumidor.” Sin embargo, el multimillonario gurú inmobiliario todavía cree que ciertos segmentos de la economía no pueden resistir las rápidas subidas de tipos del presidente de la Fed, Jerome Powell, incluyendo el sector inmobiliario y la banca regional.

El colapso reciente de Republic First Bank ilustra las advertencias de Sternlicht sobre los préstamos inmobiliarios. (REUTERS/Hyun Joo Jin/File Photo)

“Tiene una tarea difícil, con una herramienta contundente, y la consecuencia es que los mercados inmobiliarios se lo están llevando por delante porque los tipos subieron muy rápido. Podríamos haberlo manejado, pero no tan rápido”, dijo Sternlicht. “Los 1,9 billones de préstamos inmobiliarios, eso es un animal frágil ahora mismo”.

Pedir a la Fed que vuelva a bajar los tipos

Mientras que muchos segmentos del sector inmobiliario están luchando -por ejemplo, los valores de propiedad multifamiliar han bajado un 26,9% desde su pico del segundo trimestre de 2022-, el sector de oficinas se ha enfrentado a más dolores de cabeza que cualquier otro.

La combinación de unos tipos de interés más altos (que elevaron los costes de los préstamos y redujeron el valor de los activos) y el aumento del trabajo híbrido (que incrementó las tasas de desocupación) golpeó con especial dureza a los propietarios de oficinas en los últimos años. En enero, Sternlicht llegó a declarar a Bloomberg que el mercado inmobiliario de oficinas atraviesa en estos momentos una “crisis existencial”, y que podría enfrentarse a pérdidas por valor de USD 1 billón. Si su predicción resulta ser acertada, los bancos regionales y locales que poseen deuda inmobiliaria, pero no disponen de grandes balances para hacer frente a pérdidas excesivas por préstamos, se verían en serios aprietos.

Múltiples analistas de Wall Street, estrategas y líderes del sector inmobiliario han advertido sobre posibles problemas en los bancos regionales debido a los préstamos inmobiliarios bajo el agua durante el año pasado. Scott Rechler, consejero delegado del inversor, operador y promotor inmobiliario RXR, con sede en Nueva York, dijo a Fortune en marzo que los bancos regionales se enfrentan esencialmente a un “choque de trenes a cámara lenta”. Con una oleada tras otra de préstamos inmobiliarios comerciales que vencerán en los próximos años, y con los valores del sector cayendo en picado, los bancos tendrán dificultades para hacer frente a las crecientes pérdidas por préstamos, argumentaba Rechler.

Sternlicht ha criticado la estrategia de la Reserva Federal ante la inflación y su impacto en el sector inmobiliario.(REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

“Creo que en los próximos dos años habrá 500 o más bancos menos en Estados Unidos”, advirtió. “No digo que vayan a quebrar todos, pero se verán obligados a consolidarse si no quiebran”.

Para Sternlicht, al menos parte de esta pesadilla podría evitarse si la Fed decide recortar los tipos de interés. “Una forma de conseguir capital para esos bancos es bajar los tipos, así que básicamente hace que sus activos valgan más”, dijo.

El multimillonario CEO argumentó que merece la pena salvar a los bancos comunitarios, dado que son fundamentales para el “tejido” de la economía estadounidense, ya que conceden préstamos a pequeñas empresas o granjas que los bancos más grandes suelen ignorar. ¿La buena noticia? Sternlicht cree que Powell bajará los tipos más pronto que tarde, lo que podría salvar a algunos de estos bancos.

Sternlicht argumentó que las subidas de los tipos de interés ya no tienen el efecto deseado de reducir la inflación, sino que infligen daños innecesarios al sector inmobiliario y a los bancos regionales, y Powell está empezando a darse cuenta de ello.

Señaló que las hipotecas de la mayoría de los estadounidenses también tienen tipos de interés fijos bajos, “por lo que la subida de los tipos no modificó sus ingresos”, y la política de la Reserva Federal no afecta realmente a los precios de la gasolina, los alimentos o los seguros de forma directa, algunas de las categorías clave causantes del actual brote de inflación pertinaz. En opinión de Sternlicht, las subidas de los tipos de interés podrían no estar proporcionando la medicina antiinflacionista que se supone que deberían. Y por último, con la deuda nacional de USD 34 billones pesando sobre el presupuesto del gobierno federal, Sternlicht argumentó que el presidente Powell querrá bajar los tipos de interés para reducir los costes de los intereses. “Creo que los tipos bajarán”, concluyó. “Parece que Powell está buscando una razón para bajarlos”.