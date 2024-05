Los graduados universitarios de la Generación Z anhelan estabilidad laboral después de la pandemia

La búsqueda de empleo de los graduados de 2024 está fuertemente influenciada por el deseo de estabilidad laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de graduaciones se acerca rápidamente y los estudiantes universitarios pronto estarán buscando empleo en este volátil mercado laboral. A pesar de que el desempleo es bajo y hay abundancia de ofertas de trabajo, la clase del 2024 está ingresando al mercado laboral con una lista de expectativas sobre lo que desean de sus roles.

La estabilidad laboral es el factor más importante a la hora de elegir una nueva posición, y el 76% de los futuros graduados indicaron que esto los haría más propensos a solicitar un empleo, según un informe reciente de Handshake, una plataforma de servicios profesionales. Alrededor del 75% dijo lo mismo sobre la ubicación del trabajo, el 72% desea un empleador con una reputación positiva y el 71% busca un salario inicial alto. Por otro lado, solo el 46% de los graduados del 2024 indicó que el trabajo híbrido los haría más propensos a solicitar una posición, y el 21% dijo sentir lo mismo sobre las empresas de rápido crecimiento.

“La estabilidad laboral, por encima de todos los otros factores, es el más importante que están tomando en consideración”, dice Christine Cruzvergara, directora de estrategia educativa en Handshake, a Fortune. “Han tenido una experiencia educativa muy disruptiva, tuvieron que lidiar con una pandemia global. Así que, cuando miran su próximo capítulo, piensan, ‘Ok, ya hice mis ajustes, ahora me gustaría algún nivel de estabilidad’”.

La ambivalencia de la clase graduanda de este año hacia el trabajo híbrido no sorprende. Está bien documentado que la Generación Z está entre los trabajadores más ansiosos por regresar a la oficina, dejando el trabajo remoto por la oportunidad de construir relaciones en persona. Y otras cualidades muy valoradas, como la ubicación del trabajo, se vinculan con la tendencia general de poner énfasis en la seguridad en lugar de en asumir riesgos. Cruzvergara dice que esta generación quiere estar cerca de sus seres queridos mientras tiene una experiencia laboral en persona.

La reputación positiva del empleador es un requisito para el 72% de los jóvenes que ingresarán al mercado laboral. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Veo una especie de reevaluación de valores. La pandemia fue un momento en el tiempo que causó que toda nuestra sociedad hiciera una pausa y se preguntara qué es realmente importante”, dice.

Este cambio significa que los empleadores necesitan pensar más en cómo hacer felices a los trabajadores si están seriamente interesados en competir por el talento joven. Los trabajadores entrantes se preocupan menos por el reconocimiento de la marca que por el carácter de sus jefes, y alrededor del 75% prefiere leer las reseñas de empleados de una compañía antes de enviar una solicitud, según el informe.

“La manera en que tratas a un empleado, definiendo un poco tu reputación, es realmente importante para esta generación, porque están pensando, ‘Bueno, si voy a pasar muchas de mis horas diurnas haciendo esto, quiero trabajar para una organización que me trate bien’”, dice. “Este es un ejemplo de cómo la Gen Z está marcando un camino diferente. Obliga a los empleadores a tener que mirar de nuevo, quieran cambiar o no. Perderán talento si no lo hacen”.

Un 75% de los futuros graduados considera la ubicación del empleo como un factor crucial en su decisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la guerra por el talento top, las compañías pueden tener que cambiar sus estrategias para atraer a la clase del 2024. Cruzvergara dice que lo más importante es que los empleadores tengan una gran reputación en cómo tratan a su personal, y luego asegurarse de transmitir eso a un público más amplio de posibles contratados.

“Necesitan primero asegurarse de que realmente están dirigiendo una buena compañía. Asegúrate de que realmente estás tratando bien a tu gente, tener buenos valores”, dice. “Una vez que eso sea cierto, entonces asegúrate de que realmente lo estás articulando, y asegúrate de compartirlo de una manera auténtica con los estudiantes”.