Cómo impacta en la calidad del sueño el uso de calcetines para domir: qué dice la ciencia

Dormir con calcetines incrementa la duración del sueño en promedio 32 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si nunca has sido de los que duermen con calcetines, quizás deberías considerar probarlo.

Dormir con calcetines ayuda a regular la temperatura corporal, lo que puede facilitar que te duermas más rápido, despiertes menos y duermas más tiempo, según investigaciones.

Un estudio publicado en el Journal of Physiological Anthropology encontró que los hombres que usaban calcetines se dormían aproximadamente siete minutos más rápido, dormían 32 minutos más y despertaban alrededor de siete veces menos que aquellos que no usaban calcetines.

Aunque pueda parecer contradictorio, dormir con calcetines ayuda a mantener baja la temperatura central del cuerpo —la temperatura interior de tu cuerpo, no la de tu piel—, escribió Michael Breus, PhD, psicólogo clínico y experto en medicina del sueño, en una entrada de blog en Sleep Doctor. Calentar tu piel usando calcetines baja la temperatura corporal al expandir los vasos sanguíneos cercanos a la piel, lo que permite que el calor se disipe.

Cuando la temperatura central del cuerpo está regulada, esto contribuye a un mejor sueño, dijo Breus.

Usar calcetines para dormir puede facilitar el adormecimiento y prolongar la duración del sueño. (Freepik)

Temperatura corporal y calidad del sueño

Una caída en la temperatura central del cuerpo le señala al cuerpo que es hora de dormir y coincide con la liberación de melatonina —la hormona del sueño—. Los expertos sugieren mantener el dormitorio entre 20 y 22ºC para un sueño óptimo.

“Algunas fuentes recomiendan una habitación aún más fría; sin embargo, típicamente recomiendo temperaturas al menos dos a cinco grados más bajas que una temperatura cómoda en la casa durante el día”, Dr. Nilong Vyas, fundador y propietario de Sleepless in NOLA, un servicio de consultoría de sueño, y experto médico revisor en Sleep Foundation, le dijo previamente a Fortune.

Usar calcetines y dormir en una habitación fresca podría ser la combinación perfecta para una noche de descanso de alta calidad.

Un estudio muestra que los hombres que duermen con calcetines despiertan menos veces en la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tipo de calcetines deberías usar para dormir?

Si usas calcetines para dormir, asegúrate de que no sean tan ajustados que restrinjan el flujo sanguíneo, escribió Breus. Es importante que los calcetines sean cómodos para que no se conviertan en una distracción durante el sueño. Breus también sugirió que sean de telas respirables como algodón, lino o bambú. Y debes optar por un par fresco y limpio, no los que has utilizado todo el día, le dijo la especialista en trastornos del sueño conductual, Michelle Drerup, PsyD, a la Cleveland Clinic.

Si sientes una sobrecarga sensorial al dormir con calcetines, la investigación sugiere que poner tus pies en un baño de agua caliente antes de acostarte puede tener un efecto similar.

¿Dormir con calcetines curará mis noches inquietas?

Aunque probar dormir con calcetines vale la pena para obtener un mejor descanso, no es una solución definitiva. Los calcetines no son un tratamiento para el insomnio u otras condiciones del sueño; deberías hablar con un profesional médico para problemas continuos. Y las personas con problemas de circulación no deben dormir con calcetines sin consultar primero con su médico. Pero, junto con desconectarte antes de acostarte, atenuar las luces, y evitar la cafeína demasiado tarde, ponerte un par de calcetines antes de dormir podría ser una forma de mejorar tu rutina de sueño y despertar más descansado.

