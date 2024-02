La guía secreta para ser contratado en la red social X de Elon Musk

Elon Musk personalmente tiene la última palabra en todas las contrataciones de X, según revelo un informante acerca del proceso (Bloomberg) Photographer: Nathan Laine/Bloom

Si la monotonía de las grandes tecnológicas te ha dejado bostezando, la vida de “descansar e invertir” no es realmente tu estilo, nunca has formado parte de despidos masivos, y si no te asusta la inestabilidad de una empresa de medios sociales impulsada por la publicidad y dirigida por un propietario que publica más de lo que duerme, entonces podrías ser la persona perfecta para trabajar en X.

La red social propiedad de Elon Musk, que recortó aproximadamente el 75% de su plantilla en poco más de un año, está contratando personal. X, que antes se conocía como Twitter, busca más de 70 valientes para cubrir puestos en ingeniería, ventas y operaciones.

Por supuesto, no es para todo el mundo. Los que estén acostumbrados a restaurantes, masajes y otras comodidades clásicas de Silicon Valley no tienen por qué presentarse. Musk eliminó la mayoría de las ventajas tras hacerse cargo de la empresa; incluso vendió las máquinas de café expreso. Pero si lo tuyo son los retos y las largas horas de trabajo, también tienes la oportunidad de trabajar para el hombre más rico del mundo.

Y, en un momento en que Google, Meta, Amazon y otros gigantes de la tecnología están despidiendo a montones de trabajadores, X puede presumir ahora de ser un improbable faro de oportunidades para algunos, con entrevistas de trabajo en curso cada semana.

Nos hemos reunido con una persona que trabaja en la contratación en la red social para conocer los detalles del proceso de entrevistas de la plataforma. Lo que necesitarás es una prueba de excelencia, una motivación extrema para apagar fuegos (piensa: trasladar cientos de servidores por la costa en Nochebuena) y una actitud dura. Tampoco está de más ser un gran admirador de Musk; al fin y al cabo, él tiene la última palabra en todas las contrataciones.

De hecho, varios miles de aspirantes compitieron el año pasado por un puesto de prácticas en X, explicó la fuente, y muchos leales a Musk estaban entusiasmados con la oportunidad de trabajar en una de las seis empresas del magnate.

“La gente que se presenta es muy fan de Elon. Les encanta Musk. Simplemente, lo ven como una buena oportunidad para trabajar con él”, dijo la fuente a Fortune. “Sí preguntan si tenemos contacto con él, cosas que a una persona normal no le importaría mucho”.

El excepcional conjunto de Elon

Es importante recordar que X es una empresa que se enorgullece de rechazar la burocracia y cualquier proceso que considere que obstaculiza la acción. Eso significa que es poco probable que las preguntas de la entrevista sigan un guión preestablecido.

“Básicamente, se trata de preguntar lo que a uno le apetezca, probar cómo se va a desenvolver el candidato en el puesto y luego, literalmente, rellenar un formulario de Google. Puntúa uno de cinco y luego menciona su opinión, y luego menciona cualquier bandera roja. Eso es todo”, explica la fuente.

La plataforma ha lanzado su propio portal de empleo, por lo que no encontrarás anuncios de puestos vacantes como ingeniero de pagos y reclutador técnico en LinkedIn u otros portales de empleo.

Las últimas ofertas de empleo anuncian la misión de “fomentar la libertad de expresión y permitir que las personas se expresen libremente” y “crear una plataforma para todas las perspectivas”, objetivos corporativos que pueden verse en la reincorporación de usuarios vetados como Alex Jones y Andrew Tate, así como en el aumento del discurso de odio desde que Musk se hizo cargo de la plataforma (mientras tanto, los moderadores de contenido también pueden encontrar trabajo en X, tras los planes anunciados recientemente por la empresa de contratar a 100 personas en Texas para vigilar el sitio en busca de contenido de explotación sexual infantil).

Los valores de la empresa que hay que tener en cuenta al solicitar entrar en el equipo X son “enviar código en lugar de hablar de hojas de ruta” y crear “grandes funciones en lugar de cambiar los colores de los botones”. X no ha respondido a la solicitud de Fortune para hablar de su proceso de contratación.

Solo para entrar por la puerta, la aplicación te pedirá que describas “qué trabajo excepcional” has hecho. Es una pregunta intimidatoria que requiere el habitual instinto de autoengrandecimiento (en lugar de limitarse a decir “trabajé en Google”, por ejemplo, explique cómo aumentó los ingresos en Google Ads lanzando una actualización clave en un determinado número de días), pero que puede no ser tan selectiva como parece.

“Lo que buscan en un empleado excepcional es muy diferente de cómo estamos trabajando hoy en día”, dijo la fuente, añadiendo que la realidad en X es más simple de lo que los criterios excepcionales hacen parecer.

Aunque Musk y su equipo de arriba estén dispuestos a contratar a “gente que ha sido ingeniero durante 20 años y ha hecho cosas increíbles sobre el papel”, la fuente explicó que esa gente no siempre tiene las habilidades de programación más impresionantes o relevantes. Puede que tengan décadas de experiencia, pero ¿cuándo fue la última vez que se pusieron manos a la obra con un editor de código?

Si su candidatura es seleccionada, los solicitantes pueden esperar el mismo rigor en las entrevistas técnicas que la mayoría de los puestos de las grandes empresas tecnológicas. El proceso de entrevistas comienza con un contacto inicial del responsable de contratación interno, seguido de pruebas técnicas y entrevistas in situ (normalmente en San Francisco, que es donde X centra sus esfuerzos de contratación en Estados Unidos).

“Los problemas [de las entrevistas] dependen del entrevistador. Tenemos un banco de preguntas, pero en última instancia depende de ellos”, explicó la fuente. “Algunos prefieren preguntas algorítmicas difíciles, otros prefieren preguntas más prácticas”, añadió.

La decisión final implica una reunión con los entrevistadores, y sí, Musk realmente tiene la última palabra (solía reunirse con los candidatos al principio, dijo la fuente, pero ahora sólo revisa la solicitud y da un sí o un no por respuesta). Lo menos convencional es que el multimillonario prefiere candidatos que no hayan sido despedidos, sin importar el motivo, y el ajuste cultural es esencial, dijo la fuente.

“Si te han despedido, ni siquiera deberías perder el tiempo presentándote”, explicó la fuente. Cabe señalar, sin embargo, que después de que Musk despidiera a la mitad de la empresa, X pidió a docenas de ellos que regresaran tras darse cuenta de que eran necesarios para la operación.

Si todavía no te has asustado, enhorabuena, ¡ya eres empleado de X! El salario sigue siendo competitivo: entre USD 100.000 y USD 300.000 de sueldo base y RSUs, dependiendo del puesto y la ubicación.

Verás a Elon poco en la oficina de San Francisco, últimamente pasa cada vez más tiempo en Austin. Cuando te cruces en su camino, ya sea en la reunión semanal de ingeniería o en cualquier otro lugar, no le lleves la contraria y “no te inventes nada”. Ah, y no lo llames Twitter.

(C) 2024, Fortune