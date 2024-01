Miedo al qué dirán: cómo romper el ciclo de querer complacer a los demás

Las personas actúan por ansiedad en lugar de intención debido al FOPO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un momento u otro, todos nos hemos reído de un chiste que no entendíamos o nos hemos ofrecido a ir a medias en un restaurante cuando queríamos la hamburguesa completa. En resumen, nos hemos pasado un poco con la gente para encajar.

Michael Gervais, psicólogo del rendimiento que ha trabajado con los Seattle Seahawks, el Red Bull Stratos, el Team USA y Satya Nadella, de Microsoft, afirmó que todo el mundo ha temido alguna vez la opinión de los demás, o ha tenido FOPO.

“Hace doscientos mil años, incluso un atisbo de posible rechazo era casi una sentencia de muerte”, explicó a Fortune Gervais, cocreador del Performance Science Institute de la USC y reciente autor del libro The First Rule of Mastery (La primera regla de la maestría).

Nuestros cerebros están preparados para localizar peligros, como no encajar en la multitud, convertirnos en extraños y quedarnos atrás. Sin embargo, Gervais aseguró que la amenaza que se siente en las situaciones sociales probablemente no nos matará, pero hay que pagar un precio muy alto cuando se sufren episodios importantes de FOPO.

¿Qué es FOPO?

FOPO consta de tres fases principales: anticipación, comprobación y respuesta. “La mayor parte del FOPO es esta anticipación, este tipo de preocupación temprana que empieza en el armario antes de ir a una fiesta”, dijo Gervais.

Anticipamos la respuesta o reacción negativa de alguien, comprobamos constantemente la aprobación y validación en el momento, y respondemos de forma que infundimos aceptación social. Puede que aceptemos otra copa cuando no nos apetece o que nos quedemos hasta más tarde en el trabajo dando vueltas incluso después de haber terminado.

Aunque es importante valorar las opiniones de los demás y construir redes sociales sólidas, el miedo abrumador a encajar y sentirse juzgado puede hacer que las personas actúen por ansiedad y no por intención. Nos arriesgamos a perdernos lo que puede servirnos.

“Estamos comprobando si nos aceptan, en lugar de limitarnos a sintonizar con la conversación”, explicó Gervais. “FOPO funciona bajo la superficie como una aplicación que se ejecuta silenciosamente en el fondo de un ordenador. Es agotador”, expresó.

El Performance Science Institute de la USC co-fundado por Gervais explora el funcionamiento psicológico del alto rendimiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

El cerebro ante el miedo

En términos sencillos, el exceso de FOPO puede dañar el cerebro y el cuerpo. Cuando empezamos a temer la opinión de alguien, se envía una señal de peligro al cerebro, estimulando el sistema nervioso y provocando una respuesta de estrés.

Este estrés puede manifestarse como ansiedad social y presentarse de forma física, como un ritmo cardíaco acelerado. A largo plazo, el FOPO constante puede provocar estrés crónico, lo que expone a las personas al riesgo de padecer enfermedades crónicas.

Por supuesto, el estrés y el FOPO antes de una entrevista de trabajo o de una cita son esperables porque los brotes saludables de cualquiera de ellos pueden alertarnos de que nos preocupamos. También es importante apoyarse en los amigos y la familia para obtener su apoyo y sus opiniones cuando sea necesario. Sin embargo, cuando el miedo a esas opiniones manda, puede perjudicarnos.

Los libros de autoayuda tienen razón: Por mucho que lo intentemos, no podemos controlar el comportamiento ni las opiniones de los demás. Así que es hora de bajar el volumen del sistema informático FOPO y sentirnos más tranquilos.

