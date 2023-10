El secreto de la longevidad en las zonas azules: el bienestar comunitario es clave para alcanzar los 100 años

Comunidades de zonas azules, donde la longevidad y el bienestar se entrelazan con la vida diaria

¿Alguna vez has oído que eres la combinación perfecta de tus cinco amigos más cercanos? Si bien la investigación sobre este tema es escasa, las personas que te rodean desempeñan un papel fundamental en tu comportamiento y elecciones.

Estamos increíblemente influenciados por los hábitos de los demás, incluso si no lo notamos, explica Dan Buettner, fundador de Blue Zones LLC en su documental de Netflix: Living to 100. Es una de las razones por las que las zonas azules globales crean las personas más longevas y saludables. Después de todo, son grupos de personas que viven, aprenden y trabajan juntas.

“La salud y la longevidad son mucho más el resultado del entorno adecuado que de los comportamientos adecuados”, dice Buettner en una entrevista reciente en el podcast Live Purely. “Porque los comportamientos no duran. Los entornos sí lo hacen”.

Las zonas azules evidencia que un entorno adecuado puede promover comportamientos saludables y longevidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Bienestar comunitario

En los exámenes de Buettner a los residentes de la zona azul, fue evidente que sus comunidades se centraban en hábitos que impulsaban la longevidad, como la actividad física, las comidas saludables para el corazón y la interacción social. Los adventistas del séptimo día de Loma Linda, California, la única zona azul de Estados Unidos, comparten los mismos valores, incluido pasar tiempo al aire libre, participar en el sábado y pasar 24 horas desconectados del trabajo y la tecnología.

En Cerdeña, Italia, los habitantes caminan juntos, a menudo subiendo colinas empinadas en su pueblo para ir a la iglesia. En la sexta y más nueva zona azul, Singapur, los adultos mayores se reúnen en centros recreativos comunitarios para hacer ejercicio. Estos rituales se transmiten de generación en generación y están arraigados en la cultura.

“Los comportamientos relacionados con la salud son contagiosos”, dice Buettner en el documental, y hay algunas investigaciones que respaldan esta afirmación.

Un estudio de 2023 de la Universidad de Zurich encontró que las parejas que mantienen los mismos hábitos a menudo se sienten más cerca el uno del otro y los mantienen para asegurar una relación positiva.

star rodeado de personas con hábitos saludables en las zonas azules tiene un impacto mensurable en la salud individual (Imagen ilustrativa Infobae)

De manera similar, un estudio de 2007 publicado en el New England Journal of Medicine encontró que el riesgo de obesidad de un individuo aumenta en un 57% si tiene un amigo que se volvió obeso dentro de un período de tiempo específico, un 40% si es un hermano adulto y un 37% si es un cónyuge. .

Si bien la obesidad es el resultado de muchos factores, como la genética, los medicamentos y los determinantes sociales de la salud, los hábitos de vida influyen. Hacer ejercicio y llevar una dieta nutritiva puede ayudar a prevenir la obesidad y, por lo tanto, las comunidades que priorizan estos hábitos tienen tasas más bajas de obesidad y condiciones de salud asociadas.

Las zonas azules ofrecen muchas lecciones sobre envejecer bien. Mantener fuertes conexiones sociales es parte de la ecuación, ya que ayuda a fortalecer un cerebro que envejece. Sentirse parte de una comunidad también ayuda a combatir la soledad y el aislamiento, lo que puede ayudar a proteger contra una serie de afecciones de salud graves, incluida la enfermedad cardíaca, la principal causa de muerte entre adultos en los EE. UU.

“La más práctica de estas lecciones es integrarse en la tribu adecuada”, dice Buettner en el documental. “Rodearse de personas cuya idea de recreación es la jardinería o caminar tiene un impacto mensurable en sus hábitos”.

