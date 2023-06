¿Cuánto ganan los jugadores de esports en Argentina?

Cada vez hay más personas que se decantan por vivir de los esports en Argentina y en Latinoamérica. Es un mercado que claramente está en crecimiento hace varios años, que ofrece diferentes trabajos y oficios, aunque el más reconocido y el que se lleva todos los focos es el del jugador. Quizás muchas personas aún no lo sepan, pero ser jugador de League of Legends, VALORANT, Counter Strike, PUBG Mobile, Free Fire o FIFA, entre otros, es competir al más alto nivel. No es para quién aprieta el botón más rápido y tampoco se juega solo por diversión, si no que es siempre para buscar la victoria de una partida, una serie o un torneo. Hoy por hoy la mayoría de los esports son profesionales y remunerados en el país, por lo que muchos players viven directamente del sueldo que ganan. ¿Pero cuánto se gana por jugar en la región?

Te puede interesar: 9z es el mejor equipo del Sur en VALORANT y va por el ascenso a Primera

El sueldo de un competidor de esports varía muchísimo dependiendo la liga, ya que en general solo las más importantes o las máximas categorías de cada juego son las que permiten contar con jugadores asalariados de forma fija. Obviamente también el equipo en el que participan es otra variable importante, ya que aún la mayoría son sponsordependientes, y quien tenga marcas que banquen con mayor dinero podrán darse más lujos a la hora de pagar sueldos.

Por otro lado hay algunos esports que ni siquiera son rentables, o por los que los equipos y las marcas no deciden apostar: como los fighting games. Actualmente no hay quienes vivan de competir en juegos de pelea, y el único dinero que perciben proviene de los premios que ganen en algún torneo local o de afuera, o de las ganancias que puedan obtener mediante contenido o donaciones.

(Photo by Jianhua Chen/Riot Games)

El perfil de cada jugador también es importante, como pasa en casi todos los deportes: un player consagrado, con experiencia internacional no va a cobrar lo mismo que un rookie o alguien que no esté pasando su mejor momento deportivo. Los equipos también ponen en la balanza la cantidad de seguidores que tiene cada uno, porque de alguna manera son potenciales fans que se suman a la organización. También tienen en consideración si stremea o si crea contenido, y son variables de peso que no solo afectan el rendimiento en el torneo, si no también la relación con las marcas o con los fanáticos. Muchas veces son cosas en las que no trabajan o no les dan tanta importancia como deberían, ya que con un perfil más completo suelen recibir un mejor pago. Hay streamers que son jugadores y jugadores que son stremears, y suelen ser fórmulas que resultan bien en cuanto al engagement que pueden lograr.

Te puede interesar: Bramble: The Mountain King, un mundo inspirado por oscuras fábulas nórdicas

Dicho esto se me ocurrió investigar cuánto podía llegar a ser el salario promedio de un jugador que compitiera para un equipo argentino o en una liga de argentina. Obviamente hay que tener en cuenta todo lo que especifiqué más arriba, así que vamos a dividir según juego en algunos casos y según divisiones en otros, sin dar nombres ni de equipos ni de players. Siempre considerando que hay equipos que pueden poner más que otros y que algunos jugadores cobran más por lo que representan.

Otra cosa a tener en cuenta es cómo se planifican los salarios, ya que algunos jugadores cobran mes a mes mientras que otros cobran por split (es decir por torneo jugado), o por temporada. Esto también varía dependiendo de cada juego, ya que hay algunos títulos con competencias calendarizadas, mientras que el schedule de otros es mucho más irregular, y algunos players suelen cambiar varias veces de equipo en un año.

Generalmente el grueso del salario de un jugador profesional proviene del sueldo que le paga la organización, aunque también suelen aportar los premios que dan las ligas y los torneos. ¿Y cómo se reparte esa torta? Hay tres opciones: o va toda para los players, o va un porcentaje para ellos y otro para el equipo, o se la queda toda el club. Esto claramente está estipulado en el contrato.

Te puede interesar: Tomás Ángel reveló qué le dijo la estrella francesa Thierry Henry que inspiró su gran momento en la actualidad

Entonces vamos a los numeritos: en la Liga Regional Sur de League of Legends, que conforman la segunda división de todo Latinoamérica, el sueldo de un jugador ronda entre los 500 y los 1200 dólares. En tanto en la Liga Latinoamérica, que vendría a ser la máxima categoría de la región, van de 1200 a 5000. Eso sin contar a los coreanos, que pueden cobrar mucho más.

En Counter Strike al no haber ligas establecidas el margen es bastante amplio, y algunos jugadores de ciertos equipos cobran 200 al mes mientras que los tier 1 pueden ir entre los 800 o los 1000 y en algunos casos bastante más que eso. También hay que evaluar extras como premios, incentivos, regalías, etc. Por otro lado en VALORANT el valor es bastante más alto. En el Challenger algunos sueldos se acercan a los 1500 dólares, mientras que el mínimo para cualquier competidor de la VCT: Americas es de 5500 dólares al mes.

En FIFA depende de la trayectoria del jugador y si suele clasificar a torneos internacionales o no. En los casos que no, pueden ser desde 50 dólares hasta 250, aunque los más experimentados que han llegado a jugar certámenes afuera pueden recibir entre 600 a 1200 dólares mensuales. Además la mayoría de los equipos también aportan mediante FIFA Points (o dinero para comprarlos), que sirven para competir.

Si nos metemos en Free Fire los players de la Free Fire League pueden cobrar entre 250 y 700 dólares en promedio, mientras que los que disputan Retadores Free Fire (que es una categoría más abajo) pueden variar entre 50 y 120 USD. En PUBG Mobile lo sueldos rondan los 200 dólares mensuales, y en Rainbow Six varían entre los 300 y los 700 dependiendo de cada jugador.

En este artículo solo se incluyeron ejemplos de salarios de jugadores que representen organizaciones de Argentina, y el número es solo un aproximado porque en muchos casos puede haber varias variables que lo alteren. También hay que tener en cuenta que puede haber argentinos que reciban mucho más si representan a un equipo del exterior, o si se contemplan premios y otras cosas. El promedio seguro varíe con el paso del tiempo, dependiendo del crecimiento y desarrollo de las ligas. En nuestro país los esports son profesionales hace una década en el mejor de los casos, y probablemente los sueldos crezcan en un futuro.

Seguir leyendo: