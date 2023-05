Talleres le ganó la final a Independiente y salió campeón de la liga argentina de FIFA 23

La pasión argentina del fútbol se trasladó a los esports los últimos dos meses de la mano de la eLPF VISA de FIFA 23, que es la versión virtual del torneo de primera división. En el certamen cada equipo cuenta con dos representantes (un titular y un suplente) y tras varias jornadas de competencia, el último martes se definió, con Talleres de Córdoba como campeón, de la mano de Sebastián Luoni, que se consagra bicampeón porque el año pasado había levantado el título pero vistiendo la camiseta de San Lorenzo. En la final presencial dio vuelta la serie ante Independiente y se llevó además $600.000 pesos en premios.

Te puede interesar: El equipo argentino Leviatán está entre los mejores de América en VALORANT

La eLPF la disputan los 28 equipos de primera división, pero con el formato del año pasado: es decir dos grupos de 14 escuadras en el que juegan todos contra todos una vez, más una fecha de clásicos. Los mejores cuatro de cada zona son los que pasan a playoff, que se jugaron de manera presencial.

El grupo A fue liderado por Nuñez (sería River pero no tiene licencia en el juego), representado por Tom Gauna, que actualmente es el mejor argentino rankeado en Sudamerica. Sumó 36 puntos, y quedo por sobre encima de el Gimnasia de Valentín Mazzalupo, que también consiguió la misma cantidad de victorias pero tuvo peor diferencia de gol. Tercero quedó el Talleres de Seba Luoni y cuarto fue Independiente de Simón Perrone que se metió en playoff en la última fecha de la fase regular. Además en el Grupo B el puntero fue Lanús de Cristian “Copernico Jr” Giménez con 33 unidades, y segundo fue el Sarmiento de Agus Gigena. Completó el podio Charly Human, representante de Racing, y en la última jornada en cuarto lugar quedó Ezequiel Correa, de Newell’s de Rosario.

Los ocho clasificados a playoff de la ELPF.

Los playoff comenzaron el martes con los cuatros de final, que a diferencia de la primera etapa se jugó de manera presencial, y en los primeros cruces ganaron todos los que habían quedado por debajo en la tabla. Nuñez que era el máximo favorito (dicho por Nicolás Villalba, el 1° argentino histórico del FIFA), cayó 1-5 ante Newell’s en primera fase. Además Sarmiento, que la rompió en grupos cayó 3-5 con el vigente campeón. Lanús, la gran sorpresa, no pudo ante Independiente y perdió por penales y Gimnasia, que venía arrasando, cayó 1-3 contra Racing.

Te puede interesar: El mundial de Counter-Strike se celebró en París con el triunfo del equipo local

Las series se juegan con partidos de ida y vuelta en modo Ultimate Team, por lo que cada jugador puede armar el equipo con casi cualquier futbolista del juego (aunque hay algunas limitaciones).

Las semis se jugaron el miércoles y ahí se definió todo. Los cuatro que llegaron a esa instancia se iban a llevar premios monetarios, ya que el tercer y cuarto puesto ganaban $200.000, mientras que para el subcampeón eran $300.000 y para el ganador $600.000. Por otro lado estaban en juego tres pases al Play-In de Global Series, que es una suerte de eliminatoria de cara a los playoff, que se juegan junto a los mejores del mundo. El Play-In es sudamericano y lo integran 32 jugadores. Varios puestos se decidieron por ranking (Tom Gauna, Valen Mazzalupo y Eze Correa lo consiguieron así), y la eLPF daba tres cupos más.

Te puede interesar: Park Beyond, el arte de crear un parque de atracciones que desafía las leyes de la gravedad

Había lindas historias en ambos cruces de semis, porque en el primero se reeditaba final del año pasado entre Eze Correa y Seba Luoni, que jugaba para San Lorenzo. Aquella vez se definió por penales y Seba gritó campeón. La serie fue muy similar porque se notaba que ambos jugadores se conocían muy bien y fue más un enfrentamiento táctico. En el global finalizó 1-1, así que la historia fue al alargue. Ya en el complementario Talleres se puso 2-1 arriba gracias a una buena definición del brasileño Ronaldo, y en el último suspiro Newell’s lo empato gracias a un remate de Gullit. Así la historia se volvió a definir desde los 12 pasos, y una vez más Sebastián Luoni logró imponerse, para así llegar a la gran final.

Simón "cama carnivora" Perrone fue subcampeón de la eLPF con Independiente.

En la otra llave estaba el clásico de Avellaneda: Independiente vs. Racing. Un partido centenario con mucha historia, pero esta vez en los esports. El encuentro arrancó a favor de los Diablos Rojos porque a los 5 del primer tiempo se puso en ventaja, y aunque la Academia empató a los 34 no alcanzó, porque en la última jugada del primer tiempo del segundo partido Independiente volvió a ponerse arriba y aguantó el resultado para cerrar 2-1 las semis y meterse en la final.

Los dos finalistas ya habían asegurado su cupo en los Play-In, y aun restaba conocer un slot, que se definió en el tercer y cuarto puesto. Eze Correa ya estaba clasificado por ranking, por lo que Charly necesitaba sí o sí la victoria para meterse. De ganar Correa, el cupo disponible iría para un jugador brasileño por ranking. Fue otra serie llena de emociones porque Newell’s estuvo por encima en el marcador en un par de ocasiones, aunque al final la victoria fue para Racing por 3 a 2. Así son seis los argentinos que lucharán por los dos cupos a los Play Off de Global Series: Tom Gauna, Valen Mazzalupo, Eze Correa, Seba Luoni, Simón Perrone y Charly Human.

La gran final fue entre Independiente con Simón Perrone y el Talleres de Seba Luoni, que buscaba un bicampeonato de la eLPF. El conjunto cordobés tuvo varias chances para abrir el marcador cerca del final, pero en la última del primer partido el que metió el primero fue el Rojo mediante una gran maniobra de Mbappé, que puso el segundo en el partido de vuelta. Estaba 2-0 arriba pero aún faltaba mucho y Talleres empezó a jugar a los pelotazos, a comer espaldas y le funcionó: en un par de minutos aprovechó cuatro contras y metió cuatro goles para dar vuelta la historia y sentenciar el torneo.

Seba Luoni (del Levante), representando a Talleres, se abraza tras salir campeón de la eLPF.

Tras el triunfo hablamos con Seba Luoni, que confesó que entró relajado a la final: “Creo que en un primer momento me jugó en contra. En el primer partido no estaba tan concentrado por haber cumplido el objetivo de clasificar a Play-In, pero más que nada se notó en las definiciones y en los momentos importantes que no tenía ningún tipo de nervio por jugar la final”. Además reconoció que se convenció de que podía ser bicampeón tras superar a Sarmiento: “Sabía que si ganaba me quedaban solo dos partidos y eso me dio la confianza suficiente para saber que podía volver a ganarla”.

Talleres es el campeón del fútbol argentino en FIFA 23. Seba Luoni logró algo histórico y se consagró con dos equipos diferentes de la eLPF. Los Play-In serán el próximo desafío para los argentinos y comenzará el fin de semana.

Seguir leyendo: