Liga Latinoamérica: con dos equipos argentinos comenzó la carerra hacia el Mundial de League of Legends

El sueño de todo jugador de League of Legends es disputar Worlds, el Mundial del videojuego en el que dicen presente los mejores de todo el mundo. Este año se va a realizar en Corea del Sur, y ya arrancó la carrera para conocer al único equipo de Latinoamérica que representará a la región. Lo hará el campeón del torneo Clausura de la Liga Latinoamérica, el certamen de esports más importante de esta parte del continente, que comenzó esta semana y que enfrenta a los ocho mejores equipos de Latam, de los cuales dos son argentinos.

Todas las escuadras se encuentran radicadas en Ciudad de México, y todas las partidas se disputan de manera presencial en el estadio de Riot Games ubicado dentro del shopping Artz Pedregal. El torneo se juega los martes y los miércoles, y los equipos se enfrentan en series al mejor de tres partidas. Así juegan todos contra todos a lo largo de ocho semanas de fase regular y los mejores seis avanzan a playoff.

Las series en playoff se juegan al mejor de cinco en un cuadro de doble eliminación. Los primeros cuatro se meten directo en los cuartos de final del upper bracket, mientras que el quinto y el sexto arrancan desde el lower bracket y no tienen segundas oportunidades.

Josedeodo, uno de los argentinos figura de la Liga.

En el último split el campeón fue Movistar R7, y en el actual hay dos equipos de Argentina que buscarán sumar una estrella. Uno de los representantes nacionales es Isurus, el máximo campeón de la Liga Latinoamérica con tres títulos, mientras que el otro es Leviatán que ascendió recientemente y buscará asentarse en el torneo y dar un batacazo.

El caso de Leviatán es cuanto menos curioso, ya que ocupó el lugar de The Kings, organización mexicana que había ascendido en 2022, pero que incumplió pagos y fue expulsada por Riot. Así se inclinaron por La Levianeta para ocupar su lugar, que hoy por hoy es una de las escuadras más destacadas y populares de la región. La LLA también la disputan Six Karma, All Knights, Estral Esports, INFINITY y Team Aze.

Argentina pisa fuerte en la Liga ya que es el país con mayor representación en todo el torneo. De los 40 jugadores que hay (son cinco por equipo) 17 son argentinos. Es casi la mitad del total, y el dato sorprende más si analizamos la segunda nacionalidad que más predomina: Corea del Sur con 12 representantes. Más abajo viene Chile con apenas seis.

El certamen comenzó el día martes con el enfrentamiento entre Movistar R7 y Six Karma, con una victoria por parte del vigente campeón por 2-1 en el marcador. Más tarde ese mismo día fue el debut de Leviatán en la máxima categoría, en lo que fue un momento histórico para la organización nacida en 2020. Sin embargo la fiesta no pudo ser completa porque perdió 0-2 ante Team Aze. Por su parte Isurus jugó el día miércoles y no pudo contra INFINITY (fue 0-2), y la primera fecha culminó con un triunfo 2-0 de Estral contra All Knights.

Worlds, el Mundial de League of Legends es el evento de esports más importante del mundo (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games)

A diferencia de otros años en la presente temporada no habrá descensos. Generalmente había una promoción/relegación entre los últimos de la LLA y los primeros de la segunda categoría, pero debido al ingreso de Leviatán hace pocas semanas, y a la salida de The Kings, la organización decidió suspenderla “para dar mayor estabilidad a la escena luego de la salida de The Kings”.

La LLA continuará la próxima semana con los siguientes encuentros: Six Karma - Leviatán, Movistar R7 - All Knights, INFINITY - Team Aze e Isurus - Estral Esports.

Por otro lado también comenzaron las Ligas Regionales Sur y Norte, que actualmente componen la segunda división. Antes estaban divididas en varias ligas de diferentes países, pero a partir de esta segunda mitad del año se unieron en un certamen del Sur y otro del Norte que reúna a los mejores de cada servidor. Sin embargo los más destacados podrán luchar por el ascenso recién en octubre del 2024. Eso sí, para compensar a los afectados decidieron entregarle 50.000 dólares al equipo que se consagre campeón del choque entre Regional Norte y Sur, que se sumarán a los premios ya establecidos.

La Liga Regional Sur la componen Spectacled bears, Eclipse Gaming, PRIMATE, EBRO, Furious Gaming, Globant Emerald, Malvinas Rise, Meta Gaming, Undead Gaming y WAP Esports. Por su parte en el Regional Norte juegan PÊEK Gaming, Saprissa Esports, Fuego, Waia Snikt, Bandits Gaming, Descuydado Aucas, Janus Esports, Osaja,m Pirate Dream y Tomorrow Esports.

