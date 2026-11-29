Un residuo azul y gelatinoso en los sistemas de combustible de aviones Cessna 172S quedó bajo investigación tras registrar fallas de motor (REUTERS/Angelika Warmuth)

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Un residuo azul y gelatinoso hallado en sistemas de combustible de Cessna 172S quedó bajo escrutinio después de que una escuela de vuelo de Alabama registrara fallas de motor.

La contaminación en el servo de inyección fue vinculada con pérdidas parciales de potencia durante vuelos, según informes de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y una investigación de The Wall Street Journal.

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La NTSB atribuyó el accidente de Auburn a contaminación en el inyector

El caso que concentró la atención ocurrió el 24 de marzo de 2024 cerca de Opelika, Alabama. Una Cessna 172S de la Universidad de Auburn, matrícula N863AU, sufrió una pérdida parcial de potencia y se accidentó durante un vuelo de instrucción. La estudiante Aliya Applin sufrió heridas leves, de acuerdo con el informe final de la NTSB.

La investigación oficial determinó como causa probable una pérdida parcial de potencia por contaminación de combustible y aceite en el conjunto inyector.

Durante el examen posterior al accidente, los especialistas encontraron esa mezcla entre el lado de aire del diafragma y la tapa del regulador.

La investigación de The Wall Street Journal estimó que el posible defecto en los servos de inyección puede alcanzar a unas 8.000 aeronaves en el mundo (REUTERS/Angelika Warmuth)

El informe identifica al componente como un servo de combustible Avstar y precisa que el avión llevaba un motor Lycoming IO-360-L2A de 180 caballos de fuerza.

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El documento no atribuye el accidente a una falla de pilotaje. La investigación concluyó que la contaminación probablemente causó la disminución de rendimiento que había descrito la piloto. Los detalles técnicos constan en el Aviation Investigation Final Report - Accident Data, publicado por la NTSB.

Otro Cessna 172S en Colorado presentó residuos azules antes de un aterrizaje forzoso

Un segundo informe oficial documentó un episodio similar en Englewood, Colorado. El 11 de septiembre de 2024, un instructor y un alumno realizaban maniobras de toque y despegue cuando su Cessna 172S perdió parcialmente la potencia durante el ascenso, a unos 60 metros sobre el suelo. La aeronave efectuó un aterrizaje forzoso y sufrió daños importantes.

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En ese caso, la NTSB informó que una prueba realizada después del impacto detectó un flujo de combustible inferior al límite de servicio en distintos puntos.

Al desmontar el servo de inyección, los investigadores hallaron un líquido azul espeso compatible con una mezcla de combustible y aceite en las cámaras Venturi.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte atribuyó el accidente de Auburn a la contaminación de combustible y aceite en el conjunto inyector (REUTERS/Lisi Niesner)

El organismo concluyó que la contaminación del servo causó la pérdida parcial de potencia. El expediente puede consultarse en el CEN24LA350 Final Report - Accident Data - NTSB.

La coincidencia entre ambos informes no establece por sí sola que todos los incidentes tengan el mismo origen. Sí aporta dos investigaciones independientes en las que la contaminación del sistema de inyección fue considerada un factor determinante en aeronaves del mismo modelo.

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Auburn inmovilizó 44 aeronaves después de registrar fallas repetidas

Según The Wall Street Journal, los mecánicos de Auburn comenzaron a recibir alrededor de dos comunicaciones diarias por problemas de motor.

Algunas pérdidas de potencia duraron pocos segundos y una de las aeronaves recuperó el empuje antes de aterrizar cerca de una autopista. La universidad dejó en tierra sus 44 Cessna 172S y halló residuos azulados en 40 de ellas, informó el diario.

La investigación del medio también señaló que la posición del servo debajo del motor permitiría que el combustible remanente descendiera hacia ese componente después de apagar la aeronave.

Si los sellos fallan, la mezcla podría ingresar en cámaras de aire, alterar las señales del dispositivo y afectar sus partes móviles. Esos datos fueron publicados en The Wall Street Journal.

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Los informes oficiales no permiten establecer el alcance del problema

Los dos expedientes consultados de la NTSB describen accidentes de Cessna 172S en Alabama y Colorado en los que se detectó contaminación vinculada con pérdidas parciales de potencia. Sin embargo, no cuantifican cuántas aeronaves podrían presentar esa condición ni identifican una falla común aplicable a toda la flota.

Un segundo Cessna 172S realizó un aterrizaje forzoso en Colorado luego de registrar flujo insuficiente de combustible y líquido espeso en las cámaras Venturi (REUTERS/Angelika Warmuth)

Tampoco se incorporó a esta nota documentación pública de la FAA que confirme una notificación de diciembre de 2025 sobre residuos en servos, ni que permita precisar medidas regulatorias relacionadas con esos casos.

Por ese motivo, se excluyeron las referencias a una cifra global de aeronaves afectadas y a eventuales decisiones de la agencia.

Los reportes de la NTSB sí permiten establecer que, en ambos sucesos, los investigadores examinaron el sistema de inyección y atribuyeron la pérdida de potencia a contaminación por combustible y aceite. La causa y el alcance de otros incidentes requieren documentos oficiales adicionales.

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