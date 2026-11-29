Un controlador aéreo advirtió a los pilotos sobre el sismo en tiempo real mientras los aviones continuaban su aproximación al LAX (@airlinevideos)

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El sur de California volvió a temblar este sábado con una intensidad que la región no experimentaba desde hace más de una década.

Las paredes se sacudieron, las estanterías cayeron y los sistemas de emergencia se activaron en cadena a lo largo del condado de Los Ángeles, desde refinerías hasta el principal aeropuerto de la ciudad.

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El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) registró el movimiento como de magnitud 5, con epicentro a unos 4,8 kilómetros (3 millas) al suroeste de Manhattan Beach y a 12,8 kilómetros (8 millas) de profundidad.

La agencia inicialmente lo midió como magnitud 5.2, lo ajustó a 4.7 y finalmente lo fijó en 5.0. En las horas posteriores se contabilizaron casi 100 réplicas, dos de ellas superiores a magnitud 4 y ocho por encima de 3.

Más de 28.000 personas enviaron reportes al USGS indicando que sintieron el sismo, cuyos efectos se extendieron hasta San Diego, el condado de Riverside y Santa Bárbara.

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El sur de California volvió a recordarle a sus habitantes que la actividad sísmica no avisa ni descansa (REUTERS/Daniel Cole)

El temblor dejó rastros en puntos clave de la ciudad

Las vibraciones se hicieron sentir en distintos puntos de la ciudad. En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), el temblor rompió ventanas y desprendió algunas baldosas del techo.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, indicó que las operaciones de vuelo no se interrumpieron.

Un controlador aéreo en comunicación pública con pilotos cercanos al aeropuerto lo expresó con claridad: “Pueden aterrizar. Solo les aviso que hubo un terremoto bastante grande aquí”.

La alcaldesa de Los Ángeles monitoreó los daños desde las primeras horas e instó a los residentes a mantenerse preparados ante posibles réplicas (REUTERS/Evelyn Hockstein)

En las inmediaciones, la refinería Chevron de El Segundo y la refinería de Torrance activaron sistemas automáticos de seguridad que generaron flaring, quemas controladas que producen llamas visibles a kilómetros. Chevron precisó que las llamas no representaron un riesgo para la población.

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Los muelles de Manhattan Beach y de Hermosa Beach fueron cerrados como medida de precaución, al igual que los trenes Pacific Surfliner entre Simi Valley y Los Ángeles, que circularon a velocidad reducida por inspecciones de vías.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis confirmó que no existía riesgo de maremoto.

Las llamas que se elevaron sobre El Segundo tras el sismo activaron las alarmas de los vecinos, aunque la empresa descartó cualquier peligro para la población (REUTERS/Daniel Cole)

Bass aseguró en un comunicado que “no hubo informes de daños graves a infraestructura crítica”.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) confirmó que tampoco se registraron heridas de consideración en la ciudad.

En el barrio comercial de Manhattan Beach, los efectos quedaron a la vista: en el local Nick & Sons Market, el dueño Nick Nahigian describió una grieta en la vidriera y botellas de vino rotas en el piso. “Todos estamos bien. Con eso nos alcanza”, afirmó.

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Los 106 cuarteles del LAFD salieron simultáneamente a recorrer sus distritos por tierra, aire y mar tras activarse el protocolo sísmico (@Los Angeles Fire Department)

Los expertos analizan el riesgo y el comportamiento sísmico de la región

La sismóloga del USGS Lucy Jones sostuvo que existe un 5% de probabilidad de que el sismo haya sido un precursor de un movimiento mayor, aunque esa probabilidad disminuye con el paso del tiempo.

La especialista encuadró la actividad dentro de los parámetros históricos normales de la región: “si uno mira la tasa de largo plazo de terremotos en la cuenca, el último mes estuvo bastante en línea con esa tasa histórica”.

La científica atribuyó la actividad a la Zona de Falla de Palos Verdes y la vinculó con el sistema más amplio de la Falla de San Andrés: “Todo lo que ocurre en Los Ángeles está relacionado con los movimientos de placas, principalmente en la falla de San Andrés”.

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Para los científicos del USGS y Caltech, la secuencia del sábado encaja dentro de los parámetros históricos normales, aunque el riesgo de un evento mayor no desaparece por completo (REUTERS/Daniel Cole)

La sismóloga Elizabeth S. Cochran explicó por qué algunos usuarios recibieron dos alertas consecutivas del sistema ShakeAlert: cuando un sismo principal va seguido de réplicas fuertes, el sistema puede emitir advertencias sucesivas.

Los residentes de la ciudad costera, al estar sobre el epicentro, recibieron la alerta con 0 segundos de anticipación, mientras que los del centro de Los Ángeles contaron con 4,4 segundos de margen.

La ciudad costera fue el epicentro del caos por unas horas: muelles cerrados, estanterías caídas y vecinos en la calle esperando que el suelo dejara de moverse (REUTERS/Daniel Cole)

Michael Cullagh, quien visitaba a su hijo en la misma ciudad con motivo del Día de Acción de Gracias, describió el momento del impacto: “Todo se movía con violencia. En segundos no supe si las cosas iban a explotar”.

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El gobernador de California, Gavin Newsom, informó que la Oficina de Servicios de Emergencia del estado coordinaba con las autoridades locales para evaluar el impacto del sismo.

El antecedente más cercano de un sismo de esta magnitud en la región data de marzo de 2014, cuando un temblor equivalente provocó corrimientos de tierra, roturas de cañerías de agua y miles de cortes de luz, sin que se registraran víctimas fatales.