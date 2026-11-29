La propuesta del condado contempla el ingreso del recluso a Union Correctional Institution, un complejo penitenciario situado cerca de Raiford (Foto AP/Curt Anderson, archivo)

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El Departamento del Sheriff del condado de Pinellas, en Florida, solicitó que Troy Merck Jr., de 54 años, sea trasladado a la unidad de condenados a muerte del estado para recibir atención por un cáncer de colon en etapa 4, aunque no tiene una pena de muerte vigente.

La medida permitiría que Florida, y no el condado, asuma el costo médico mientras el acusado espera una nueva sentencia prevista para agosto.

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La petición, presentada ante la jueza Susan St. John, plantea una situación inusual en un expediente que se extiende desde hace más de tres décadas.

Merck permanece bajo custodia local a la espera de que se defina otra vez la pena que recibirá por el asesinato de James Anthony Newton. Su traslado a Union Correctional Institution, cerca de Raiford, dependerá ahora de la resolución judicial.

La jueza no autorizó el pedido de inmediato. Antes de emitir una orden, solicitó por escrito los argumentos de la defensora pública adjunta Paige Parish, quien cuestionó que el traslado respete el derecho de Merck a mantener un contacto adecuado con su representación legal.

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Troy Merck Jr. espera una nueva sentencia mientras la Justicia de Pinellas evalúa su posible traslado a una prisión estatal para recibir tratamiento médico (X)

El condado busca que Florida cubra la atención oncológica

La discusión se abordó durante una audiencia del 20 de noviembre. El año pasado, Merck fue trasladado desde una prisión estatal a la cárcel del condado de Pinellas para permanecer allí hasta la nueva fase de sentencia.

La abogada de la oficina del sheriff Shannon Lockheart sostuvo que el alojamiento en la cárcel local obliga al condado a financiar el tratamiento.

“Si está alojado en la cárcel del condado de Pinellas, el condado paga ese tratamiento”, declaró ante el tribunal, según el Tampa Bay Times.

Lockheart añadió que el Departamento de Correcciones de Florida está mejor equipado para tratar a Merck. La oficina del sheriff sostiene que el sistema estatal podría recibir al preso si una orden judicial habilita el traslado.

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El pedido contempla su ingreso a Union Correctional Institution, un complejo penitenciario próximo a Raiford que alberga la unidad de condenados a muerte.

La legislación de Florida permite mantener en esa área a personas que aguardan una nueva decisión sobre su pena capital y, a la vez, establece la obligación de proporcionar asistencia médica a los reclusos.

Según informó Hoodline, la oficina del sheriff considera que esa vía desplazaría el pago de la atención desde las autoridades de Pinellas hacia el gobierno estatal. La decisión no modifica la condición procesal de Merck ni implica que haya recuperado una condena de muerte.

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Los tribunales anularon tres sentencias de muerte previas contra Merck debido a revisiones procesales y al fallo Hurst de 2016 (AP Foto/David Fischer, Archivo)

La defensa advierte sobre límites al acceso a su abogada

Parish objetó la solicitud porque entiende que la reclusión en el establecimiento estatal dificultaría las entrevistas necesarias para preparar la próxima audiencia. Mencionó las restricciones de visitas y la distancia que tendría que recorrer para reunirse con su cliente.

La defensora sostuvo además que la norma citada por el sheriff emplea el término “puede”, y no “debe”, respecto del alojamiento de una persona que espera una nueva sentencia.

“Su emergencia de costos no es mi emergencia de debido proceso”, afirmó durante la audiencia. Parish dijo que no había recibido una notificación previa sobre el planteo.

La resolución de St. John deberá determinar dónde permanecerá Merck durante los próximos meses y qué administración pagará el tratamiento. Por el momento, la nueva audiencia de sentencia sigue programada para agosto.

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El homicidio ocurrió en 1991 y la pena fue anulada varias veces

El proceso se originó el 11 de octubre de 1991, cuando Merck apuñaló en repetidas ocasiones a James Anthony Newton, de 25 años, en el estacionamiento de un bar o club nocturno próximo a Pinellas Park. Newton murió a causa de las heridas y Merck fue declarado culpable de asesinato en primer grado.

El acusado recibió sentencias de muerte en 1993, 1997 y 2004. Los tribunales anularon esas penas en sucesivas apelaciones y audiencias, por cuestiones de procedimiento y modificaciones en el marco jurídico que regula la imposición de la pena capital en Florida.

En 2016, el fallo Hurst v. Florida de la Corte Suprema de Estados Unidos llevó al máximo tribunal estatal a ordenar nuevas audiencias para 145 de los 386 presos que entonces estaban en la unidad de condenados a muerte. Merck fue uno de los incluidos en ese grupo.

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La familia de Newton pidió que el trámite no sume más postergaciones. Amanda Newton, hija de la víctima, expresó su frustración por la extensión del expediente: “Todos nos estamos poniendo viejos, solo queremos que esto termine”. La decisión sobre el traslado será el próximo paso antes de la audiencia prevista para agosto.