Miles de ciudadanos estadounidenses podrían descubrir que su pasaporte fue cancelado sin haber recibido advertencia previa de las autoridades estatales (REUTERS/Shir Torem/File Photo)

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En Estados Unidos, tener una deuda de manutención puede costarle el pasaporte a cualquier padre. El Departamento de Estado activó este lunes una política que permite cancelar documentos ya emitidos a quienes acumulen atrasos en ese concepto.

El nuevo corte fijado para esta semana es el más bajo desde que el programa arrancó: USD 10.000, una décima parte del umbral inicial.

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La medida llega en un momento de alta exposición: a días de las fiestas de fin de año, cuando miles de ciudadanos tienen viajes al exterior planificados. El cronograma fue publicado por el Departamento de Niñez, Juventud y Familias de Minnesota.

Las obligaciones de manutención infantil impagadas tienen en Estados Unidos un peso legal que va mucho más allá del ámbito familiar (AP Photo/Cara Penquite)

Cómo funciona el programa y quiénes quedan en la mira

Hasta mayo de 2026, el organismo solo podía anular un pasaporte que tuviera físicamente en su poder, según precisó el Congressional Research Service. La nueva política amplió esa facultad: ahora puede cancelar un documento aunque esté guardado en el cajón del titular.

El programa arrancó el 8 de mayo con quienes debían más de USD 100.000. Según cifras del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) citadas por la agencia Associated Press, unas 2.700 personas integraron ese primer grupo.

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Desde entonces, el umbral descendió mes a mes: USD 75.000 en junio, USD 50.000 el 29 de junio, USD 40.000 el 27 de julio, USD 25.000 el 27 de agosto, USD 15.000 el 5 de octubre, y USD 10.000 desde este 30 de noviembre. No hay una cifra oficial sobre cuántas personas quedan alcanzadas por el nuevo límite.

El organismo federal de salud y servicios sociales es el eslabón entre las agencias estatales y el Departamento de Estado en la cadena que termina con un pasaporte cancelado (REUTERS/Annabelle Gordon)

El vínculo entre manutención y documentos de viaje tiene historia

La posibilidad de negarle un pasaporte a un padre moroso no es nueva. Una ley de asistencia social de 1996 ya lo contemplaba, y en 2005 el tope se fijó en USD 2.500.

“Si debe más de USD 2.500, las regulaciones federales no nos permiten emitirle un pasaporte estadounidense”, establece el Departamento de Estado. Lo que cambió en 2026 fue la revocación de documentos ya emitidos.

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Lo que hoy parece una medida de máxima presión tiene sus raíces en una legislación de hace tres décadas que nadie modificó hasta este año (REUTERS/Audrey Richardson)

Qué pasa una vez que el documento queda cancelado

Cancelar el saldo pendiente no restablece automáticamente el documento. “Un pasaporte revocado no puede usarse para viajar aunque la deuda de manutención haya sido pagada”, advirtió el Departamento de Estado.

Para obtener uno nuevo, el titular debe solicitarlo, y el proceso de verificación de elegibilidad a través del estado y del HHS “puede demorar un mínimo de dos o tres semanas”.

Los estados son los que informan las deudas a la Oficina Federal de Cumplimiento de Manutención Infantil, que a su vez notifica al Departamento de Estado. El aviso de revocación llega directamente al afectado por correo electrónico o a la dirección registrada en la última solicitud de pasaporte.

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El Departamento de Ingresos de Florida aclaró que el programa estatal no recibe notificación cuando un pasaporte es revocado.

Ponerse al día con la deuda es el primer paso, pero no el último: el camino para volver a tener un pasaporte válido exige tiempo y trámites adicionales (REUTERS/Bing Guan)

Quienes estén fuera del país al momento de la revocación tienen una única alternativa: solicitar en la embajada o el consulado más cercano un pasaporte de validez limitada para regresar a Estados Unidos. No sirve para ningún otro destino.

El Centro Nacional de Información de Pasaportes atiende consultas al 1-877-487-2778. Los afectados también pueden verificar su situación en el sitio oficial travel.state.gov.