La Oficina del Sheriff del condado de Lee arrestó al alcalde de Bonita Springs tras el impacto de su vehículo contra un poste de luz (Lee County Sheriff´s Office)

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El alcalde de Bonita Springs, en Florida, Michael Gibson, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol tras chocar contra un poste de luz la madrugada del jueves 26 de noviembre, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Lee (LCSO). Además, nadie resultó herido.

Gibson enfrenta dos cargos por manejar ebrio con negativa a someterse a la prueba de alcohol y manejar ebrio con daños a propiedad ajena. Todavía es un un acusado: el proceso judicial recién empieza y rige la presunción de inocencia.

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Qué dice el informe del arresto

Según el reporte de arresto citado por la cadena WBBH, los agentes llegaron a las 00:36 a Old 41 Road y Wilson Street, donde un vehículo había chocado contra un poste. El conductor, identificado como Gibson, olía fuertemente a alcohol y tenía dificultades para mantener el equilibrio al bajar.

Tras cerrar la investigación del choque, los agentes le hicieron pruebas de coordinación, que según el reporte no logró completar. Aceptó dar una muestra de aliento, pero no siguió las indicaciones y no sopló el tiempo necesario. El resultado preliminar fue de 0,182 de alcohol en sangre, que los agentes calificaron de no concluyente.

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Fue liberado el mismo jueves. Los registros carcelarios, según el canal WINK, fijan fianzas en efectivo de USD 500 y USD 1.000, y su primera comparecencia ante el tribunal quedó fijada para el 14 de diciembre.

Una agente policial presenció el momento en que la camioneta del mandatario abandonó la calzada en la intersección de Old 41 Road y Wilson Street (Gulf Coast News)

Un testigo presencial y la escena del accidente

El choque ocurrió en la intersección de Old 41 y Wilson Street, cerca del Riverside Park, en el corazón del distrito céntrico de Bonita Springs. Una agente de la LCSO estaba detenida en ese cruce cuando vio el vehículo de Gibson, una Mazda CX-5 azul modelo 2024, abandonar la calzada e impactar contra un árbol, según consignó el diario News-Press.

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El reporte describe que Gibson olía de manera “abrumadora y fuerte” a bebida alcohólica, tenía los ojos inyectados en sangre, el habla pastosa y los movimientos lentos. Al bajar del vehículo, tropezó y no lograba sostenerse.

También pidió que le controlaran el nivel de azúcar en sangre; llegó el servicio de emergencias, pero rechazó ser trasladado. Tras fallar las pruebas de coordinación, fue arrestado a las 00:58, según medios locales.

El cargo por negarse al test

El cargo por negativa al examen de aliento existe gracias a la llamada Ley de Trenton, vigente en Florida desde el 1 de octubre de 2025. Durante años, negarse a una prueba de aliento solo acarreaba la suspensión administrativa de la licencia; únicamente una segunda negativa constituía delito.

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Esa norma cambió con la aprobación de la HB 687 y la SB 138, bautizadas en honor a Trenton Johnson, un joven de 18 años fallecido a manos de un conductor reincidente, según el resumen del Senado de Florida.

Desde entonces, una primera negativa es un delito menor de segundo grado, y una segunda o posterior es un delito menor de primer grado. La ley pasó ambas cámaras sin un solo voto en contra: 37-0 en el Senado y 111-0 en la Cámara. Un conductor puede negarse al test, pero desde octubre de 2025 esa decisión en sí misma puede derivar en un cargo penal.

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El proceso judicial contra Michael Gibson incluye dos cargos por conducir bajo los efectos del alcohol y fija su comparecencia para el 14 de diciembre. (Gulf Coast News)

Quién es Gibson y cómo llegó a la alcaldía

Mike Gibson, de 49 años, es dueño de un local de bicicletas en Bonita Springs y presidente de la Alianza Comercial del Centro (Downtown Business Alliance), una organización que promueve los negocios del área. Según The Florida Press, ya había prestado servicios en el Concejo Municipal de la ciudad entre 2014 y 2022.

Ganó la alcaldía en noviembre de 2024 en una contienda de cuatro candidatos, con casi el 36% de los votos, por encima del 33% del segundo. El incumbente, Rick Steinmeyer, quedó último con apenas el 10%. Su mandato se extiende hasta 2028.

Durante la campaña, Gibson se comprometió a preservar el carácter de pueblo pequeño de Bonita Springs ante el crecimiento urbano, concentrar el nuevo desarrollo en la zona de Old 41 para limitar la expansión y fomentar el paseo peatonal, mejorar el drenaje frente a las inundaciones y aliviar el tránsito en la ruta 41 y Bonita Beach Road.

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La intersección donde ocurrió el accidente se ubica, precisamente, en el corazón del distrito que él mismo promovió como candidato.

El siniestro vial ocurrió en el distrito céntrico de la ciudad, un sector cuyo desarrollo peatonal formó parte de las promesas de campaña de Gibson. (Gulf Coast News)

Las reacciones en la comunidad

Vecinos consultados por distintos medios expresaron opiniones divididas. “Esto debería sacarlos del cargo. Así de simple. Cualquier funcionario que maneje ebrio no es recomendable. El alcalde de Naples tuvo el mismo problema y parece que va con el territorio”, dijo Auzuste Dodeman, residente de Bonita Springs, en declaraciones recogidas por WBBH.

Otros mostraron comprensión. “No hay que tomar y manejar, eso está claro. Pero entiendo cómo puede pasar. Las fiestas, ya saben, es cuando la gente tiende a beber. Me da pena por él”, afirmó Jim Brown, también vecino de la ciudad.

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Jane Sawtelle, otra residente consultada por WINK, señaló que los funcionarios electos no deberían ser juzgados con un rasero legal diferente, aunque sí con uno moral más exigente: “Deberíamos esperar más de nuestros funcionarios electos”.

Los residentes de Bonita Springs manifestaron opiniones encontradas ante la detención mientras el Concejo Municipal evitó emitir pronunciamientos. (WINK)

Gibson no habló y el Concejo no se pronunció

Hasta el sábado, Gibson no había emitido declaración pública alguna. Los empleados de su tienda de bicicletas indicaron a WBBH que no estaba disponible para hacer comentarios, y los intentos de contactarlo no tuvieron respuesta. Tampoco se conocía ningún pronunciamiento de la Ciudad de Bonita Springs ni de los miembros del Concejo Municipal.

La audiencia del 14 de diciembre en el condado de Lee marcará el primer hito formal del proceso judicial. La Fiscalía del 20.° Circuito Judicial deberá decidir cómo avanzar sobre los dos cargos. Mientras tanto, los vecinos aguardan tanto una declaración de Gibson como la posición institucional del Concejo en su próxima sesión.

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