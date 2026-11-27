Las imágenes tomadas el 26 de noviembre mostraron restos acumulados en la costa y olas que avanzaron sobre la playa. La ciudad restringió el acceso a sectores del paseo marítimo por inundaciones, daños y escombros. (Fuente: Reuters)

Guardar

Una tormenta de gran intensidad azotó la costa este y el Medio Oeste de Estados Unidos el 26 de noviembre en el Día de Acción de Gracias, con lluvias torrenciales, vientos de hasta 112 kilómetros por hora, inundaciones costeras y nevadas que dejaron sin electricidad a casi un millón de hogares. De forma simultánea, una serie de tormentas del Pacífico generó marejadas, mareas récord y daños en infraestructuras a lo largo de la costa oeste.

Los estados de Nueva York y Nueva Jersey declararon emergencias antes del amanecer, mientras los rescatistas sacaban conductores de sus vehículos anegados en distintos puntos de la costa este.

PUBLICIDAD

El caos se extendió a todas las formas de transporte. Según el sitio especializado FlightAware, más de 460 vuelos quedaron cancelados y más de 2.500 acumularon demoras durante el jueves. En paralelo, Amtrak Pacific Surfliner suspendió varios tramos a lo largo de la costa de California por daños en la vía causados por las mareas altas.

Una tormenta durante el Día de Acción de Gracias dejó a casi un millón de usuarios sin suministro eléctrico en el este y Medio Oeste de Estados Unidos. (REUTERS/Anna Rose Layden)

La Asociación Americana del Automóvil (AAA) estimó que más de 81 millones de estadounidenses tenían previsto viajar al menos 80 kilómetros durante el feriado, el período de mayor movimiento del año.

El desfile de Macy’s se pospone al sábado por primera vez en sus 100 años

La imagen más emblemática de la jornada llegó desde Manhattan: la organización del desfile anual de Macy’s decidió aplazar el evento al sábado por temor a que los vientos afectaran los enormes globos que caracterizan el recorrido entre los rascacielos del centro. Era la primera vez en la historia del evento que el mal tiempo forzaba su postergación.

PUBLICIDAD

La organización del desfile de Macy's aplazó el evento al sábado por primera vez en 100 años a causa de los fuertes vientos en Nueva York. (REUTERS/Adam Gray)

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que al menos dos personas tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos por las inundaciones y pidió a la población no circular por zonas anegadas. “No hay ningún destino que valga tu seguridad”, advirtió el mandatario, según recogió CBS News.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a la población evitar los traslados tras el rescate de conductores en zonas anegadas. (REUTERS/Bing Guan)

La agencia de gestión de emergencias de la ciudad precisó que algunas zonas recibieron hasta 7,6 centímetros de lluvia, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora registradas en el aeropuerto de LaGuardia. The Guardian y CBS News informaron además que varios andamios colapsaron por el viento, aunque sin heridos.

PUBLICIDAD

Más de 460 vuelos quedaron cancelados y miles acumularon demoras en los aeropuertos estadounidenses durante la jornada festiva. (REUTERS/Adam Gray)

Casi un millón de hogares sin electricidad en cuatro estados del noreste

Los apagones golpearon con particular intensidad a la región. Según el sitio PowerOutage.us, cerca de 900.000 hogares y negocios estaban sin electricidad el jueves por la noche, con Virginia, Misuri, Maryland, Pensilvania y Nueva Jersey entre los estados más afectados.

Al mediodía, Virginia, Misuri y Maryland concentraban cientos de miles de los usuarios afectados, aunque las cifras exactas variaron a lo largo de la jornada. Las compañías eléctricas de Virginia y Nueva Jersey advirtieron que la restauración del servicio podría llevar días.

Las autoridades sanitarias de Maryland solicitaron a dos millones de usuarios restringir el consumo de agua por los riesgos eléctricos en las plantas de filtrado. (REUTERS/Anna Rose Layden)

En Maryland, la empresa de servicios sanitarios Washington Suburban Sanitary Commission solicitó a cerca de dos millones de usuarios de los condados de Montgomery y Prince George’s que limitaran el consumo de agua a usos esenciales.

PUBLICIDAD

El pedido obedeció al riesgo que los cortes eléctricos intermitentes generaban sobre las dos plantas de filtrado que abastecen la región metropolitana de Washington D.C., según informó CBS News.

Puentes y autopistas costeras, cerrados por los vientos y las mareas

La tormenta obligó al cierre temporario de vías clave. El puente-túnel de la bahía de Chesapeake, en Virginia, de casi 29 kilómetros de extensión, permaneció clausurado durante varias horas. La carretera NC 12, único acceso terrestre a la isla Hatteras en las Outer Banks de Carolina del Norte, quedó cortada después de que el agua del mar cubriera la calzada, según la Associated Press (AP).

El puente-túnel de la bahía de Chesapeake y la carretera NC 12 cerraron por el avance del agua marina y las ráfagas de viento. (Kevin R. Wexler/NorthJersey.com/USA TODAY NETWORK via Imagn Images via REUTERS)

Las inundaciones afectaron comunidades desde Carolina del Norte hasta Nueva Jersey. En Avalon, Nueva Jersey, el administrador municipal Scott J. Wahl describió el nivel del agua como uno de los peores registros históricos de la localidad.

PUBLICIDAD

“No fue exactamente el huracán Sandy”, señaló, en referencia al temporal que sirve de punto de comparación para la zona costera del estado, según recogió la misma agencia.

Nieve intensa en el Medio Oeste y un techo derrumbado en Misuri

Mientras el noreste enfrentaba las inundaciones, el Medio Oeste registró nevadas significativas. San Luis, Misuri, acumuló 18,5 centímetros de nieve y la localidad de Ste. Geneviève llegó a los 35,5 centímetros, según CBS News.

Las tormentas también generaron alertas de tornado en varios estados; al sureste de Seattle, en el estado de Washington, se registró un tornado.

En Wentzville, Misuri, el techo de una pista de hielo cedió alrededor de las 3 de la madrugada. El recinto, que aloja actividades de hockey y patinaje, estaba vacío en ese momento, por lo que no hubo heridos.

PUBLICIDAD

Peatones se refugian bajo paraguas mientras caminan bajo la lluvia el 26 de noviembre de 2026, Día de Acción de Gracias. REUTERS/Anna Rose Layden

El presidente Donald Trump firmó el jueves una declaración de desastre para Florida por las inundaciones de días previos. Cuando le preguntaron sobre posible ayuda federal para los estados de la costa este, respondió: “Vamos a considerar eso. Tenemos pedidos de otros”.

Marejadas y oleaje dañaron infraestructuras en California y Washington

En la costa oeste, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) advirtió que los niveles del agua podían superar los 2,4 metros en varios puntos del litoral californiano, valores que superaron registros establecidos el mes anterior. Una ola destruyó parte del muelle de Pacifica, al sur de San Francisco, el miércoles.

Un árbol caído aplasta un automóvil durante una tormenta cerca del barrio de Van Ness en Washington, D.C., EE. UU. REUTERS/Anna Rose Layden

Las mareas récord forzaron evacuaciones desde el condado de Humboldt hasta el de Ventura, cerca de Los Ángeles, según The Guardian y la Associated Press. Amtrak interrumpió el servicio en múltiples tramos entre San Diego y el aeropuerto internacional de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

La Administración Federal de Aviación (FAA) había anticipado que el período de Acción de Gracias de 2026 sería el de mayor tráfico aéreo en 16 años, con más de 417.000 vuelos programados para la semana.

Las cancelaciones y demoras del jueves se sumaron a un contexto operativo ya bajo presión por fallas técnicas y escasez de controladores aéreos.