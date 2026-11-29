Un tiroteo en el estacionamiento del bar The Office Pub en Winter Haven dejó un saldo de tres muertos y dos heridos (10 Tampa Bay News)

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Al menos tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en el estacionamiento de The Office Pub, un bar de Winter Haven, Florida, según informó el Departamento de Policía de Winter Haven.

La policía recibió varias llamadas al 911 poco antes de las 2 de la madrugada, a las 1:58 según Fox 13 Tampa Bay, por una pelea en el estacionamiento del local, ubicado en el 1243 de First Street South. Al llegar, los agentes encontraron a tres adultos con heridas de bala en el piso del estacionamiento.

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Los tres fueron trasladados de urgencia a un hospital con heridas graves y allí murieron, revelaron los agentes de seguridad. Otras dos víctimas llegaron más tarde al centro médico por sus propios medios, con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

La policía acudió al establecimiento de First Street South tras recibir llamadas al 911 que alertaron sobre una riña antes de las dos de la madrugada (Eye In The Sky News/Polk County)

Los detectives trabajan para identificar a víctimas y posibles sospechosos

Hasta el momento, la policía local no dio a conocer los nombres de ninguna de las cinco víctimas ni confirmado qué desencadenó la disputa en el estacionamiento, señaló la c Fox 13.

Los investigadores trabajan para identificar a todos los involucrados, entre ellos a posibles sospechosos, y no se han anunciado arrestos.

Heartland Crime Stoppers ofrece una recompensa de USD 5.000 a quien aporte información que ayude a identificar a los responsables. Los interesados pueden comunicarse de forma anónima al 1-888-400-TIPS (8477).

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Los investigadores de Winter Haven buscan identificar a los sospechosos y confirman que no hay detenciones concretadas hasta el momento (10 Tampa Bay News)

El mismo bar ya fue escenario de un tiroteo en 2024

El incidente del domingo marca la segunda vez en pocos años que se registra un hecho de violencia armada en ese mismo local.

En febrero de 2024, una pelea dentro de lo que entonces se llamaba The Office Pub & Lounge derivó en un disparo en el mismo estacionamiento, alrededor de las 00:30, según informó Click Orlando. Una persona había resultado herida en aquel episodio.

Ese caso tuvo una resolución lenta. Para julio de 2024, la policía de Winter Haven había identificado a Diquon “Quon” Malik Diallo, de 27 años, como el autor del disparo y obtenido una orden de arresto en su contra, de acuerdo con el medio local Daily Ridge.

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Los cargos incluían intento de asesinato en primer grado, uso de arma de fuego durante la comisión de un delito y descarga de arma de fuego en la vía pública. La víctima permanecía en ese momento con soporte vital en un hospital de la zona, meses después del ataque. No hay elementos que vinculen ambos episodios entre sí.

El estacionamiento del local fue escenario de otro ataque armado en febrero de 2024 que dejó a una persona herida (Google Maps)

La policía prometió informar a medida que surjan avances

Winter Haven es una ciudad del condado de Polk, en el centro de Florida. Las autoridades indicaron que darán a conocer más información a medida que esté disponible, incluida la identidad de las víctimas, una vez que sus familias sean notificadas, y que informarán si hay sospechosos detenidos o cargos presentados.

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