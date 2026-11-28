Rebecca Louise Taylor escapó tras tomar el control de un vehículo oficial durante una parada en un restaurante de Albuquerque. (Departamento de Correcciones de Nuevo México (DCNM))

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Una reclusa embarazada escapó de un traslado penitenciario en Albuquerque y permanece prófuga desde el miércoles 25 de noviembre de 2026. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta USD 5.000 por información sobre su paradero.

Rebecca Louise Taylor, de 26 años, tomó el control de un vehículo de traslado penitenciario durante una parada en un restaurante de comida rápida en Albuquerque, Nuevo México, y huyó mientras tres agentes del Departamento de Correccionales la custodiaban. La fuga tuvo lugar el miércoles por la mañana, cuando el equipo de transporte volvía desde una cita prenatal hacia la Western New Mexico Correctional Facility, en Grants, donde Taylor cumplía condena.

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Según informó el Albuquerque Journal, Taylor no llevaba restricciones físicas durante el traslado debido a que se encuentra en el segundo trimestre de embarazo, una medida habitual con reclusas en esa etapa de gestación. Esa condición resultó determinante en el desarrollo de la fuga.

El Servicio de Alguaciles ofrece USD 5.000 de recompensa y la División de Libertad Condicional emitió una orden de arresto

Ante la fuga, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) activó una recompensa de hasta USD 5.000 por información que conduzca a la captura de Taylor. En paralelo, la División de Libertad Condicional y Libertad Bajo Palabra de Nuevo México emitió una orden de arresto en su contra el mismo miércoles.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos solicita información sobre el paradero de Rebecca Louise Taylor tras su fuga en Albuquerque, Nuevo México. (New Mexico Corrections Department)

El operativo de búsqueda involucra a múltiples agencias: el Departamento de Correccionales de Nuevo México, la Policía del Estado de Nuevo México, el Departamento de Policía de Albuquerque, la Oficina del Sheriff del Condado de Bernalillo y el propio USMS.

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Los equipos revisaron estaciones de autobuses Greyhound, trenes Amtrak, un parque y una estación de servicio, según KHOU 11. También se desplegaron drones y se realizaron registros en al menos una vivienda del área.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5.000 dólares por datos sobre la fugitiva. (New Mexico Corrections Department)

Brittany Roembach, portavoz del Departamento de Correccionales de Nuevo México, declaró al Albuquerque Journal que, al viernes por la tarde, “no hay motivos para creer que haya abandonado Nuevo México”, aunque aclaró: “Estamos buscando en cualquier lugar al que nos lleven las pistas”.

Qué hacer si se avista a Rebecca Taylor o se tiene información sobre su paradero

Las autoridades advirtieron a la población que no se acerque a Taylor ni intente detenerla. Quien la vea debe llamar al 911 de inmediato.

Quienes tengan información pueden comunicarse con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos a través de los siguientes canales:

Teléfono: 1-877-926-8332 (1-877-WANTED2), línea disponible las 24 horas

Correo electrónico: USMSTips@usdoj.gov

Formulario en línea: usmarshals.gov/tips

Taylor mide 1,70 metros (5 pies 7 pulgadas), pesa aproximadamente 82 kilogramos (180 libras), tiene cabello rojizo o castaño rojizo y ojos azules, de acuerdo con los datos difundidos por el USMS y recogidos por KHOU 11.

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Rebecca Taylor cumplía seis años de condena por delitos no violentos de robo y allanamiento

Taylor fue condenada por varios cargos de robo y allanamiento y cumplía una pena de seis años en la Western New Mexico Correctional Facility. Según el Albuquerque Journal, el 11 de junio de 2025 quedó detenida en posesión de artículos robados de Lighting Auto Sales, una concesionaria ubicada en la avenida Lomas NE, en el noreste de Albuquerque; al momento de la detención señaló a un hombre —captado en cámaras de seguridad mientras irrumpía en el local— como su esposo.

Brittany Roembach subrayó ante el Albuquerque Journal que Taylor “fue condenada por delitos no violentos”, aunque agregó: “Nunca se sabe cómo va a reaccionar una persona buscada cuando alguien se le acerca”.

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La fuga ocurrió durante una parada en un Whataburger en la calle 98th de Albuquerque

Según el Departamento de Correccionales, el vehículo de traslado —una Dodge Journey— hizo una pausa en el local de Whataburger ubicado en la calle 98th de Albuquerque alrededor de las 11:30 a.m. del miércoles. En ese momento, Taylor se desabrochó el cinturón de seguridad, pasó al asiento del conductor y partió. Uno de los tres agentes se encontraba fuera del vehículo en ese instante.

Los investigadores extienden la alerta a Texas debido a los lazos de Taylor con Cleveland y Houston. (Departamento de Correcciones de Nuevo México (DCNM))

También viajaba en el vehículo otro recluso, quien descendió durante la fuga y permanece bajo custodia. Las autoridades hallaron el SUV aproximadamente una hora después, cerca de Crestview Drive, en el suroeste de Albuquerque.

Esa tarde, el uniforme naranja de prisión de Taylor apareció en la zona de la calle 98th y Rio Bravo SW, lo que indica que se cambió de ropa tras abandonar el vehículo.

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Los vínculos de Taylor con Texas y Houston orientan parte del operativo

El afiche de búsqueda difundido por el USMS indica que Taylor tiene vínculos con Nuevo México y Texas. Es oriunda de Cleveland, Texas, y mantiene lazos personales con el área de Houston.

Esa conexión llevó a las autoridades a ampliar la búsqueda más allá de las fronteras estatales, aunque el foco principal del operativo continúa en territorio neomexicano.