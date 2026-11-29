Las ventas de las cadenas de pizza en Estados Unidos registraron una caída de 0,3 % en 2025 ante la mayor competencia en el reparto a domicilio (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

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Las grandes cadenas de pizza de Estados Unidos atraviesan un período de ventas débiles y mayor competencia por los pedidos a domicilio, después del auge que tuvo el reparto durante la pandemia.

La información pública disponible no permite confirmar de forma independiente la cantidad de pizzerías que cerraron entre 2019 y 2026 ni el supuesto máximo de establecimientos atribuido a Datassential. Por ese motivo, se excluyeron esas cifras de la nota.

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Tampoco hay datos sectoriales públicos que permitan establecer una caída de cerca de 1 % en las porciones de pizza vendidas durante 2026.

Aun así, la categoría enfrenta un escenario de menor gasto de los hogares, precios más altos y una oferta de comida a domicilio mucho más amplia.

El menor gasto de los hogares y el uso creciente de medicamentos GLP-1 también cambiaron los hábitos de compra, informó CNBC.

Domino’s aumentó 3 % sus ventas comparables en el mercado estadounidense durante 2025 y fue la única firma cotizada del sector que logró un crecimiento ese año (REUTERS/David Gray/File Photo)

Las cadenas concentran dos tercios del negocio, pero sus ventas retroceden

Las ventas de los restaurantes de pizza bajaron 0,3 % en 2025, de acuerdo con Technomic. Los locales independientes cayeron 0,4 %, mientras que las cadenas de pizza —que reúnen cerca de dos tercios de la facturación del sector— registraron una merma de 0,3 %.

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El comportamiento fue dispar entre las principales marcas. Papa Johns informó una caída de 2,5 % en las ventas comparables de América del Norte en 2025 y Pizza Hut perdió 5 % en Estados Unidos.

Domino’s, en cambio, aumentó 3 % sus ventas comparables en el mercado estadounidense y fue la única de las tres firmas que cotizaban en bolsa que logró crecer ese año.

La presión también se reflejó en el mercado bursátil. Desde marzo de 2020, las acciones de Papa Johns perdieron cerca de dos tercios de su valor, mientras que las de Domino’s subieron alrededor de 2 %. En el mismo período, el índice S&P 500 avanzó aproximadamente 150 %.

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En 2026, Yum Brands vendió Pizza Hut a LongRange Capital y Yum China, después de casi dos décadas de resultados sin crecimiento sostenido.

Zachary Fadem, analista de Wells Fargo, señaló en una nota de septiembre que la salida de Pizza Hut permitía a Yum Brands concentrarse en negocios y mercados con mejores perspectivas de expansión.

Yum Brands concretó la venta de Pizza Hut a LongRange Capital y Yum China en 2026 tras casi dos décadas sin crecimiento sostenido (REUTERS/Anindito Mukherjee/File Photo)

El reparto a domicilio dejó de ser un territorio dominado por la pizza

La expansión de DoorDash y Uber Eats multiplicó las alternativas disponibles para los pedidos a domicilio. Durante años, la pizza y la comida china estuvieron entre las opciones más asociadas con ese servicio; ahora compiten en las mismas aplicaciones con McDonald’s, Chick-fil-A y una variedad mayor de restaurantes de comida rápida.

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El precio profundizó esa disputa. Una pizza grande de queso cuesta en promedio casi USD 17, según el Pizza Power Report 2026 de la publicación especializada PMQ Pizza.

Para los consumidores que priorizan el ahorro, las pizzas congeladas ofrecen una opción de menor costo y preparación rápida.

Las pizzas congeladas se mantienen como una alternativa de menor costo y preparación rápida para los consumidores. Sin embargo, no hay información pública suficiente para verificar de manera independiente la variación de ventas de 2,9 % atribuida a NielsenIQ para un período de 52 semanas finalizado el 7 de noviembre.

David Portalatin, asesor de la industria alimentaria y gastronómica de Circana, resumió la preferencia de los hogares por los productos almacenados: “Cuando el consumidor estadounidense se concentra en la comida más barata, los productos que tengo en la despensa, la heladera y el congelador ganan todas las veces”.

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Las tiendas de conveniencia también ganaron espacio. Casey’s General Stores atrajo demanda con pizzas de bajo precio y, según Sara Senatore, analista de Bank of America Securities, cuenta con ventajas frente a los restaurantes de servicio rápido y las tiendas de descuento en un contexto de inflación persistente.

La superposición geográfica de sus locales indica que podría estar ganando participación a expensas de Pizza Hut, añadió la analista en junio.

Las acciones de Papa Johns perdieron cerca de dos tercios de su valor en el mercado bursátil desde marzo de 2020 (REUTERS/Rick Wilking/File Photo)

Los medicamentos GLP-1 y las dietas con más proteína cambian la demanda

El perfil nutricional de la pizza se convirtió en otro desafío. Los carbohidratos de la masa y las grasas del queso pueden restarle atractivo entre los consumidores que utilizan medicamentos GLP-1, tratamientos que suelen reducir el apetito y cuya adopción aumentó en los últimos años.

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Una encuesta de PwC publicada en 2026 indicó que el gasto en restaurantes de pizza de servicio rápido disminuye 22,2 % por hogar tras entre seis y ocho meses de tratamiento con esos fármacos.

Al mismo tiempo, las cadenas tardaron en adaptarse a quienes buscan alimentos con mayor aporte proteico: entre las cuatro marcas principales, Papa Johns fue la única que probó una masa enriquecida con proteína, en una acción de un día en un restaurante de Atlanta.

Las empresas ensayan promociones y formatos para recuperar frecuencia de compra. En agosto, Domino’s lanzó Domino, una pizza personalizable de estilo Detroit y tamaño individual, orientada a quienes comen solos.

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Papa Johns presentó en noviembre un plan de recuperación centrado en la consistencia de sus productos y en la operación de sus locales, mientras Pizza Hut recurrió a un menú promocional vinculado con las fiestas.

Portalatin sostuvo que el ajuste no supone el fin de la categoría. “La pizza no va a desaparecer. Al consumidor estadounidense le encanta la pizza”, afirmó.

La evolución de las ventas dependerá de si las cadenas logran responder a un cliente más sensible al precio, con más opciones de reparto y nuevos hábitos de alimentación.