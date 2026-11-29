El Servicio de Ciudadanía e Inmigración exige acreditar al menos tres de diez requisitos documentales antes de revisar la trayectoria general del aspirante (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publica informes trimestrales sobre las peticiones de trabajadores inmigrantes, incluidas las de la categoría EB-1A, conocida como “visa Einstein”.

Esos registros permiten seguir la evolución de los expedientes recibidos, aprobados, denegados y pendientes, aunque no detallan los motivos de cada resolución.

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Qué es la visa EB-1A

La EB-1A es la categoría de residencia permanente para personas con “habilidad extraordinaria” en ciencias, artes, educación, negocios o deporte.

Quien la solicita puede presentar la petición por cuenta propia, sin una oferta de empleo, y por eso se la conoce como “visa Einstein” o “visa de genios”.

La guía oficial de USCIS establece que el aspirante debe demostrar reconocimiento nacional o internacional sostenido, continuar su actividad en el área de especialidad y acreditar que su ingreso beneficiará al país.

La visa EB-1A otorga la residencia permanente en Estados Unidos a personas con habilidad extraordinaria en ciencias, artes, educación, negocios o deportes (House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS)

Como regla general, debe presentar documentación que cumpla al menos tres de diez criterios previstos, entre ellos premios, publicaciones sobre su trayectoria, aportes de relevancia o participación como jurado.

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Superar esa primera etapa documental no asegura la aprobación. Los funcionarios deben valorar el conjunto del expediente para determinar si la persona se ubica entre el pequeño porcentaje que ha llegado a la cima de su disciplina.

La aprobación previa de una visa O-1, destinada también a personas con aptitudes extraordinarias, puede considerarse un antecedente, pero no define el resultado de una petición EB-1A.

El USCIS publica cada trimestre el informe “Form I-140 by Fiscal Year, Quarter and Case Status”, con peticiones recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes. No publica una tasa de aprobación: esa proporción la calculan abogados y analistas dividiendo las aprobaciones por el total de casos resueltos.

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Los números de cada trimestre

Los informes trimestrales de USCIS reúnen los recuentos de solicitudes recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes en las categorías de empleo. La tabla no informa los motivos de cada resolución ni publica una tasa oficial de aprobación.

Por esa razón, los porcentajes que circulan en análisis de estudios jurídicos o consultoras deben identificarse como cálculos propios y no como indicadores oficiales de la agencia.

Esas estimaciones suelen dividir las aprobaciones por el total de decisiones del período, pero no permiten conocer cuándo se presentó cada caso ni anticipar el desenlace de una solicitud nueva.

Las distintas subcategorías de la primera preferencia laboral tienen requisitos propios. EB-1A corresponde a personas con habilidad extraordinaria; EB-1B, a profesores e investigadores destacados; y EB-1C, a directivos y gerentes de empresas multinacionales.

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La comparación entre ellas requiere fuentes que presenten los datos desagregados y una metodología verificable.

La obtención previa de una visa O-1 funciona como un antecedente para el trámite, pero no define el resultado de la solicitud EB-1A (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Una causa que los datos no explican

Los números no dicen por qué crecen los rechazos. Un informe del American Immigration Council, publicado en agosto de 2026 y basado en series de USCIS, registró un aumento de las denegaciones y de los expedientes pendientes en las categorías EB-1A y EB-2 por interés nacional.

El estudio advierte que hay mayor escrutinio en algunas peticiones, pero los datos públicos no permiten establecer la causa de cada decisión ni prueban por sí solos un cambio de criterio de la agencia.

La diferencia entre requisitos y resultados es central: las normas escritas mantienen la posibilidad de la autopetición sin oferta laboral ni certificación del Departamento de Trabajo.

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Sin embargo, el volumen y la calidad de la documentación, así como la valoración final de cada expediente, quedan sujetos a la revisión de USCIS. La agencia no había publicado una explicación específica sobre el retroceso de las aprobaciones EB-1A en las fuentes consultadas.

Los analistas advierten además que la tasa no equivale a la probabilidad de aprobación de un caso nuevo, porque cada trimestre se resuelven peticiones presentadas en períodos anteriores.

El USCIS publicará el cuarto trimestre del año fiscal 2026, que cubre de julio a septiembre, y permitirá saber si la caída continuó.

Los datos deben leerse como una fotografía de las decisiones tomadas en cada trimestre y no como un pronóstico individual para quienes presenten una solicitud nueva.

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USCIS informa cantidades de aprobaciones y denegaciones, pero no publica en esa tabla los motivos de cada resolución ni una tasa oficial de éxito.

Cualquier porcentaje de aprobación debe presentarse con su metodología y su fuente, ya que USCIS publica recuentos de casos, pero no fija una tasa oficial de éxito para la categoría.