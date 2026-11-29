La Fiscalía de Brooklyn acusó a Steven Ventura de 29 cargos por el remolque ilegal y la retención indebida de vehículos accidentados (CBS New York)

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Steven Ventura, de 35 años, gerente del taller State to State Automotive LLC de Brooklyn, fue procesado con una acusación de 29 cargos por remolcar ilegalmente vehículos desde escenas de accidentes y retenerlos hasta que sus dueños pagaran tarifas de almacenamiento que llegaron a USD 30.000, según anunció la Fiscalía del Distrito de Brooklyn.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, junto a la comisionada de la Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, informaron que Ventura y la empresa State to State Automotive LLC, ubicada en la avenida Atlantic de Crown Heights, fueron procesados en el Tribunal Supremo de Brooklyn ante el juez Danny Chun por cargos que incluyen hurto mayor, intento de hurto mayor, esquema para defraudar y equipar un vehículo con un receptor capaz de captar frecuencias policiales.

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De acuerdo con la investigación difundida por CBS New York, el acusado y sus asociados monitoreaban transmisiones de radio policial para llegar antes a las escenas de accidentes, donde ofrecían sus servicios de remolque sin contar con la licencia que exige la ciudad de Nueva York para ese tipo de operación. Ni Ventura ni State to State poseían esa habilitación.

El taller State to State Automotive utilizaba transmisiones de radio policial para llegar antes a los choques sin licencia municipal (CBS New York)

Los vehículos quedaban semanas o meses sin reparación

La acusación formal cubre 12 víctimas y un período que va del 7 de mayo de 2024 al 10 de diciembre de 2025, con la mayoría de los incidentes ocurridos en los barrios de Crown Heights y Bedford-Stuyvesant.

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Tras llevarse los autos, el acusado prometía repararlos y gestionar los trámites con las aseguradoras, pero los vehículos permanecían en el taller por semanas o meses sin que se realizara trabajo alguno. Cuando los dueños reclamaban, se les exigía el pago de “cargos de almacenamiento” de entre USD 2.500 y USD 30.000 para recuperar sus propios vehículos.

Entre los casos detallados por los fiscales se encuentra el de una mujer de 38 años que, el 20 de julio de 2025, fue abordada a las 3 de la madrugada en St. Johns Place mientras aún estaba dentro de su auto accidentado.

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Ventura y un asociado le dijeron que trabajaban con el NYPD y que debían remolcar el vehículo. Semanas después, el 4 de agosto, le entregaron una factura de USD 5.220 para recuperar el auto, al que no se le había hecho ninguna reparación.

En otro caso, un hombre de 28 años perdió su vehículo en diciembre de 2024 tras un accidente en Eastern Parkway: el auto estuvo más de un año en el taller y fue recuperado recién el 10 de diciembre de 2025 mediante una orden de allanamiento del NYPD. Tampoco había sido reparado.

Ventura y sus colaboradores engañaron a automovilistas con la afirmación falsa de que trabajaban en coordinación con la policía de Nueva York (CBS New York)

Un tercer caso involucra a una mujer de 36 años a quien, luego de seis meses de excusas, le reclamaron USD 30.000 —a razón de USD 150 diarios— una cifra superior al valor del propio vehículo. La víctima acudió a los medios de comunicación y, tras la difusión de un informe periodístico, el auto le fue devuelto el 12 de febrero de 2025 en condición reparada.

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Un cuarto caso citado en la acusación es el de un hombre de 51 años que fue abordado el 25 de julio de 2025 cerca de Park Avenue y Marcy Avenue. Tras llevarle el auto al taller, el 1 de octubre se presentó a reclamarlo y recibió una factura de USD 10.680 por “almacenamiento”. Se negó a pagar y, con la asistencia del NYPD, recuperó el vehículo ese mismo día.

Autos devueltos con la intervención policial

La mayor parte de los vehículos involucrados en la causa volvió a sus propietarios únicamente tras la intervención del NYPD. El taller de la avenida Atlantic ya se encuentra cerrado, pero la Fiscalía mantiene los cargos contra la empresa con el objetivo de obtener una restitución económica para las víctimas.

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La investigación fue llevada a cabo por la Unidad de Crímenes de Autos del NYPD y la Comisaría 79.

En su desarrollo también colaboraron el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York y la Unidad de Captura de Fugitivos del Sheriff del Condado de Osceola, que ejecutó el arresto de Ventura en Florida el 13 de noviembre.

Las autoridades detuvieron a Ventura en el estado de Florida con la intervención de la Unidad de Captura de Fugitivos (CBS New York)

El caso que empezó con una investigación periodística

La cadena CBS News Nueva York siguió el caso desde fines de 2024, recogió testimonios de damnificados y captó en cámara el momento en que un empleado del taller le dijo a un cliente que no pagaría los cargos: “Entonces no recuperarás el auto”.

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El fiscal Gonzalez reconoció que la cobertura periodística fue clave. “Cada vez que se informa, aparecen más víctimas. Hoy cargamos doce casos; sabemos que hay más afectados”, declaró a esa cadena.

Ventura fue puesto en libertad sin fianza y deberá comparecer nuevamente ante el juez Danny Chun el 24 de febrero de 2027. La Fiscalía subrayó que una acusación formal no equivale a una condena: el acusado y la empresa mantienen la presunción de inocencia.