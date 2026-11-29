El descubrimiento convierte a Nighthawk en el segundo sitio de salto de bisonte con verificación científica en el estado de Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los investigadores de la Universidad Rice confirmaron que cazadores indígenas utilizaron repetidamente un acantilado en el estado de Texas para atrapar bisontes durante aproximadamente 3.000 años. El hallazgo tuvo lugar en el yacimiento de Nighthawk, dentro del Parque Estatal Caprock Canyons, en la región del Panhandle, y fue liderado por August “Gus” Costa, profesor adjunto de antropología.

La investigación redefine lo que se sabía sobre las prácticas de captura en las Grandes Llanuras del Sur y constituye el segundo sitio de salto de bisonte verificado científicamente en ese estado. Hasta ahora, Bonfire Shelter, identificado hace más de seis décadas, era el único lugar de este tipo reconocido en la zona.

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De acuerdo con el estudio publicado en la revista científica American Antiquity, los resultados cuestionan décadas de supuestos arqueológicos que descartaban la posibilidad de que las comunidades nativas del sur practicaran esta técnica de caza colectiva a gran escala, ampliamente documentada más al norte del continente.

Siete eventos de caza distribuidos a lo largo de tres milenios

Las comunidades indígenas conservaron el uso del lugar a pesar de la transición tecnológica hacia el arco y los cambios del paisaje por la erosión (Gentileza, estudio: El salto del bisonte Nighthawk: Nuevas evidencias de saltos recurrentes de bisontes durante el Holoceno tardío en las Grandes Llanuras del Sur, publicado en American Antiquity)

La técnica conocida como salto de bisonte consistía en maniobrar manadas hacia el borde de un acantilado, donde los animales caían y morían o quedaban incapacitados. Lejos de ser una práctica espontánea, se trata de una operación de alta complejidad que exigía planificación detallada y la participación coordinada de múltiples grupos.

Cuando comenzaron las excavaciones en Nighthawk, los investigadores estimaron que el yacimiento contenía pruebas de al menos dos cacerías, basados en las puntas de lanza y de flecha halladas en el lugar. No obstante, la datación por radiocarbono de huesos de bisonte reveló una historia mucho más extensa: al menos siete eventos de caza distintos distribuidos a lo largo de 3.000 años.

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Los hallazgos dan cuenta de que generaciones de cazadores volvieron al mismo sitio pese a transformaciones culturales y ambientales profundas. Entre esos cambios se cuentan el paso de lanzas con punta de piedra al arco y la flecha, la incorporación de la cerámica y alteraciones en el paisaje producidas por la erosión, que desplazó el punto del acantilado aproximadamente la longitud de un campo de fútbol.

Los cazadores adaptaron sus maniobras a una topografía singular donde el precipicio era visible para los animales antes del despeñamiento (Gentileza, estudio: El salto del bisonte Nighthawk: Nuevas evidencias de saltos recurrentes de bisontes durante el Holoceno tardío en las Grandes Llanuras del Sur, publicado en American Antiquity)

Los cazadores se organizaban en equipos con roles específicos

Según la investigación, es probable que las cacerías funcionaran con divisiones claras de tareas: algunos integrantes localizaban las manadas y las conducían hacia zonas de pastoreo próximas al borde del acantilado; otros salían de sus escondites para dirigir a los animales hacia el precipicio; y un tercer grupo se ocupaba de rematar a los bisontes heridos y procesar la carne, las pieles y otros materiales.

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“El salto de bisontes es emocionante porque es una actividad comunitaria”, señaló Costa, quien agregó: “Las cacerías de bisontes a gran escala son emocionantes porque requieren que un gran grupo de personas trabaje en conjunto para tener éxito”.

Además de su función práctica, estas cacerías probablemente cumplían un papel más amplio: reunían a distintas comunidades para ceremonias, intercambios comerciales, celebraciones y el fortalecimiento de vínculos.

Los cazadores adaptaron sus maniobras a una topografía singular donde el precipicio era visible para los animales antes del despeñamiento (Gentileza, estudio: El salto del bisonte Nighthawk: Nuevas evidencias de saltos recurrentes de bisontes durante el Holoceno tardío en las Grandes Llanuras del Sur, publicado en American Antiquity)

El descubrimiento también genera una pregunta sin respuesta: ¿cómo lograban los cazadores arrear a los bisontes hacia el borde? En los sitios del norte, el terreno era plano y los animales no podían ver el acantilado hasta que era demasiado tarde. En Nighthawk, en cambio, el precipicio sobresale claramente, por lo que los animales probablemente veían el peligro con anticipación. Pese a esa dificultad, los cazadores siguieron usando el lugar durante milenios.

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Ocho posibles nuevos sitios de salto detectados en los alrededores

Tras concluir el trabajo de campo, los especialistas identificaron ocho posibles sitios adicionales donde los bisontes podrían haber sido arreados al vacío en los alrededores de Caprock Canyons. El dato sugiere que esta práctica podría haber estado mucho más extendida en la región de lo que se suponía.

La datación por radiocarbono de los restos óseos reveló al menos siete eventos de cacería colectiva a lo largo de 3.000 años (Gentileza, estudio: El salto del bisonte Nighthawk: Nuevas evidencias de saltos recurrentes de bisontes durante el Holoceno tardío en las Grandes Llanuras del Sur, publicado en American Antiquity)

Parte de la razón por la que estos lugares no habían sido detectados antes tiene que ver con los criterios tradicionales de búsqueda arqueológica. Los investigadores solían concentrarse en zonas donde las personas vivían y dejaban herramientas u objetos cotidianos. Las laderas empinadas bajo acantilados donde se acumulan los huesos de los animales quedaban fuera del radio habitual de exploración. La erosión y las restricciones de acceso a propiedades privadas también complicaron la detección de nuevos yacimientos.

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El equipo de Rice avanza ahora en el análisis de ADN antiguo de estos animales extraído de los huesos del yacimiento, así como en el estudio de la composición química de huesos y dientes. El objetivo es reconstruir los patrones de migración de las manadas, comprender cómo era el entorno en que vivían y determinar si existe un vínculo con los ejemplares que habitan actualmente el Parque Estatal Caprock Canyons.

Para Costa, el alcance del descubrimiento va más allá de documentar una técnica de caza: se trata de reparar una omisión histórica en el reconocimiento de las capacidades de las comunidades indígenas del sur.

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