Por primera vez en más de dos décadas, investigadores del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI) lograron filmar a la Vitreosalpa gemini

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Los investigadores del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI) lograron capturar las primeras imágenes completas de la Vitreosalpa gemini, un animal marino completamente transparente que habita en las profundidades del océano, gracias al despliegue de un robot submarino en la bahía de Monterey, California. El hallazgo llegó más de dos décadas después de que científicos avistaran por primera vez esta especie.

El descubrimiento fue publicado en la revista científica Marine Biodiversity. Esta especie pertenece al grupo de las salpes, organismos gelatinosos clasificados como tunicados: invertebrados marinos que filtran agua para alimentarse y se desplazan por contracción muscular.

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De acuerdo con el artículo divulgado en Geo, se trata de la primera salpa conocida que vive exclusivamente en aguas profundas, en un rango de entre 280 y 2.200 metros bajo la superficie, a diferencia de las otras 50 especies de su familia, que habitan cerca de la superficie del océano.

El robot que hizo posible ver lo invisible

La Vitreosalpa gemini habita exclusivamente a profundidades de entre 280 y 2.200 metros bajo la superficie marina (MBARI)

Durante más de 20 años, los científicos sospecharon que habían observado una especie nueva, pero la falta de tecnología adecuada impidió estudiarla con detalle. Fue el robot de exploración submarina del MBARI el que permitió descender hasta las zonas más oscuras del océano y obtener imágenes claras del organismo.

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Larry Madin, autor principal del estudio, destacó la importancia de cada inmersión: “Cada vez que nos adentramos en las profundidades del océano, recordamos lo poco que sabemos sobre uno de los espacios más grandes del planeta y las criaturas que lo han habitado durante millones de años”.

Una dieta distinta a la de sus parientes

La dieta de este organismo se compone de detritos marinos y protozoos ante la ausencia de fitoplancton en las profundidades (MBARI)

Al observarla de cerca, los investigadores pudieron reconstruir los hábitos de este animal, particularmente en lo que respecta a su alimentación. Mientras que otras salpes se nutren de fitoplancton (microalgas que flotan cerca de la superficie y requieren luz solar para existir), las condiciones de las profundidades hacen imposible ese tipo de alimentación.

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La especie se alimenta, en cambio, de detritos (materia orgánica en descomposición que cae desde capas superiores del océano) y de protozoos (microorganismos unicellulares que sí habitan en esas zonas profundas); esta adaptación la distingue radicalmente de sus congéneres.

Puede reproducirse sola o en pareja

Uno de los aspectos más llamativos de la biología de la Vitreosalpa gemini es su sistema reproductivo, que comparte con las demás salpes de su familia, ya que estos animales son capaces de reproducirse tanto de forma sexual como asexual.

El científico Larry Madin afirmó que cada inmersión evidencia el escaso conocimiento humano sobre las profundidades oceánicas (MBARI)

En la reproducción asexual el organismo se clona a sí mismo sin necesidad de otro individuo, mientras que en la reproducción sexual, intervienen gametos femeninos y masculinos. Además, todas las salpes son hermafroditas, es decir, poseen simultáneamente órganos reproductivos de ambos sexos.

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Esta doble capacidad reproductiva representa una ventaja adaptativa en entornos tan aislados como las profundidades marinas, donde el encuentro con otros individuos de la misma especie puede ser infrecuente.

La Vitreosalpa gemini es, hasta ahora, la única representante de su familia adaptada exclusivamente a vivir en las zonas más oscuras y frías del mar. Su estudio abre nuevas preguntas sobre cuántas otras especies podrían estar habitando esas zonas profundas sin que la ciencia las haya documentado aún.