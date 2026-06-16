Pizza Hut, superada por la llegada de la cultura del reparto a domicilio, se venderá por 2.700 millones de dólares

La venta de Pizza Hut por parte de Yum Brands se dividirá entre LongRange Capital y Yum China por un total de USD 2.700 millones

La venta de Pizza Hut por parte de Yum Brands marca un cambio de rumbo en la estructura del grupo, que busca fortalecer sus marcas más rentables tras una década de desafíos para la cadena de pizzas.

La operación se dividirá en dos partes: LongRange Capital asumirá el control de las operaciones fuera de China continental por cerca de USD 1.500 millones, mientras que Yum China se hará con el negocio en ese país a cambio de aproximadamente USD 1.200 millones.

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El monto total de la transacción asciende a USD 2.700 millones, una cifra que subraya el peso de la marca aun en un contexto de caída de ventas y creciente competencia.

La transacción permitirá a Yum Brands salir de la gestión directa de Pizza Hut y concentrar recursos en KFC, Taco Bell y Habit Burger & Grill, con el objetivo de simplificar su estructura y priorizar unidades con mayor rentabilidad.

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El acuerdo contempla dos compradores —LongRange Capital y Yum China— y quedará sujeto a aprobaciones regulatorias antes del cierre, previsto para el tercer trimestre del año.

Yum Brands dejará la gestión directa de Pizza Hut para concentrar recursos en KFC, Taco Bell y Habit Burger & Grill (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Este acuerdo, previsto para completarse en el tercer trimestre una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias, permite a Yum Brands concentrar sus recursos en KFC, Taco Bell y Habit Burger & Grill, y dejará de informar los resultados de Pizza Hut como una división independiente.

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La compañía, con sede en Louisville, Kentucky, había iniciado en noviembre una revisión estratégica para evaluar la viabilidad de la marca de pizzas, impulsada por una tendencia sostenida de resultados insatisfactorios en el mercado estadounidense y una demanda global más débil.

Durante el año pasado, Pizza Hut representó el 12% de los ingresos de Yum, pero acumuló diez trimestres consecutivos de caída en ventas comparables en Estados Unidos y anunció el cierre de 250 locales en ese país.

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Según la empresa, la marca enfrenta una competencia especialmente intensa y un comportamiento de consumo más prudente, factores que dificultaron una recuperación sostenida.

En la misma línea, Neil Saunders, director general de GlobalData, consideró que “Pizza Hut ha sido durante mucho tiempo el eslabón débil del portafolio de Yum”.

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Yum Brands anunció el cierre de 250 locales de Pizza Hut en Estados Unidos tras una recuperación que no logró sostenerse (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Según su análisis, los intentos de revitalización y el cierre de tiendas con bajo rendimiento no lograron revertir la tendencia negativa.

“Devolver a la división al crecimiento requerirá un nivel de inversión y paciencia que Yum simplemente no está preparado para comprometer”, sostuvo Saunders.

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La venta implica que Yum Brands recibirá aproximadamente USD 2.300 millones netos tras impuestos y ajustes. En paralelo, el directorio aprobó una autorización para recomprar acciones por hasta USD 4.000 millones, una decisión que podría traducirse en retornos adicionales para los accionistas y que refuerza la estrategia de reasignar capital hacia segmentos con mejor desempeño.

Qué cambia en Yum Brands tras desprenderse de Pizza Hut

El impacto de la operación es directo: ¿qué significa la venta de Pizza Hut para Yum Brands? La compañía dejará de gestionar una de sus marcas históricas y buscará acelerar el crecimiento de KFC y Taco Bell, además de sostener el desarrollo de Habit Burger & Grill, mientras Pizza Hut intentará reencauzar su estrategia bajo propietarios especializados.

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La reorganización también apunta a reducir la exposición a una unidad que, en Estados Unidos, no consiguió estabilizar sus ventas comparables durante diez trimestres consecutivos.

Pizza Hut representó el 12% de los ingresos de Yum Brands, pero acumuló diez trimestres consecutivos de caída en ventas comparables en Estados Unidos (REUTERS/Mina Kim/File Photo)

El acuerdo también fortalece la posición de Yum China en el mercado asiático, donde la cadena de pizzas representa el 19% de las ventas fuera de Estados Unidos.

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Además, el esquema contempla la posibilidad de incentivos adicionales vinculados al desempeño futuro del negocio en ese país, lo que introduce un componente variable en el valor final de la operación.

El director ejecutivo de Yum Brands, Chris Turner, explicó que la transacción permitirá convertir a la empresa en un grupo “más enfocado”, con capacidad de “aprovechar su escala, tecnología y talento para impulsar el crecimiento futuro”.

Turner también señaló que, bajo la gestión de LongRange Capital y Yum China, Pizza Hut estará “bien posicionada para el crecimiento futuro con una propiedad que aporta una profunda experiencia en la industria de restaurantes”.

Presión competitiva y señales del sector

A escala global, la decisión de vender Pizza Hut ilustra el esfuerzo de las grandes compañías por adaptarse a cambios en los hábitos de consumo, la presión de costos y la necesidad de consolidar operaciones.

Taco Bell, una de las marcas clave de Yum Brands, se consolida como pilar estratégico tras la venta de Pizza Hut, con el grupo enfocado en potenciar su crecimiento y rentabilidad en el mercado global (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

En ese marco, las cadenas con portafolios amplios tienden a priorizar marcas con mayor potencial de expansión y a reordenar activos que demandan inversiones elevadas para revertir ciclos prolongados de debilidad.

El cierre de la operación está previsto para el tercer trimestre del año, sujeto a las aprobaciones regulatorias y a condiciones de cierre habituales.

De concretarse, el acuerdo marcará el final de una etapa para una de las cadenas de pizzas más reconocidas del mundo y dejará a Yum Brands con una estrategia más concentrada en sus marcas de mayor rendimiento.