La ciudadanía de Suiza aprobó la flexibilización de las normas para exportar armamento hacia 36 países occidentales. (REUTERS/Denis Balibouse)

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La ciudadanía de Suiza aprobó este domingo una flexibilización de las normas para exportar armamento a países implicados en conflictos, mientras rechazó la subida del impuesto al valor agregado (IVA) propuesta para financiar la decimotercera paga de las pensiones. Las dos consultas populares dejaron al Gobierno federal ante decisiones con efectos en la política de defensa y en las cuentas del sistema jubilatorio.

La reforma sobre las ventas de material militar obtuvo el respaldo del 54 % de los votantes. El cambio se aplicará a 36 países occidentales que Suiza considera socios con mecanismos de control de exportaciones equivalentes a los suyos, entre ellos los Estados de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

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La exportación de armas seguirá sujeta a criterios de neutralidad y derechos humanos

La nueva regulación permitirá autorizar exportaciones de armamento a países involucrados en una guerra, aunque las operaciones continuarán sometidas a condiciones vinculadas con la neutralidad suiza, los derechos humanos y la política exterior y de seguridad.

Hasta ahora, el debate había enfrentado a quienes advertían que una relajación de las reglas podía facilitar que armas fabricadas en Suiza terminaran en zonas de conflicto o fueran transferidas sin autorización a otros destinos, con consecuencias para la tradición neutral del país. Sus opositores sostuvieron, en cambio, que las restricciones vigentes restaban competitividad a la industria de defensa y afectaban al empleo del sector.

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La reforma amplía además el margen de actuación del Gobierno federal. El Ejecutivo podrá apartarse de los requisitos ordinarios de autorización en situaciones excepcionales si considera que están en juego los intereses nacionales.

El Gobierno federal suizo podrá autorizar envíos de armas a países en guerra bajo criterios de neutralidad y derechos humanos. (EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI)

También se modifica la exigencia de certificados de no reexportación. A partir de ahora, las autoridades no deberán pedir de forma sistemática a los compradores el compromiso de no transferir el material a terceros países sin consentimiento de Berna, aunque conservarán la facultad de requerir esa garantía en casos concretos.

La Unión Patronal Suiza celebró el resultado y afirmó que una industria militar competitiva contribuye a la seguridad nacional y a la actividad económica. En un comunicado, la organización señaló que el sector preserva capacidades industriales y tecnológicas, impulsa la innovación y sostiene empleos cualificados.

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El electorado descartó elevar el IVA para sostener la paga extra a jubilados

En la segunda votación de la jornada, el 56 % de los participantes rechazó aumentar en 0,4 % el IVA para costear la decimotercera paga anual destinada a los jubilados. Esa prestación había sido aprobada en otro referéndum dos años antes y se abonará por primera vez en diciembre, pese al revés que sufrió el mecanismo de financiación planteado por el Ejecutivo y el Parlamento.

La propuesta excluía de la suba a productos básicos, incluidos alimentos y medicamentos. Según las estimaciones oficiales recogidas en el material de la consulta, el incremento habría aportado cerca de 1.400 millones de francos suizos al año, unos 1.530 millones de euros.

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El 56 % de los votantes rechazó el aumento del impuesto al valor agregado propuesto para financiar la decimotercera paga de las pensiones.

Ese monto quedaba por debajo de las necesidades previstas. La paga adicional para 2,6 millones de jubilados costará alrededor de 4.000 millones de francos suizos —unos 4.370 millones de euros— este diciembre. El Gobierno federal asumirá una quinta parte del gasto adicional anual, pero ha advertido que la ausencia de nuevas fuentes de ingresos profundizará el déficit del sistema público de pensiones.

Las proyecciones indican que el costo de la prestación llegará a 4.500 millones de francos suizos en 2030 y a 5.400 millones en 2040, debido al envejecimiento demográfico. El rechazo al IVA obliga ahora a definir otra vía para cubrir una erogación cuya vigencia ya fue respaldada en las urnas.

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Los partidos conservadores y de extrema derecha hicieron campaña contra el aumento tributario al argumentar que perjudicaría a los hogares y a la economía, además de no cubrir todos los costos de las pensiones. El Partido Liberal Radical, uno de los principales opositores, pidió abordar el problema mediante reformas estructurales, prioridades presupuestarias y ajustes del sistema.

Por su parte, Gabriela Medici, representante de la Unión Sindical Suiza, lamentó el resultado y planteó buscar un esquema de financiación con mayor equilibrio social, basado en cotizaciones salariales, aportes federales u otras fuentes de ingresos. Los partidos Socialista, del Centro, Verde y Verde Liberal también habían defendido la subida del impuesto como una herramienta para proteger la sostenibilidad financiera de las pensiones.

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