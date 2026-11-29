Un empleado federal usó su acceso a registros confidenciales para robar beneficios de quienes más dependían de ellos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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El Seguro Social de Estados Unidos enfrenta un problema que va más allá de los recortes presupuestarios o la sostenibilidad del sistema: algunos de sus propios empleados roban a los beneficiarios más vulnerables.

El caso más reciente lo protagoniza Najee Alexander Corbett, un representante de atención al cliente de la Administración del Seguro Social (SSA) en Baltimore que, el 25 de noviembre, se declaró culpable de fraude electrónico y robo agravado de identidad ante los tribunales federales del Distrito de Maryland, según informó el Washington Times.

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Corbett no eligió a sus víctimas al azar. Los documentos judiciales establecen que apuntó deliberadamente a personas con trastornos mentales porque su condición les impedía detectar las irregularidades o denunciarlas.

El monto total desviado alcanzó los USD 116.537, correspondiente a beneficios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), un programa federal de último recurso para personas con discapacidades graves y sin recursos propios.

Más de USD 116.000 en pagos de discapacidad terminaron en cuentas ajenas a sus legítimos destinatarios (REUTERS/Rick Wilking/Archivo)

El perfil del acusado y cómo operó desde adentro

Según la acusación formal presentada ante el tribunal federal, Corbett, de 38 años, trabajó en la SSA entre 2020 y 2024 como representante de atención al cliente. Ese rol le daba acceso directo a las bases de datos internas de la agencia, donde figuraban los datos personales, bancarios y de salud de los beneficiarios.

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De acuerdo con los documentos judiciales, fue ese acceso el que convirtió su puesto en una herramienta para el fraude.

El indictment describe que Corbett operó en dos frentes. En el primero, manipuló los registros internos: adelantó fechas de inicio de reclamos para generar pagos retroactivos y alteró cuentas de depósito para redirigir fondos.

En el segundo, tal como consta en los cargos, intervino el correo físico: cambió la dirección postal de al menos un beneficiario para que los cheques llegaran directamente a su domicilio.

Cuatro años dentro de la SSA le dieron a Corbett acceso irrestricto a datos bancarios, médicos y personales de miles de beneficiarios (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Las víctimas: cómo operó el robo en cada caso

Uno de los casos centrales del acuerdo judicial involucra a un hombre con múltiples trastornos cuya madre gestionó el beneficio ante la oficina de Baltimore en 2023. Corbett aprovechó ese contacto para redirigir los pagos hacia una cuenta propia y se quedó con más de USD 70.000 correspondientes a esa víctima.

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El segundo caso documentado corresponde a una mujer con discapacidad mental que visitó la misma oficina en enero de 2023.

El exfuncionario provocó un pago retroactivo de USD 45.233 hacia una cuenta bajo su control, devolvió esa suma con un cheque y, cinco días más tarde, desvió un pago de discapacidad adicional a nombre de ella.

Para cubrir sus rastros, modificó el registro de la beneficiaria e hizo constar que había fallecido. Según los documentos judiciales, la operación se extendió desde enero de 2023 hasta julio de 2024.

Fechas manipuladas, cuentas alteradas y correo interceptado: los tres mecanismos que usó para que el dinero nunca llegara a destino (REUTERS/Hyungwon Kang/File Photo)

Un patrón que trasciende el caso Corbett

En febrero de 2026, David Lam, exempleado de la SSA en Houston, Texas, fue condenado a 84 meses de prisión por robar la identidad de personas fallecidas y usarla para tramitar beneficios de sobrevivencia a nombre de cómplices. La corte le ordenó pagar USD 3.346.280 en restitución.

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A nivel sistémico, la Oficina del Inspector General (OIG) de la SSA documentó en su informe semestral de primavera de 2026 que sus investigaciones produjeron 232 acusaciones formales y 228 condenas en un período de seis meses, con un resultado económico de casi USD 202 millones en restituciones, recuperaciones y ahorros para los programas de la agencia.

El programa de Investigaciones Cooperativas de Discapacidad, por su parte, acumuló ahorros proyectados de más de USD 8.500 millones desde su creación.

La OIG advirtió que los empleados con acceso a información de identificación personal representan uno de los mayores riesgos de fraude dentro del sistema.

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El brazo investigador del Seguro Social lleva más de USD 8.500 millones en ahorros desde que creó su programa antifraude (OIG-SSA)

La situación legal de Corbett

La acusación formal contra Corbett se había presentado el 15 de abril de 2026. Con la declaración de culpabilidad del 25 de noviembre, el caso avanzó a la fase de sentencia.

El cargo de fraude electrónico prevé una pena máxima de 20 años de prisión. El cargo de robo agravado de identidad establece una condena obligatoria de dos años adicionales que se suman de forma consecutiva a la pena principal. La audiencia de sentencia quedó fijada para el 18 de febrero de 2027.

El caso fue investigado por la Fiscalía del Distrito de Maryland, a cargo de la fiscal Kelly O. Hayes, en conjunto con la OIG de la SSA.

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