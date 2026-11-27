La Patrulla de Carreteras de Florida arrestó a Raúl Jonathan Espinoza Martínez en el hospital tras el choque en la autopista I-95. (@FLHSMV)

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La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) arrestó este jueves al conductor que circulaba en contramano por la autopista I-95 y mató a un detective de la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach (PBSO) en la madrugada del Día de Acción de Gracias. Raúl Jonathan Espinoza Martínez, de 37 años, fue detenido a las 2:33 de la tarde en el mismo hospital donde estaba internado por las lesiones del choque, unas nueve horas después del impacto.

Según la FHP, conducía borracho, con la licencia revocada por 10 años y tres condenas previas por manejar bajo los efectos del alcohol. El choque ocurrió a las 5:08 de la madrugada en los carriles sur de la I-95, cerca de la salida de Military Trail, en Palm Beach Gardens, Florida.

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Espinoza Martínez conducía un Chevrolet Equinox blanco en sentido contrario al tráfico cuando impactó de frente contra la Ford Expedition gris del detective Alan Smith, de 46 años, que iba camino al trabajo en un patrullero sin identificación.

Espinoza Martínez acumulaba tres condenas previas por consumo de alcohol al volante y una orden de revocación de su licencia por diez años. (@FLHSMV)

El golpe hizo girar el vehículo de Smith hasta que quedó detenido en el carril central; el Equinox terminó sobre el hombro interior de la autopista. Smith fue trasladado en helicóptero al St. Mary’s Medical Center de West Palm Beach, donde falleció.

El detective Alan Smith: casi 20 años de trayectoria en el Sheriff y una familia que lo esperaba en casa

Smith fue trasladado de urgencia en helicóptero al St. Mary’s Medical Center de West Palm Beach, donde falleció. La Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach (PBSO) confirmó que el detective se dirigía al trabajo en un patrullero sin identificación cuando fue golpeado. Tenía 46 años, vivía en West Palm Beach y dejó a su esposa, Jennifer, y a su hijo de 14 años, Alexander.

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El detective Alan Smith falleció en el centro médico tras el impacto en Palm Beach Gardens durante la madrugada del Día de Acción de Gracias. (@PBCountySheriff)

Smith se había integrado a la PBSO en enero de 2007. En 2012 pasó a formar parte del Escuadrón Antibombas y en septiembre de 2013 se recibió en la Escuela de Dispositivos Peligrosos del FBI. También colaboró como oficial de tareas con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), especializado en investigaciones de explosivos.

Fuera de la agencia, era profesor universitario y cursaba un doctorado. “Su pasión por la educación, la búsqueda del conocimiento y el compromiso con la formación de otros estuvieron presentes en toda su vida personal y profesional”, destacó la PBSO en un comunicado.

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Donald Trump expresó sus condolencias a la familia del policía antes de la difusión de la identidad de la víctima. (@FLHSMV)

El presidente Donald Trump se refirió al caso en una conferencia de prensa el mismo jueves, antes de que las autoridades difundieran el nombre del detective. “Quiero expresar mis condolencias a la familia de un gran policía, experto en bombas y explosivos, que fue asesinado hoy en un accidente automovilístico mientras estaba de servicio”, afirmó Trump, según CNN.

El mandatario describió el hecho como “un accidente horrible” y al conductor como “un conductor muy, muy ebrio” que circulaba en sentido contrario a 160 kilómetros por hora.

Espinoza Martínez tenía tres condenas previas por manejar ebrio y la licencia revocada desde agosto

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) arrestó a Espinoza Martínez a las 2:33 de la tarde del mismo jueves, unas nueve horas después del choque, en el mismo hospital donde fue internado con lesiones graves. Según la FHP, el acusado circulaba en estado de ebriedad al momento del impacto, con la licencia revocada por 10 años y tres condenas previas por conducir bajo los efectos del alcohol.

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El sospechoso enfrenta ocho cargos penales por la colisión, entre ellos homicidio culposo bajo los efectos del alcohol y agresión contra un agente. (@FLHSMV)

La cadena WPBF informó que el 15 de octubre de 2025 Espinoza Martínez fue hallado dormido al volante cerca del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en la intersección del bulevar Southern y Kirk Road. Los registros del arresto detallan que el hombre se tambaleaba al estar parado, tenía los ojos vidriosos y el habla lenta y arrastrada.

It is with profound sadness and heavy hearts that we announce the devastating loss our own, Detective Alan Smith. Detective Smith was fatally struck by a wrong way driver traveling southbound on I95 early Thanksgiving morning. Alan joined the Palm Beach County Sheriff’s Office in January 2007. In 2012, he became a member of the Bomb Squad and graduated from the FBI Hazardous Devices School in September 2013. His commitment to law enforcement extended beyond his responsibilities as a Bomb Technician. He also served as a Task Force Officer (TFO) with the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), specializing in explosives-related investigations. Alan was much more than a law enforcement officer and Bomb Technician. He was a college professor, and a lifelong scholar who was in the process of completing his doctoral degree. His passion for education, pursuit of knowledge, and commitment to mentoring others were evident throughout his personal and professional life. Above all his professional and academic accomplishments, Alan’s greatest pride was his family. He was a loving husband to his wife, Jennifer, and a devoted father to his 14-year-old son, Alexander. His passing is a tremendous loss to his family, the Palm Beach County Sheriff’s Office, the Bomb Squad, the law enforcement community, and the countless individuals whose lives he touched through his service, friendship, and mentorship. Alan’s legacy of service, knowledge, compassion, and dedication to others will never be forgotten. — PBSO (@PBCountySheriff) November 26, 2026

Sus niveles de alcohol en sangre dieron 0,196 y 0,189, más del doble del límite legal de 0,08. El 3 de agosto de 2026, un juez le impuso 30 días de prisión, 12 meses de libertad condicional, clases de conducción y la revocación de la licencia por una década. Además, desde 2021 acumula cinco citaciones de tránsito en el condado de Palm Beach.

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Ocho cargos y un arresto simbólico: lo esposaron con las esposas del detective al que mató

Al momento del arresto, agentes de la PBSO estuvieron presentes en el hospital y fueron ellos quienes le colocaron las esposas. La FHP precisó en un comunicado que se trató de las mismas esposas que llevaba Smith al momento del choque.

Espinoza Martínez enfrenta ocho cargos: homicidio vehicular, homicidio culposo bajo efectos del alcohol (DUI manslaughter), agresión agravada, agresión agravada contra un agente de la ley, conducir con la licencia suspendida causando muerte o lesiones graves, conducir con la licencia suspendida reincidentemente, conducir bajo los efectos del alcohol causando daños materiales o lesiones, y manejo imprudente causando daños materiales o lesiones.

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Será trasladado a la cárcel del condado de Palm Beach una vez que reciba el alta médica; aún se desconoce la fecha de su primera comparecencia ante un juez.