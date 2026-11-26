El fotógrafo filmó al ex Beatle con Yoko Ono en Central Park doce días antes de su asesinato, y esas palabras hoy cobran un peso especial en una nueva película documental (Foto AP)

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El 26 de noviembre de 1980, Ethan Russell cumplía 35 años. Ese día filmó a John Lennon y Yoko Ono paseando por Central Park, en Nueva York, cerca de su residencia en el edificio Dakota. Al finalizar el rodaje, le pidió una foto al artista. Lennon aceptó y le dijo: “Deberías aferrarte a tus recuerdos: son todo lo que tenés.” Doce días después, el ex Beatle fue asesinado a las puertas de ese mismo edificio. El fotógrafo, sin saberlo, acababa de capturar lo que se cree son las últimas imágenes en movimiento del músico.

Ese episodio es uno de los momentos centrales de Let It Be, Let It Bleed: The Unlikely Rock N’ Roll Journey of Ethan Russell, el documental dirigido por Christopher Booker que tuvo su estreno mundial en el festival DOC NYC el 13 de noviembre de 2026, según informó People. La película recorre la trayectoria de Russell, el único en la historia del rock en haber realizado portadas de discos para The Beatles, The Rolling Stones y The Who.

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Russell ganó la confianza de Lennon fotografiando a Yoko Ono

Dirigida por Christopher Booker, la producción tuvo su estreno mundial en el festival neoyorquino de documentales y recorre la carrera del artista detrás de algunas portadas esenciales del rock (Ethan Russell)

El vínculo entre el fotógrafo y The Beatles surgió luego de que sus retratos de Mick Jagger durante la producción de Rock and Roll Circus llamaran la atención del grupo. Pero la relación con Lennon en particular se construyó de otra manera. Cuando Ono comenzó su relación pública con el cantante, el mundo la miraba con desconfianza. Russell, en cambio, la retrató con respeto, y las impresiones que le entregó terminaron colgadas en la pared del ex Beatle.

“El verdadero secreto de por qué John me quería era que yo sacaba buenas fotos de su novia”, declaró el fotógrafo, según People. Esa consideración hacia Ono fue la llave que abrió todas las puertas: Lennon confió en él, y esa confianza se extendió al resto del grupo, que lo aceptó como una presencia discreta durante sus grabaciones más privadas.

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Las sesiones de “Let It Be” retrataron a cuatro individuos, no a una banda

En enero de 1969, Russell pasó 30 días documentando al cuarteto en los estudios Twickenham y Apple, además del mítico concierto en la azotea. Las tensiones internas eran evidentes, y la portada del álbum Let It Be reflejó ese estado de quiebre. En lugar del retrato grupal habitual, el disco incluyó cuatro imágenes separadas, una por integrante.

Ethan Russell y el diseñador John Kosh eligieron una imagen por integrante, una decisión que nadie objetó y que reflejaba las tensiones del cuarteto durante aquellas jornadas de grabación (Ethan Russell)

“Eran cuatro individuos”, afirmó Russell en el documental. Junto al diseñador John Kosh seleccionaron las tomas; ningún miembro del grupo objetó. La elección no fue casual: sintetizaba el estado de una banda que se desintegraba. Para el fotógrafo, que Let It Be fuera uno de los pocos discos de los Beatles sin un retrato conjunto tenía un valor simbólico preciso.

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El último encuentro con Lennon se convirtió en un legado involuntario

Años después de la disolución del grupo, Russell volvió a trabajar con el músico. En noviembre de 1980 lo filmó junto a Ono en el parque y luego en una galería de arte de SoHo, en Manhattan, donde la pareja posó en un ambiente de dormitorio completamente blanco. Fue una jornada íntima y tranquila.

Al despedirse, el fotógrafo pidió una foto de recuerdo. La respuesta de Lennon —“Deberías aferrarte a tus recuerdos: son todo lo que tenés”— cobró otra dimensión el 8 de diciembre de 1980, cuando fue baleado al salir del Dakota. Russell no solo conservó esas palabras: quedó como el autor de lo que se cree son las últimas imágenes filmadas del cantante, un registro involuntario que, según el documental recogido por People, Ono recibió como un regalo inesperado.

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El documental Let It Be, Let It Bleed permanece disponible en línea hasta el 29 de noviembre de 2026 a través de DOC NYC, y una retrospectiva de la obra de Russell se exhibe en el Morrison Hotel de Nueva York hasta el 6 de diciembre.