Musk retira demanda contra Apple por ChatGPT, pero sigue contra OpenAI

X y SpaceXAI retirarán la demanda contra Apple luego de alcanzar una resolución sobre las acusaciones planteadas en 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Las empresas de Elon Musk, X y SpaceXAI, retirarán sus reclamos contra Apple tras resolver las acusaciones que habían presentado en una demanda iniciada en 2025.

La acción judicial cuestionaba la integración de ChatGPT, de OpenAI, en las funciones de inteligencia artificial de los dispositivos de Apple.

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Según una solicitud de desestimación citada por Reuters, las compañías vinculadas a Elon Musk abandonarán el litigio contra Apple, aunque mantendrán vigente la demanda contra OpenAI. El documento no explica los motivos de la decisión ni precisa los términos del acuerdo.

Las compañías de Elon Musk desistirán de sus reclamos contra Apple, pero mantendrán abierta la causa judicial contra OpenAI. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

La demanda acusaba a Apple y OpenAI de aplicar prácticas anticompetitivas, es decir, conductas que podrían limitar la participación de otras empresas en un mercado.

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X y SpaceXAI sostenían que la integración de ChatGPT en Apple Intelligence excluía de forma indebida a posibles competidores en los mercados de teléfonos inteligentes y chatbots de inteligencia artificial generativa.

Qué ocurrió entre X, SpaceXAI y Apple

X y SpaceXAI, una división de SpaceX, presentaron una solicitud para retirar los reclamos que habían iniciado contra Apple y OpenAI en 2025. La decisión pone fin al conflicto judicial entre las empresas de Musk y Apple, una de las compañías con mayor valor de mercado del mundo.

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El eje de la acusación era el acuerdo entre Apple y OpenAI para incorporar ChatGPT a las funciones de Apple Intelligence en iPhone y otros dispositivos. Las compañías de Musk afirmaban que esa integración era exclusiva y que impedía competir a otros desarrolladores de herramientas de inteligencia artificial.

El conflicto apuntaba al acuerdo que permitió incorporar ChatGPT a las herramientas de inteligencia artificial de Apple. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Apple rechazó las acusaciones y sostuvo, al pedir la desestimación de la demanda, que la integración de OpenAI en sus teléfonos no era exclusiva. En noviembre, un juez había permitido que el caso avanzara, en una decisión inicial favorable para las empresas de Musk.

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Qué sigue con OpenAI

Aunque Apple dejará de formar parte del litigio, X y SpaceXAI continuarán con sus reclamos contra OpenAI. La empresa de inteligencia artificial también figura como demandada en el caso.

OpenAI informó en una presentación judicial que no participó del acuerdo entre X, SpaceXAI y Apple y que desconoce sus condiciones. Además, solicitó que el documento sea incorporado al expediente, al considerar que podría afectar tanto las acusaciones como su estrategia de defensa.

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Musk cuestionaba que la alianza entre Apple y OpenAI limitara la competencia en el sector tecnológico. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

OpenAI también negó haber cometido irregularidades y acusó a Musk de impulsar una “una campaña de acciones judiciales en su contra” en su contra.

En mayo de 2026, la compañía había derrotado otra demanda presentada por Musk, quien la acusaba de alejarse de su misión original de desarrollar inteligencia artificial en beneficio de la humanidad y no con fines de lucro.

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Enfrentamientos entre Musk y OpenAI

Los enfrentamientos entre Musk y OpenAI se remontan a la fundación de la empresa. El magnate fue uno de sus cofundadores en diciembre de 2015, junto con Sam Altman, Greg Brockman e Ilya Sutskever, cuando OpenAI nació como una organización de investigación en inteligencia artificial sin fines de lucro. Musk aportó capital inicial al proyecto.

En febrero de 2018, Musk abandonó la junta directiva. Según los antecedentes del caso, propuso integrar OpenAI en Tesla para competir con Google, pero Altman y los demás socios rechazaron la iniciativa.

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La disputa entre Musk y OpenAI comenzó años atrás, pese a que el empresario participó en la creación de la compañía. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Un año después, OpenAI creó una subsidiaria con fines de lucro para captar fondos y recibió una primera inversión de Microsoft por USD 1.000 millones. En septiembre de 2020, Musk cuestionó públicamente ese giro y afirmó en redes sociales que la empresa había sido “capturada” comercialmente por Microsoft.

La tensión se profundizó tras el lanzamiento público de ChatGPT, en noviembre de 2022, que impulsó el auge de la inteligencia artificial generativa. En marzo de 2023, Musk fundó xAI, su propia compañía de inteligencia artificial y competidora directa de OpenAI.

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Sam Altman fue uno de los cofundadores de OpenAI. Actualmente es el CEO y ha mantenido varias discusiones con Musk. REUTERS/Anna Rose Layden/File Photo

En marzo de 2024, Musk demandó a OpenAI, Altman y Brockman. Los acusó de incumplir el acuerdo fundacional y de abandonar la misión original de desarrollar inteligencia artificial en beneficio de la humanidad, sin fines de lucro. En febrero de 2025, el consejo de OpenAI rechazó una oferta de compra hostil encabezada por Musk, valuada en casi USD 97.400 millones.

Entre abril y mayo de 2026 se realizaron juicios y audiencias en un tribunal federal de Oakland, California.

El 18 de mayo, un jurado federal desestimó por unanimidad la demanda de Musk contra OpenAI y Altman al considerar que los reclamos habían prescripto porque el empresario demoró demasiado en iniciar acciones legales. Musk anunció que apelaría la decisión.