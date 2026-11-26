Trump le pidió a Putin que frene su "agresión militar" en Europa tras la reunión que tuvieron en China el 19 de noviembre. (ARCHIVO, 19/11/2026. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía Reuters)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que le pidió a su par ruso, Vladimir Putin, que “retire toda su agresión militar contra territorios de toda Europa”, con la esperanza de que Moscú y Kiev lleguen a un acuerdo “y rápido”. Lo escribió en su red Truth Social, donde afirmó que dedicó “mucho tiempo” a ese tema durante las conversaciones que mantuvieron la semana pasada en China.

“Realmente creo que es una posibilidad fuerte”, escribió Trump, que describió la guerra como “UN BAÑO DE SANGRE COMPLETO”, con “miles de personas” muertas “cada mes”. Agregó que un pacto sería “un gran homenaje” a las víctimas.

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El mensaje que compartió Trump en Truth Social

En el mismo mensaje contó que se reunió anoche en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, con el secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, a quien le informó sobre sus charlas con Putin.

El mensaje es lo más directo que dijo Trump hasta ahora sobre lo que le planteó a Putin, pero deja varias dudas. No aclara a qué se refiere con “territorios de toda Europa”: si a las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia o a otros países. Tampoco explica qué ofrecería Moscú a cambio, ni qué haría Washington si Putin no accede.

Trump se había reunido con Putin el jueves 19 de noviembre en Shenzhen, en el sur de China, al margen de la cumbre de la APEC, el foro económico de países de Asia-Pacífico. Ese día también participó el presidente chino, Xi Jinping, en la primera reunión de los tres líderes. El encuentro a tres duró unos 70 minutos a puertas cerradas y terminó con una declaración sobre cuatro puntos: reforma de la ONU, suministro de energía, derecho internacional y seguridad nuclear. El texto no habla directamente de Ucrania, y también advierte contra supuestos abusos de la Corte Penal Internacional, que en 2023 emitió una orden de arresto contra Putin por la deportación de niños ucranianos.

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Según el Kremlin, la guerra no fue un tema central de la reunión a tres. Su asesor Yuri Ushakov, en cambio, dijo que sí fue el tema principal de la reunión bilateral entre Trump y Putin. Después del encuentro, Putin calificó el formato de “útil y sustantivo”. Ucrania había criticado la cumbre antes de que se realizara: su canciller, Andrii Sybiha, sostuvo que una reunión de Rusia, China y Estados Unidos sin Kiev podía alentar a Putin a seguir combatiendo.

Era la primera vez que Trump y Putin hablaban cara a cara desde la cumbre de Alaska del año pasado, que no produjo un acuerdo sobre Ucrania. Desde entonces, Trump ha alternado presiones sobre Moscú y Kiev. En las últimas semanas rechazó imponer nuevas sanciones a Rusia.

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