La policía de Savage constató que el arma hallada en la vivienda contaba con registro legal y descartó reportes previos en el inmueble (FOX 9)

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Una mujer de 33 años acusada de matar a tiros a sus dos hijos en Savage, Minnesota, era investigada por la Fiscalía estatal por un fraude a Medicaid al momento de los hechos. La acusada compareció ante un juez este miércoles por primera vez desde su arresto.

Awo Abdikarin Duale fue imputada el 20 de noviembre de dos cargos de homicidio en segundo grado, según la denuncia penal citada por Star Tribune y KSTP. Al tratarse de una acusación, no hay condena y la imputada no tiene abogado registrado en los archivos en línea.

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El fiscal del condado de Scott, Ron Hocevar aclaró que el homicidio en segundo grado intencional es el cargo más alto que puede presentar por ahora, ya que los de primer grado requieren la intervención de un gran jurado. Aunque, la investigación continúa y los cargos podrían modificarse.

Awo Abdikarin Duale enfrenta dos cargos de homicidio intencional en segundo grado por la muerte de sus dos hijos en Minnesota (KSTP 5)

Qué dice la denuncia

Según el documento, Duale llamó al 911 poco antes de las 6:30 del miércoles 18 de noviembre y dijo que había disparado a sus hijos, de 3 y 5 años, y que no respiraban. También informó tener un arma de fuego.

Los agentes hallaron a los dos menores con heridas de bala en el departamento ubicado en el bloque 4000 de la calle 126; el arma fue encontrada en el interior.

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Uno de los niños murió en el lugar, declarado muerto por un médico de Allina Health y el otro fue trasladado a un hospital, donde también falleció. Las autoridades identificaron a las víctimas como Ryder Rennie, de 5 años, y Tahari Rennie, de 3 años.

La madre de Duale le habría revelado a los investigadores que la acusada la llamó después del hecho y dijo: “Los maté”, antes de colgar. La denuncia no ofreció un móvil.

Por su parte, la policía informó que madre e hijos vivían en ese departamento desde hacía aproximadamente un mes. Los agentes también confirmaron que no tenían llamadas previas al domicilio y que el arma había sido adquirida legalmente.

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La acusada llamó a la línea de emergencias para informar que había disparado contra Tahari (izquierda) y Ryder Rennie (derecha) en su departamento (GoFoundMe)

El testimonio de un vecino que podría ser clave

Tom Mulcare, quien vive en el mismo edificio, dijo haber visto a uno de los niños regresar del colegio en autobús la tarde del martes, horas antes de los disparos. Según el residente, el menor se mostró muy reticente a bajar del vehículo. “El niño no quería bajarse del autobús y ella tenía una mirada fría como el hielo”, declaró Mulcare al ABC 7.

Agregó que sostuvo la puerta para que entraran al edificio y que Duale no le respondió cuando intentó hablarle, pese a que en interacciones previas de las últimas semanas siempre había sonreído. “No la conocía lo suficiente como para pensar que algo estaba mal en esa casa”, dijo.

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Un vecino del edificio relató que vio a uno de los menores resistirse a bajar del autobús escolar horas antes de los disparos (KSTP 5)

Investigación por fraude al Medicaid

En la conferencia de prensa, Hocevar dijo que Duale “estaba siendo investigada por la Fiscalía General como parte de un esquema de fraude” y que podía ser acusada por USD 48.000 dentro de un esquema total de USD 5,67 millones investigado por la Oficina del Fiscal General de Minnesota.

Esa oficina aún podría avanzar con el caso y que sus investigadores contactaron a la policía de Savage luego de los disparos para notificarles la pesquisa. No está claro si ambas investigaciones están vinculadas.

Hocevar indicó que ni la policía de Savage ni su despacho conocían la pesquisa hasta ese momento. Un portavoz de la Fiscalía General, Brian Evans, confirmó que Duale es sujeto de una investigación de fraude a Medicaid, pero no dio más detalles.

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Registros públicos muestran además que Duale enfrentó demandas de varios bancos en meses recientes: el 4 de noviembre se dictaron dos sentencias en juicios separados de Citibank —por USD 6.380,86— y de American Express —por USD 8.096,11—.

En agosto, un juez determinó que adeudaba USD 11.545,64 a Wells Fargo; en ese momento figuraba como residente en Mankato, Minnesota.

La Fiscalía General de Minnesota investigaba a la imputada por un presunto fraude a Medicaid valorado en USD 48.000 (KSTP 5)

Duale se presentó este miércoles ante el tribunal del Condado de Scott y permanece detenida en la cárcel del condado con una fianza de USD 6 millones sin condiciones o de USD 1 millón con condiciones, que incluyen prohibición de acceso a armas, alcohol o sustancias controladas y monitoreo por GPS.

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La acusación prevé un máximo de 40 años de prisión por cada cargo. Su próxima audiencia será el 21 de enero de 2027.