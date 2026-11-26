La ceremonia por la hija del legislador Anant Singh congregó esta semana a asistentes de localidades vecinas, en una movilización que la prensa local calificó entre las mayores celebraciones matrimoniales de India (Captura de video)

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Más de 400.000 invitados se congregaron el miércoles 25 de noviembre en el pequeño pueblo de Nadawan, en el estado indio de Bihar, para participar en las nupcias de la hija de Anant Singh, un legislador con múltiples causas judiciales abiertas. La prensa local describió el evento como una de las celebraciones matrimoniales más masivas de la historia de India.

Incluso en un país donde las bodas son célebres por su escala y su derroche, la afluencia resultó extraordinaria. Según informó la agencia AFP, Singh fue elegido diputado de la Asamblea Legislativa de Bihar por primera vez en 2005, aunque no ejerció el cargo de forma ininterrumpida: en 2022 fue descalificado como parlamentario tras una condena bajo la Ley de Armas.

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Aun así, figura como uno de los hombres de mayor peso político en ese estado, pese a representar una de las regiones más pobres del país. Sobre él pesan múltiples investigaciones judiciales, incluidas causas por homicidio, aunque eso no frenó la asistencia masiva a la ceremonia.

El festín vegetariano con 500.000 postres superó toda previsión

El congestionamiento se extendió durante kilómetros alrededor de la localidad, para el evento familiar (Captura de video)

Para la ceremonia, el anfitrión convocó a pueblos enteros, a aliados del ámbito político y a personalidades de los más variados sectores. La logística del banquete corrió a cargo de 500 cocineros, quienes prepararon un menú enteramente vegetariano que incluyó, entre otras preparaciones, 500.000 postres. Así lo explicó a la AFP Munna Singh, allegado del legislador y uno de los responsables del evento.

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La respuesta popular rebasó con creces lo planificado. Los accesos a Nadawan colapsaron bajo caravanas interminables de vehículos, y los atascos se extendieron durante kilómetros en los alrededores del pueblo. Un legislador de la zona, atrapado en el tráfico, debió descender de su automóvil y recorrer los campos en tractor para llegar al lugar de la celebración, según consignó el diario Times of India. Para facilitar el arribo de las personalidades más destacadas, los organizadores habilitaron cinco helipuertos en la zona.

La multitud no solo saturó las rutas: también obligó a cancelar una carrera de 200 caballos que formaba parte del programa. La concentración era tan densa que resultó imposible llevarla adelante.

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La multitud trepó a árboles y postes para ver la fiesta

El político, elegido por primera vez para la Asamblea de Bihar en 2005, fue descalificado en 2022 tras una condena bajo la Ley de Armas y mantiene múltiples investigaciones judiciales abiertas (Captura de video)

Las imágenes del evento circularon rápidamente. La agencia Press Trust of India difundió fotografías y videos de grupos de espectadores encaramados en árboles y postes eléctricos, desde donde intentaban vislumbrar los festejos. Las calles y los terrenos aledaños al predio aparecían completamente tomados por una marea de asistentes, muchos de ellos llegados desde localidades vecinas.

La movilización de semejante cantidad de personas en torno a una boda familiar no tiene antecedentes documentados en la historia reciente de las celebraciones matrimoniales en el país, de acuerdo con la prensa local que cubrió el suceso. La cobertura mediática fue amplia, y las imágenes que dejó la jornada recorrieron medios de todo el mundo.

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Los responsables de la organización, según señaló la AFP, quedaron visiblemente sobrepasados por la dimensión que adquirió la velada. Lo que estaba pensado como una gran fiesta terminó siendo un acontecimiento de proporciones difíciles de gestionar.

La boda de Bihar se enmarca en una industria millonaria

El país celebra más de 10 millones de enlaces cada año, según KPMG, un contexto en el que la ceremonia de la familia Singh representó una expresión extrema de esa tradición (Captura de video)

El evento no es un fenómeno aislado, sino la expresión extrema de una tradición muy arraigada. En India se celebran cada año más de 10 millones de bodas, una industria que genera una facturación estimada de entre USD 40.000 y 50.000 millones, según datos de la consultora internacional KPMG.

Ese estado ocupa el último escalón en los índices de desarrollo económico de la nación. Aun así, la influencia política de Singh le permite proyectar un poder que contrasta con las condiciones materiales de la región que representa. La boda de su hija, con su despliegue de recursos y su convocatoria sin precedentes, funcionó como una exhibición de ese peso político ante cientos de miles de testigos.

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