Brent Stokes, su hijo Hunter, su hermana Arlyn Knox, el esposo de ella y los dos hijos de la pareja murieron cuando la aeronave en la que regresaban de un viaje de pesca cayó cerca de Horn Island. La NTSB investiga las causas del siniestro. (Fuente: WWLTV)

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Las autoridades identificaron este miércoles a las seis víctimas del accidente aéreo frente a las costas de Misisipi: Brent Stokes, de 50 años; su hijo Hunter Stokes, de 16; la hermana de Brent, Arlyn Knox, de 43; su esposo Michael Knox, también de 43; y los hijos de la pareja, Charles Holden Knox, de 12 años, y Truett Knox, de 10. Todos vivían en Fort Myers, Florida, y regresaban de un viaje de pesca en Luisiana cuando su avioneta Cessna 210 cayó al agua cerca de la isla Horn.

El coronel del condado de Jackson, Bruce Lynd Jr., confirmó los nombres de los fallecidos. Brent Stokes pilotaba la aeronave, que despegó del Aeropuerto Lakefront de Nueva Orleans alrededor de las 2 p.m. del martes y perdió contacto con el control de tráfico aéreo aproximadamente a las 3:45 p.m., según informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

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Las autoridades identificaron a los seis miembros de las familias Stokes y Knox fallecidos en el accidente aéreo frente a Misisipi. (Facebook)

La avioneta se precipitó unos 3,2 kilómetros (2 millas) al noreste de Horn Island; buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi hallaron los cuerpos dentro del fuselaje tras horas de búsqueda.

Quiénes eran las seis víctimas del accidente aéreo en Misisipi

Los seis fallecidos formaban parte de dos núcleos familiares estrechamente vinculados. Brent Stokes viajaba con su hijo adolescente, Hunter Stokes. Brent era presidente de Stokes Marine, una empresa de construcción naval con sede en Fort Myers. Su hermana Arlyn Knox y su cuñado Michael Knox acompañaban a sus hijos, Charles Holden Knox y Truett Knox, de 12 y 10 años respectivamente.

Buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi hallaron los cuerpos dentro del fuselaje cerca de Horn Island. (Facebook)

Arlyn y Michael dirigían Knox Technology, una compañía de tecnología de la información que fundaron en 2012, también radicada en Fort Myers, según el sitio web de la empresa citado por The Independent. Michael Knox era además piloto habilitado, según confirmó el coroner Lynd al mismo medio.

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Los adultos del grupo lideraban las compañías Stokes Marine y Knox Technology con sede en Fort Myers. (Facebook)

Los apellidos de los fallecidos fueron confirmados por Rhonda Culmer, propietaria de la aeronave, según NBC News.

La familia de Fort Myers que regresaba de un viaje de pesca

La familia viajó a Luisiana para pescar en las aguas de Venecia, una localidad del sur del estado conocida entre los aficionados a la pesca deportiva.

La familia regresaba a Florida tras un viaje de pesca deportiva en las costas de Venecia, Luisiana. (Facebook)

En un comunicado conjunto, las familias Stokes y Knox expresaron: “Murieron haciendo lo que amaban: celebrando el inicio de una maravillosa temporada festiva con un viaje de pesca juntos, antes de volver a casa con el resto de nuestra familia. Los llevaremos siempre con nosotros”.

Qué se sabe sobre la caída de la avioneta cerca de Horn Island

La Cessna 210 despegó del Aeropuerto Lakefront de Nueva Orleans con destino a Fort Myers. Según datos del sistema de seguimiento FlightAware citados por Gulf Coast News, la aeronave descendía a 10.000 pies por minuto (aproximadamente 3.048 metros por minuto) a cerca de 320 kilómetros por hora (200 millas por hora) antes del impacto. Juan Ros, portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos, confirmó que fue en ese momento cuando se perdió la comunicación con la tripulación.

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Los registros del sistema FlightAware indicaron que la aeronave descendió a más de 3.000 metros por minuto antes del impacto.

Las condiciones meteorológicas también habrían incidido en el siniestro. El capitán Michael Strickland, del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi, describió un deterioro progresivo durante la tarde del martes: “El viento arreciaba, el agua se agitaba más con cada hora que pasaba con el frente acercándose”, afirmó, según el mismo medio. Las autoridades no atribuyeron el accidente a una causa definitiva.

La NTSB investiga el accidente y Fort Myers despide a sus vecinos

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lleva adelante la investigación oficial. Se espera un informe preliminar en un plazo de 30 días, según Gulf Coast News. El aeropuerto Page Field de Fort Myers, donde operaban los pilotos, también emitió un comunicado: “Hemos perdido grandes amigos y aviadores destacados”, según The Independent.

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La familia extendió su reconocimiento a los equipos de rescate: “Estamos profundamente agradecidos a la Guardia Costera de Estados Unidos, al Departamento de Recursos Marinos de Misisipi y a todos los que buscaron a nuestra familia y la trajeron de regreso”, consignó el comunicado, obtenido por NBC News.

En el vecindario de Fort Myers, vecinos instalaron un memorial con flores, velas y globos. Nadine Serwich, residente del barrio, resumió el peso de la pérdida: “Volvían para el Día de Acción de Gracias. La familia va a tener una mesa vacía”, dijo, según Gulf Coast News.