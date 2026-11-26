La batalla legal por Château Miraval también sacó a la luz acusaciones relacionadas con un vuelo privado ocurrido en 2016. (Composición/REUTERS)

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Brad Pitt y Angelina Jolie llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales para poner fin a la prolongada batalla legal por Château Miraval, el viñedo francés que compartieron durante su relación. La resolución se conoció el miércoles 25 de noviembre, casi una década después de su separación y tras varios años de enfrentamientos judiciales que trascendieron el ámbito empresarial e incorporaron acusaciones de presunto abuso familiar.

Los representantes de ambos actores compartieron una declaración conjunta con la revista People. “Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto”, señalaron.

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En el mismo comunicado, Pitt y Jolie también cuestionaron las versiones que circularon sobre el enfrentamiento. “Cualquier comentario en artículos de prensa atribuido a ‘fuentes’ en realidad no proviene de ninguno de nosotros ni de nadie cercano a nosotros”, agregaron.

Château Miraval fue una de las propiedades que Brad Pitt y Angelina Jolie compartieron durante su relación. (Photo © 2022 Crystal Pictures/The Grosby Group)

Por ahora, ninguno de los dos ha revelado las condiciones económicas o los términos específicos de la resolución.

Cómo comenzó el enfrentamiento por Château Miraval

La disputa tuvo su origen en 2021, cuando Jolie vendió su participación en Château Miraval a Tenute del Mondo, la división vitivinícola del grupo Stoli. La operación generó un enfrentamiento con Pitt, quien sostenía que ambos habían acordado no vender sus respectivas partes sin la aprobación del otro.

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En 2022, el actor presentó una demanda contra su expareja. Según su argumento, la actriz incumplió ese compromiso al concretar la venta sin su consentimiento. Jolie respondió con una contrademanda y rechazó que existiera un acuerdo que le impidiera disponer de su participación.

El conflicto también incluyó negociaciones previas para que Pitt comprara la parte de Jolie. Según los documentos judiciales citados por People, el equipo legal de la actriz sostuvo que esas conversaciones no prosperaron porque el actor habría condicionado la operación a la firma de un acuerdo de confidencialidad.

La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2014 en Château Miraval, la propiedad francesa que años después se convirtió en motivo de disputa. (Photo by James Devaney/GC Images)

Jolie afirmó que ese documento buscaba impedirle hablar sobre los presuntos episodios de violencia que involucraban a Pitt. Su equipo lo describió como un mecanismo “diseñado para obligarla a guardar silencio sobre su abuso”.

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Las acusaciones por el incidente en el avión privado

Luego, la actriz incorporó a su contrademanda detalles de un episodio ocurrido en septiembre de 2016, durante un vuelo privado desde Europa. Según su versión, Pitt tuvo comportamientos verbales y físicos abusivos contra ella y algunos de sus hijos.

El incidente fue investigado por el FBI y los servicios de protección infantil de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades federales no presentaron cargos penales contra el actor. En un comunicado de finales de 2016, el FBI informó que no continuaría con la investigación.

Pitt negó haber sido abusivo. No obstante, en una entrevista concedida a GQ en 2017, reconoció que atravesaba problemas con el consumo de alcohol y que había comenzado a recibir terapia.

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Los actores tienen seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Vivienne y Knox. (EFE/Everett Kennedy Brown)

Este año, el actor también habló con Esquire sobre su relación con la bebida y señaló que, después de siete años de sobriedad, había vuelto a consumir alcohol “de una manera más moderada”.

Una década desde la separación

Pitt y Jolie se conocieron durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith en 2004. La pareja compró Château Miraval en 2008 y celebró allí su boda en agosto de 2014. Dos años después, en septiembre de 2016, la actriz solicitó el divorcio. Habían vivido 12 años de relación.

La separación dio paso a un prolongado proceso legal que concluyó formalmente en diciembre de 2024. Sin embargo, el enfrentamiento por el viñedo continuó durante casi dos años más.

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Los actores tienen seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Vivienne y Knox, quienes cumplieron 18 años en julio de 2026. Varios de ellos han optado por dejar de utilizar el apellido paterno.