Los ejemplares de Pantherophis guttatus, todos de corta edad y sin identificación, fueron trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la ASL Nápoles (Carabinieri de Nápoles)

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Siete ejemplares de Pantherophis guttatus —conocida popularmente como serpiente del grano— fueron descubiertos dentro de un paquete postal en la oficina de distribución de Nápoles, Italia, en un estado grave de hipotermia. Los animales, todos de muy corta edad, viajaban sin ningún sistema de identificación ni marcaje, embalados como si se tratara de mercancía ordinaria y en condiciones que los veterinarios calificaron como incompatibles con las necesidades fisiológicas de la especie.

Según informó la Repubblica, la intervención estuvo a cargo de los militares del Núcleo Carabineros CITES de Nápoles, quienes acudieron a la oficina postal tras recibir una alerta sobre la presencia de reptiles en un bulto. Al inspeccionar el paquete, los uniformados confirmaron el hallazgo de los siete ejemplares y procedieron a su secuestro penal. El personal médico-veterinario actuó de inmediato y trasladó a los animales al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la ASL Nápoles 1 Centro, donde recibieron atención de estabilización térmica.

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Los animales llegaron al centro de recuperación con hipotermia severa

La serpiente del grano es un reptil constrictor originario de América del Norte, completamente inofensivo para el ser humano. Se distingue por una coloración generalmente anaranjada con manchas rojas o marrones bordeadas de negro, y es una de las especies más difundidas en el mercado europeo de animales de compañía. Aunque su comercialización no exige permisos especiales —al no estar incluida en los apéndices del Convenio de Washington—, su transporte y tenencia sí deben cumplir con la normativa vigente en materia de bienestar animal.

Los carabineros del Núcleo CITES intervinieron tras una alerta en la oficina de distribución y denunciaron a desconocidos por presunto maltrato animal (Carabinieri de Nápoles)

En este caso, los siete ejemplares fueron despachados a través del servicio postal ordinario, una modalidad que no garantiza las condiciones ambientales ni térmicas que estos reptiles requieren para sobrevivir. El resultado fue directo: los animales presentaban hipotermia al momento de ser hallados, lo que evidenció el riesgo concreto al que estuvieron expuestos durante el traslado. Sin la intervención de los carabineros, su estado podría haber resultado fatal.

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El traslado al CRAS permitió iniciar el proceso de estabilización térmica. Los reptiles quedaron bajo custodia judicial de esa institución, que se encargará de su recuperación hasta que la autoridad competente determine su destino.

Los carabineros denunciaron a desconocidos por maltrato y condiciones indignas

Tras el secuestro, los militares del Núcleo CITES formularon una denuncia ante la autoridad judicial contra personas desconocidas. Los cargos son dos: detención de animales en condiciones incompatibles con su naturaleza y productoras de sufrimiento grave, y maltrato animal. Ambas figuras están previstas en la legislación italiana de protección animal.

De acuerdo con el diario, la policía judicial abrió una investigación para identificar al remitente, al destinatario y a todos los involucrados en la operación. Por el momento, no trascendió información sobre el origen ni el destino del paquete, y los responsables siguen siendo desconocidos.

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El Núcleo Carabineros CITES actuó en la oficina de distribución después de recibir una alerta y llevó los animales al CRAS (Captura de video Carabinieri de Nápoles)

La especie no requiere permisos CITES, pero la ley exige condiciones adecuadas de transporte

La inclusión de la serpiente del grano entre las especies de libre comercio no implica que pueda ser transportada sin restricciones. La normativa italiana establece que cualquier traslado de animales debe realizarse en condiciones que preserven su salud y bienestar: temperatura adecuada, ventilación suficiente y espacio compatible con las necesidades de la especie. Ninguno de esos requisitos fue respetado en este caso.

El envío a través del correo ordinario supone, para un reptil ectotermo como la serpiente del grano, una exposición prolongada a temperaturas que pueden resultar letales. Estos animales dependen de fuentes externas de calor para regular su temperatura corporal, por lo que un embalaje sin control térmico representa una amenaza directa a su vida.

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El caso pone de relieve una práctica que, según las autoridades, ocurre con mayor frecuencia de la que llega a detectarse: el tráfico y la remisión informal de reptiles y otros animales exóticos a través de servicios postales no habilitados para ese tipo de envíos. La investigación continúa abierta.