El Departamento de Justicia acusó a 14 miembros de pandillas carcelarias de Georgia por estafas telefónicas con falsas citaciones a jurados. (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció formalmente cargos contra 14 integrantes de pandillas carcelarias de Georgia por operar una red de estafas telefónicas desde el interior de sus celdas, donde exigían pagos a ciudadanos bajo la amenaza falsa de ser arrestados por no presentarse a una citación para integrar un jurado. La fiscalía precisó el 24 de noviembre de 2026 que los imputados se encuentran distribuidos en tres causas radicadas ante tribunales federales y estatales.

De acuerdo con las investigaciones, los reclusos utilizaban teléfonos celulares ingresados de contrabando a las penitenciarías para comunicarse con sus víctimas y simular que eran agentes policiales o alguaciles federales. Mediante guiones manuscritos hallados en requisas penitenciarias, los internos aseguraban a las personas que un juez había emitido una orden de captura en su contra y que la única forma de evitar la cárcel inmediata era pagar una supuesta fianza o multa.

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Un tribunal estatal de Georgia procesó a 17 personas por introducir teléfonos celulares de contrabando en los recintos penitenciarios. (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

Las autoridades sostienen que los acusados transformaron sus celdas en centros de llamadas fraudulentas.

Tres causas judiciales y 17 imputados adicionales por ingresar celulares a los penales

El caso principal reúne a 14 reclusos procesados en tres expedientes diferentes. En paralelo, según el informe oficial del DOJ, otras 17 personas enfrentan cargos en un tribunal estatal de Georgia por participar en una trama destinada a introducir teléfonos móviles y otros artículos ilícitos dentro de los recintos carcelarios, elementos que luego servían de herramienta para perpetrar los fraudes.

Para abastecerse de tecnología en el penal, los reclusos recurrían a métodos complejos. De acuerdo con la declaración jurada del expediente judicial 26-8230, tramitado en Nueva Jersey, las bandas organizaban entregas mediante drones que sobrevolaban los muros perimetrales de las cárceles estatales para arrojar teléfonos, dinero en efectivo y estupefacientes en coordenadas marcadas por los propios internos. Las pesquisas también documentaron sobornos a funcionarios penitenciarios para facilitar el ingreso de los dispositivos.

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Sitios web clonados y falsas órdenes de captura para presionar a las víctimas

La maquinaria del engaño no dependía solo de la voz de los estafadores. Los sospechosos respaldaban sus amenazas con documentos apócrifos que enviaban por correo electrónico o mensajes de texto. Entre el material incautado figuran formularios oficiales modificados con sellos del FBI y firmas falsas de magistrados federales, además de supuestas órdenes de confidencialidad que prohibían a la víctima cortar la llamada o alertar a terceros.

En varios casos reportados a las autoridades, las víctimas permanecieron en línea durante más de seis horas continuas bajo el temor de ser encarceladas.

La Operación Blackout del FBI restringió cerca de 17.000 millones de dólares en fondos ilícitos e incautó más de 14.000 dispositivos digitales. (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

Asimismo, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) ejecutó una orden judicial para incautar tres dominios de internet: ejurorcourts.org, judicialservices.org y civilservicesdivision.org. Estos portales imitaban al detalle la tipografía, los logotipos y las barras de navegación de la página oficial de los tribunales federales (uscourts.gov), con el objetivo de que las víctimas ingresaran sus datos personales y creyeran que verificaban un proceso penal genuino.

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Depósitos en cajeros de criptomonedas para lavar el dinero en minutos

Una vez que el ciudadano caía en la trampa, los internos indicaban los pasos para efectuar el pago. Los delincuentes exigían el retiro de dinero en efectivo de las sucursales bancarias y ordenaban acudir a cajeros automáticos de criptomonedas (crypto ATMs). Allí, la víctima escaneaba un código QR provisto por los reclusos que transfería los fondos a billeteras virtuales bajo su control, lo que permitía ocultar el rastro del dinero antes de que el afectado advirtiera el fraude.

Publicación de Facebook incluida en la causa judicial donde un recluso de Georgia exhibe una llamada de más de una hora a una víctima y alardea de la inacción de las autoridades penitenciarias. (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

Las autoridades registraron casos en que ciudadanos perdieron sumas que superaron los USD 40.000. Tras concretar los cobros, varios reclusos publicaban fotografías y videos en redes sociales donde exhibían fajos de billetes y teléfonos móviles en el interior de sus celdas, material que los agentes federales incorporaron a la causa.

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Bloqueo de señales carcelarias y marco de la ofensiva federal

Frente a la proliferación de estos delitos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó el 19 de noviembre de 2026 una normativa que autoriza a los centros penitenciarios federales y estatales a utilizar tecnología de interferencia para anular las señales de celulares clandestinos. El titular del organismo advirtió que miles de aparatos han vulnerado la seguridad de las prisiones en los últimos años.

Este expediente en Georgia fue revelado dentro de un operativo nacional impulsado tras la orden ejecutiva 14390 del presidente Donald Trump, firmada el 6 de marzo de 2026. A partir de esa directiva, el DOJ intervino en más de 400 causas contra más de 800 acusados de diversas modalidades de estafa en todo el país.

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Según la consultora Gallup, los fraudes causaron pérdidas estimadas en USD 68.000 millones a los estadounidenses en 2025. El Departamento de Justicia recordó que toda acusación formal constituye una alegación preliminar y que los imputados gozan de la presunción de inocencia hasta que un tribunal dicte sentencia.