Quince empleados de Leon Medical Center fueron trasladados a hospitales tras presentar síntomas de intoxicación alimentaria en Doral

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Quince trabajadores fueron trasladados a hospitales luego de que un posible caso de intoxicación alimentaria afectara a personal de Leon Medical Center durante un almuerzo de Acción de Gracias en su sede central de Doral, en Florida. El episodio ocurrió el miércoles 25 de noviembre y movilizó a equipos de emergencia del condado de Miami-Dade.

La información fue confirmada por Miami-Dade Fire Rescue, que atendió inicialmente una llamada médica por personas con síntomas compatibles con una intoxicación por alimentos en el edificio ubicado en 8600 Northwest 41st Street. En total, las autoridades asistieron a 18 personas, de las cuales 15 requirieron traslado a centros hospitalarios.

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El número de afectados llevó a los bomberos y rescatistas a elevar la respuesta al nivel tres de un incidente con múltiples víctimas, una clasificación que permite desplegar recursos adicionales para atender varios pacientes en un mismo lugar. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre el estado de salud de las personas internadas.

Miami-Dade Fire Rescue activó un protocolo por múltiples víctimas

El operativo se desarrolló durante la tarde del miércoles en la sede corporativa de Leon Medical Center, informó CBS Miami. La emergencia no ocurrió en una clínica ni en un establecimiento de atención médica de la organización, sino en sus oficinas centrales, donde se había organizado la comida para el personal.

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De acuerdo con la información recogida por el medio, los primeros reportes apuntaron a una posible intoxicación alimentaria. Sin embargo, las autoridades no determinaron públicamente qué producto habría provocado los malestares ni si todos los casos presentaron los mismos síntomas.

La respuesta de Miami-Dade Fire Rescue incluyó la evaluación de las 18 personas afectadas y el traslado de la mayoría de ellas a hospitales locales. La entidad no precisó a qué centros médicos fueron derivadas, ni informó si alguno de los pacientes permanecía en condición delicada.

La categorización como incidente de nivel tres respondió a la cantidad de personas que necesitaban asistencia simultánea. Este tipo de protocolo busca coordinar la atención en una situación que excede una emergencia médica individual y demanda una mayor presencia de equipos de rescate.

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La compañía aseguró que ningún paciente resultó afectado

Leon Medical Center confirmó que la emergencia se limitó al área administrativa y ningún paciente resultó afectado

Leon Medical Center explicó que había contratado a un servicio de catering externo para preparar el almuerzo de Acción de Gracias destinado a sus empleados. La empresa sostuvo que algunos integrantes de su plantilla comenzaron a padecer síntomas gastrointestinales poco después de la comida.

“Algunos miembros del personal comenzaron a experimentar síntomas gastrointestinales poco después del almuerzo y requirieron tratamiento”, indicó la compañía en una declaración difundida por CBS Miami. La organización señaló que continúa en contacto con la empresa de catering para tratar de establecer el origen del incidente.

En el mismo comunicado, Leon Medical Center remarcó que la situación se limitó a sus oficinas administrativas. “Ningún paciente fue afectado por este incidente”, aseguró la entidad, que también aclaró que los hechos no ocurrieron en ninguno de sus centros de atención sanitaria.

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La compañía añadió que mantiene apoyo para los trabajadores afectados y sus familias. No identificó al proveedor de alimentos contratado ni ofreció información sobre la cantidad de empleados que participó del almuerzo.

La causa de los síntomas continúa bajo investigación

Hasta la actualización publicada el 25 de noviembre por CBS Miami, no se habían divulgado resultados de análisis de alimentos, investigaciones sanitarias ni diagnósticos médicos que confirmaran la causa de los síntomas. Por ese motivo, el incidente permanece descrito oficialmente como un posible caso de intoxicación alimentaria.

Tampoco se conocieron detalles sobre los alimentos servidos durante el encuentro, el momento exacto en que comenzaron las molestias o la evolución clínica de los trabajadores trasladados. Miami-Dade Fire Rescue confirmó la atención y los traslados, pero no proporcionó nuevos datos sobre las condiciones de los pacientes.

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Leon Medical Center afirmó que trabaja junto al servicio de catering para determinar, “si es posible”, qué originó el cuadro. Mientras no haya conclusiones de esa revisión, no se ha establecido de manera oficial que un alimento específico haya causado la emergencia.