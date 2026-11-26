Kosta Diamantis manejó cientos de millones en contratos públicos y hoy recoge aceitunas en Grecia. La justicia federal estadounidense lo busca (AP Photo/Susan Haigh)

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Durante años, Kosta Diamantis fue uno de los funcionarios más poderosos del estado de Connecticut: controlaba los subsidios federales para la construcción de escuelas públicas, manejaba contratos millonarios y tenía la última palabra sobre qué empresas los ganaban.

Hoy tiene 70 años, vive en algún lugar de Grecia que no reveló y trabaja cosechando aceitunas para sostenerse. El martes 25 de noviembre, Diamantis envió un video a Susan Raff, reportera de la cadena WFSB de Connecticut, en el que aparece trabajando en un olivar.

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Las imágenes, difundidas ese mismo día por el canal, pusieron de nuevo su caso en el centro de la atención pública: es un prófugo de la justicia federal estadounidense, condenado en ausencia a 7 años de prisión por soborno y extorsión, buscado por el FBI y con una solicitud de indulto pendiente ante el presidente Donald Trump.

Un olivar griego como escenario de la vida después del escándalo. Las imágenes que reactivaron el interés en su caso (WFSB)

La vida del prófugo en Grecia

En el video, Diamantis aseguró que esa labor es su único sustento. Contó que perdió su casa —confiscada por el gobierno federal—, sus beneficios de Seguridad Social y su pensión estatal, en proceso de revocación judicial.

En declaraciones al periodista Dan Haar, recogidas por CT Insider, el propio Diamantis describió cómo escapó: tomó un vuelo de Delta Air Lines a Florida, pagó a un propietario de embarcación para cruzar hasta las Bahamas —“como el Gilligan’s Island, un tour de tres horas”, dijo— y desde allí voló con British Airways a Atenas con escala en Londres.

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Insistió en que nadie lo ayudó: “Nadie se ofreció jamás a asistirme en ningún intento de salir del país”, declaró.

PJ O’Brien, agente especial a cargo de la oficina del FBI en New Haven, afirmó ante WFSB que la agencia trabaja con las autoridades griegas y con el Departamento de Estado para lograr su retorno: “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de que regrese”, sostuvo.

La promesa de O'Brien y la agencia federal es clara. La realidad diplomática y legal, bastante más enredada (WFSB)

El caso que lo llevó a huir

Konstantinos “Kosta” Diamantis dirigía la Oficina de Subsidios y Revisión para la Construcción Escolar de Connecticut (OSCGR), el organismo estatal que administra las subvenciones para obras en escuelas públicas.

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Fue arrestado en mayo de 2024 y acusado de exigir y recibir sobornos de contratistas entre 2018 y 2021, a cambio de favorecerlos en la adjudicación de contratos millonarios financiados por el estado.

Según consta en documentos judiciales citados por To Vima, en conversaciones grabadas Diamantis discutió los arreglos de pago y amenazó con excluir a una empresa de los proyectos si no cumplía con sus exigencias.

Un jurado federal de Bridgeport lo declaró culpable en octubre de 2025 de 21 cargos, entre ellos conspiración, soborno, extorsión y falsas declaraciones a investigadores del FBI.

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Tres años de sobornos, contratos direccionados y amenazas grabadas. El jurado tardó poco en decidir: 21 cargos culpables (Ned Gerard/Hearst Connecticut Media)

La noche del 16 de septiembre de 2026, un día antes de la audiencia de condena, llamó a su abogado, Norman Pattis, y le comunicó que no volvería.

Ya en Grecia, incluso llegó a comprar un pasaje de regreso para la audiencia, pero tampoco se presentó. El fiscal asistente Jonathan N. Francis fue directo ante el juez: “Todo lo que tenía que hacer era aparecer”.

El juez federal Stefan R. Underhill lo condenó en ausencia el 30 de septiembre de 2026 a esa pena, seguida de tres años de libertad supervisada.

La sentencia quedó por debajo del rango de 121 a 151 meses recomendado por las guías federales. La restitución económica quedó pendiente de determinación.

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Stefan Underhill lo condenó sin que el acusado estuviera presente. La pena quedó por debajo de lo que pedían las guías federales (U.S. District Court)

Las consecuencias y lo que viene

Tras la condena, el fiscal general del estado, William Tong, presentó una demanda para revocar la pensión de Diamantis —que ascendía a unos USD 75.000 anuales— al amparo de una ley estatal de 2008 que obliga a iniciar ese proceso cuando un funcionario es condenado por delitos vinculados a su cargo.

“Fue declarado culpable de exigir sobornos a contratistas y de mentirle a investigadores federales”, afirmó Tong en un comunicado.

La Fiscalía federal convocó también a un gran jurado para investigar si alguien colaboró en su fuga. Entre los citados figuran una hija de Diamantis y Melissa McCaw, exjefa suya en la Oficina de Política y Gestión del estado.

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Tong activó una ley de 2008 pensada exactamente para casos como este. El proceso de revocación ya está en marcha (REUTERS/Carlos Barria)

Según declararon sus abogados al CT Insider, todos confirmaron que Diamantis actuó solo. El propio prófugo descartó desde Grecia que el jurado investigara la verdad: “Quisieron aterrorizar a mis amigos y familia. Eso fue todo. Una represalia”, dijo.

Diamantis sostuvo que presentó una solicitud de indulto ante el presidente Donald Trump durante el invierno pasado, y que un sitio web del Departamento de Justicia figura su caso como “en revisión”.

Se negó a confirmar si tuvo contacto con la Casa Blanca al respecto. También mencionó la posibilidad de un nuevo juicio: “También estaría feliz si el Segundo Circuito determinara un juicio nulo y me diera una segunda oportunidad”, señaló.

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Presentó la solicitud en invierno y no quiso confirmar si hubo contacto con la Casa Blanca. El indulto, como última carta (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Uno de sus coimputados, Salvatore Monarca, dueño de una empresa de mampostería que se declaró culpable en 2024 de conspiración para sobornar a Diamantis, fue sentenciado esta semana a tres años de libertad condicional y una multa de USD 25.000, sin prisión efectiva.

El contraste no pasó desapercibido para Diamantis, quien dijo no haberse sorprendido.

Su coimputado admitió haber pagado los sobornos, no pisó la cárcel y pagó una multa. Diamantis tomó nota del contraste (Aaron Flaum/Hartford Courant via AP)

Diamantis enfrenta además un segundo juicio federal, previsto originalmente para diciembre, vinculado a fraude de Medicaid. La fiscalía indicó que “todas las opciones están sobre la mesa” respecto a ese proceso.

Mientras tanto, pesa sobre el caso un obstáculo estructural: Grecia no extradita en general a sus propios ciudadanos. Diamantis lo sabe, y por ahora no muestra apuro en resolver su situación. El FBI tampoco cierra el expediente.

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