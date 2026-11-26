El celular de Batres registró los instantes previos a la caída en el sendero nevado

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Guillermo Batres, un hombre de 44 años y vecino de Orange, murió al caer unos 150 metros por una ladera helada del monte Baden-Powell, en el sur de California. Batres intentó socorrer a su hijo adolescente, que había resbalado en el camino, pero perdió el equilibrio y cayó por la pendiente.

De acuerdo con Los Angeles Times, Batres era un montañista y corredor de senderos apasionado que había ascendido esa cumbre de 2.865 metros en numerosas ocasiones. Ese domingo, Batres llegó al parque con su esposa, Ruth, y su hijo Sebastián, de 14 años, quienes por primera vez lo acompañaban al pico ubicado unos 100 kilómetros al noreste de Los Ángeles. A poco de iniciar el ascenso, Ruth se sintió mal y regresó al punto de partida; padre e hijo continuaron solos.

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El último video captó el instante previo a la caída

El propio Guillermo grababa con su celular mientras avanzaban por las curvas en zigzag del sendero nevado. Las imágenes muestran vistas panorámicas de laderas con pinos y cielo despejado; en un momento, la cámara enfoca a Sebastián, quien sonríe mientras acomoda su guante.

Guillermo entonces vuelve el lente hacia sí mismo, también sonriente, antes de apuntarlo hacia el empinado tramo por recorrer. “¡Cuidado!”, se le escucha gritar, y el video se corta de golpe. Ruth explicó al Los Angeles Times que la grabación se interrumpió justo cuando el adolescente tropezó.

Guillermo Batres falleció tras caer 150 metros por una ladera helada del monte Baden-Powell en el sur de California. (@dreamer4ultratrail/Instagram)

Sebastián logró agarrarse a un árbol para no caer. Fue en ese instante cuando Guillermo, al intentar llegar hasta él, pisó una placa de hielo y se precipitó al barranco, según informó el subcomisario Steve De Jong, del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles. Dos excursionistas que transitaban por el lugar le entregaron al adolescente unas piezas con clavos que se colocan en las suelas para no resbalar sobre el hielo y lo acompañaron hasta un lugar seguro, precisó De Jong.

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Un helicóptero rescató el cuerpo a las 11:05 de la mañana

Un helicóptero del alguacil descendió a un paramédico hasta la quebrada, donde halló a Guillermo sin vida a las 11:05 a.m. El médico forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa de muerte fueron traumatismos por impacto y clasificó el hecho como accidente.

El sendero al Baden-Powell asciende en zigzag hasta la cumbre y es considerado accesible para principiantes durante gran parte del año. Las condiciones invernales, sin embargo, pueden convertirlo en una ruta técnica que exige conocimientos de montañismo, advirtió Cris Hazzard, guía de senderismo que ha recorrido el trayecto decenas de veces, en declaraciones al Los Angeles Times.

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El médico forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa del deceso fueron traumatismos por impacto. (@dreamer4ultratrail/Instagram)

“Si uno no sabe cómo caminar en la montaña en invierno con nieve, probablemente no iría”, dijo. E indicó que, incluso para quienes sí saben, un resbalón que en verano sería inofensivo puede tener consecuencias graves en esta época del año.

La nieve blanda oculta una capa de hielo peligrosa

Norm Lopez, corredor de senderos que solía cruzarse con Batres en las rutas, reforzó esa advertencia. “Ese es un tramo muy traicionero. Parece seguro, pero debajo de la nieve suave hay una capa de hielo”, dijo al mismo medio.

Hazzard explicó que, al estar el trayecto en la ladera norte, la nieve se derrite durante el día con la luz del sol y vuelve a congelarse por la noche, lo que genera capas de hielo ocultas bajo la superficie. Lopez, por su parte, describió a Guillermo como una persona afectuosa y siempre dispuesta a conversar. “Era un hombre realmente maravilloso”, sostuvo. “Los senderistas, los trabajadores de mantenimiento de rutas, los corredores: somos una gran familia, y él era parte de ella”, agregó.

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Su familia viajó desde El Salvador para acompañar a la viuda y los hijos

Guillermo trabajaba en una empresa de suplementos y como entrenador de atletismo. Además de Sebastián y Ruth, tenía un hijo de 6 años. Familiares viajaron desde El Salvador para acompañar a la familia, según indicó su cuñada Liliana Cabrera al Los Angeles Times. “Era un muy buen padre, esposo y ser humano”, expresó.

Familiares de la víctima viajaron desde El Salvador para acompañar a la viuda y a sus dos hijos. (@dreamer4ultratrail/Instagram)

Su sobrina Jennifer Morse, quien abrió una campaña de colecta en línea para reunir fondos para la familia, contó que su tío la había visitado el mes pasado para celebrar su cumpleaños: hicieron karaoke y jugaron en familia. “Él había mencionado a mi tía que se había divertido mucho y quería repetirlo para el Día de Acción de Gracias”, escribió Morse. “Nunca tuvimos esa oportunidad”.

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La muerte de Batres se produjo el mismo día en que otro excursionista perdió la vida tras una caída en las Montañas de San Gabriel, cerca de Wrightwood, según informó el Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino.