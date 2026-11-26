Un jurado de Maryland declaró culpable de asesinato en segundo grado a Aracely Abarca-Melgar por el crimen de Rosa Sanchez Merino (Circuit Court for Montgomery County)

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Un jurado del Tribunal de Circuito del condado de Montgomery, en Maryland, declaró culpable de asesinato en segundo grado a Aracely Abarca-Melgar, de 24 años, por la muerte de la joven salvadoreña Rosa Sanchez Merino, atribuida a la pandilla MS-13, según informó la fiscalía local.

El veredicto se conoció el viernes 20 de noviembre de 2026, tras un juicio de siete días ante la jueza Theresa Chernosky. Además del asesinato, el jurado la halló culpable de participar en una organización criminal con resultado de muerte.

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Abarca-Melgar, quien reside en New Hampshire, puede recibir hasta 65 años de prisión. La audiencia de sentencia fue fijada para el 11 de febrero de 2027.

Según la fiscalía, los acusados trasladaron a la víctima en automóvil desde Nueva Jersey hasta Maryland en mayo de 2023. La condujeron a un bosque en Olney, le taparon la boca con un trapo, la obligaron a arrodillarse y la mataron a machetazos. Su cuerpo quedó en una fosa recién cavada a mano.

Los restos fueron hallados cuatro meses después. El 30 de septiembre de 2023, el coacusado Roberto Rivera-Delgado guio a detectives de la policía del condado hasta una fosa poco profunda en un área boscosa de Brookeville Road, en Olney.

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Rosa Sanchez Merino había llegado sola desde El Salvador apenas un año antes de ser asesinada. Tenía 18 años (Circuit Court for Montgomery County)

Al llegar al sitio, el investigador Chris Backhaus, especialista en pandillas de la Policía del Parque Nacional Capital de Maryland, declaró en una audiencia previa que Rivera-Delgado “recordaba con claridad el camino una vez que estuvo allí y no vaciló demasiado”. Fue entonces cuando Backhaus vio lo que “parecía ser un cráneo humano”. La autopsia confirmó que Merino murió por heridas de arma cortante.

Cómo reconstruyó Rivera-Delgado la noche del crimen

Rivera-Delgado, quien en su momento optó por declararse culpable y cooperar con la fiscalía, testificó durante el juicio a través de un intérprete de español. Según su relato, el grupo salió de regreso hacia Maryland desde Nueva York a principios de mayo de 2023.

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Durante el viaje, Abarca-Melgar revisó el teléfono de Merino y dijo que la joven “había estado en contacto con integrantes de la pandilla rival”, la 18th Street. Rivera-Delgado intentó llamar al líder de su propio clique de MS-13, pero no logró comunicarse. Abarca-Melgar contactó entonces al líder de su clique y pasó el teléfono a Rivera-Delgado.

“Me dio luz verde para matarla”, declaró Rivera-Delgado ante el jurado, refiriéndose a la orden que recibió por teléfono. Le indicaron que se detuviera en Baltimore para recoger a un hombre que se identificó solo como “Chino” y que subió al vehículo con una máscara de esquí negra y un machete.

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Pasadas las 3:30, el grupo ingresó al estacionamiento del sendero Oakley Cabin Trail, en la comunidad de Brookeville, en el norte del condado de Montgomery. Caminaron por el sendero, cruzaron un arroyo y llegaron a un claro. “Teníamos la luz de la luna”, recordó Rivera-Delgado. Compartieron un cigarrillo de marihuana.

Merino permaneció en silencio. “Se la veía un poco nerviosa”, dijo. Luego, Rivera-Delgado y otro integrante del grupo le cubrieron la boca con un pañuelo.

“Le dije que se arrodillara”, testificó el acusado. No recordó cuántas veces blandió el machete. Cuando levantó la vista, los otros tres habían retrocedido hacia el arroyo. Rivera-Delgado fue hacia ellos y les transmitió la orden que había recibido por teléfono: “Tienen que ayudarme a enterrarla porque el compañero lo ordenó”. Los cuatro cavaron la fosa con el machete y con sus manos.

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Los investigadores localizaron los restos óseos de la víctima en un área boscosa de Olney cuatro meses después de su desaparición (WAPO/Maryland Daily Record)

La víctima: una joven migrante de El Salvador

Rosa Sanchez Merino había llegado a Estados Unidos desde El Salvador sola, aproximadamente un año antes del crimen. Vivía con su tía, Luz Merino, en Gaithersburg, donde se inscribió en la escuela secundaria local, aunque dejó de asistir a los seis meses y se mudó con una amiga al condado de Frederick.

La tía testificó que el último contacto con su sobrina fue en la primavera de 2023: “Me envió un mensaje de texto para felicitarme por el Día de la Madre y agradecerme por todo lo que había hecho por ella”.

Meses después, la policía la contactó para informarle sobre los restos hallados en el bosque. Los huesos fueron identificados mediante ADN comparado con una muestra de su padre. Sus restos fueron cremados y trasladados a El Salvador.

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Argumentos enfrentados durante el juicio

La fiscalía sostuvo que Abarca-Melgar sabía que Merino sería asesinada y que participó activamente en la organización del crimen, al acusarla de ser informante de la 18th Street y al facilitar el contacto que derivó en la orden de matar.

La defensa, representada por la abogada Elizabeth Connell, presentó una versión diferente: su clienta creía que el grupo se dirigía al bosque a consumir marihuana y no tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir.

Connell también cuestionó la credibilidad de Rivera-Delgado, señalando que sus declaraciones ante los detectives cambiaron con el tiempo. “No se puede construir una condena por asesinato sobre las palabras cambiantes del hombre que realmente cometió el crimen”, advirtió la abogada ante el jurado.

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La fiscal adjunta Teresa Casafranca contraargumentó que el problema de Rivera-Delgado con MS-13 surgió precisamente porque participó en el crimen sin haber pedido permiso a su propio clique antes de involucrarse en el operativo de otro. Según Maryland Daily Record, Casafranca explicó: “Su problema fue que no buscó autorización de su propio clique antes de participar en el asesinato ordenado por otro”.

Dicha infracción a la jerarquía interna lo convirtió en un blanco de la propia pandilla, lo que motivó su fuga a Las Vegas y la posterior cooperación con las autoridades.

La justicia de Maryland procesó a otros tres sospechosos por su vinculación directa con el homicidio atribuido a la pandilla (Google Maps)

Qué pasó con los otros acusados

Abarca-Melgar es una de cuatro personas acusadas en el caso. Rivera-Delgado se declaró culpable en julio de 2024 de asesinato en primer grado, conspiración para cometerlo y participación en una organización criminal, y espera la determinación de su pena. Los fiscales se comprometieron a informarle al juez sobre su nivel de cooperación, lo que podría incidir en la sentencia.

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Iris Yudella Alonzo-Salgado, hondureña de 24 años, fue condenada por los mismos tres cargos tras un juicio sin jurado ante la jueza Chernosky, y también aguarda sentencia. Los detalles del cuarto caso están reservados por la edad del acusado al momento del crimen.

Un quinto implicado, identificado como Edwin Rivas-Salvador, de 19 años y conocido como “Chino”, tiene previsto ir a juicio el próximo año por los mismos cargos.

MS-13 en el área de Washington: estructura y presencia

El investigador Backhaus ofreció durante el proceso un panorama de la pandilla. La Mara Salvatrucha (MS-13) fue fundada en la década de 1980 en Los Ángeles por inmigrantes salvadoreños y mantiene una fuerte presencia en el área metropolitana de Washington.

Sus ingresos provienen del tráfico de drogas y de cobros de protección a prostíbulos y operaciones de licor sin licencia, aunque muchos de sus integrantes también tienen empleos legales a tiempo completo.

La pandilla opera a través de cliques —células locales que pueden tener apenas varios integrantes— que celebran reuniones periódicas. Solo en el condado de Montgomery funcionan más de 20 de estos grupos, según Backhaus.

Aracely Abarca-Melgar (izquierda), Iris Alonzo-Salgado (medio) y Roberto Rivera-Delgado (derecha) son los principales sospechosos de organizar el plan para matar a la joven (Circuit Court for Montgomery County)

Esta estructura jerárquica fue central en el juicio: la acusación debió demostrar no solo cómo murió Merino, sino el rol que las reglas internas de la pandilla tuvieron en la decisión de matarla.

La condena de Abarca-Melgar por participar en una organización criminal con resultado de muerte —además del asesinato en segundo grado— refleja precisamente esa dimensión colectiva del crimen. La fiscalía estuvo a cargo de las fiscales adjuntas Casafranca y Lauren Turner, con apoyo de la Unidad de Pandillas y la División de Crímenes Graves de la Policía del condado de Montgomery.